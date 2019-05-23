Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч голосов. Этого достаточно, чтобы глава государства рассмотрел документ.

Об Украине, как о стране чудес, размышляет политолог Сергей МИХЕЕВ:

«Люди ждут»

- Да, рейтинг Зеленского испаряется просто на глазах. Поэтому в его заявлении о роспуске Рады нет ничего удивительного, ведь ему действительно выгодно провести эти выборы и пораньше, и побыстрее.

Люди ждут от новоизбранного президента Украины каких-то действий, а он не может ничего предпринять.

Неясно, понимает ли Зеленский вообще, что ему нужно делать? Пока он произносит некие обязательные мантры, и все выглядит абсолютно бессистемно.

«Продолжение украинской политической традиции»

С другой стороны, мы наблюдаем продолжение украинской политической традиции, когда непонятно, а что же на самом деле законно?

То есть все время принимаются какие-то решения, которые, с одной стороны, можно объявить законными, с другой - нет.

В этом смысле в украинском политическом процессе не происходит ничего нового. Они опять ставят под сомнение легитимность собственных действий, и, по сути, всё сводится к тому, будет это политически целесообразно или нет?

«Украина, как страна чудес»

Да, для нового президента Зелинского целесообразен роспуск Верховной рады. Но соответствует ли это законам Украины – нет, не соответствует.

Но ведь это и не является абсолютно незаконным...

То есть Украина, как страна чудес, производит такие действия, которые даже непонятно, как можно квалифицировать.

Там законно то, что подтверждается политической целесообразностью и наличием власти, а будет ли это легитимно с точки зрения закона – уже вопрос десятый...