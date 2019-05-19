Лев Лещенко: наше шоу «Голос» интересней «Евровидения»

Итоги «Евровидения» могут аннулировать, так как победитель Дункан Лоуренс выступил с песней, которая исполнялась ранее и уже была в репертуаре, а на этом конкурсе должна быть представлена новая.

Ранее сообщалось, что Лоуренс скрыл от общественности свою гомосексуальную ориентацию, но не потому, что стыдно быть педерастом, а чтобы не потерять голоса девушек, которые являются его основной аудиторией.

О прекрасном и возвышенном размышляет певец, народный артист России Лев ЛЕЩЕНКО:

«Вместо Лазарева можно было послать кого-то другого»

- Честно говоря, всё это меня не очень волнует, я и конкурс-то не смотрел. «Евровидение» - это вообще местечковый конкурс, и обычно я смотрю первые два номера, а потом переключаю.

Не понимаю, что это за конкурс, там же вообще нет ничего особенного. Даже наше шоу «Голос» мне кажется гораздо интересней, чем «Евровидение».

Во всяком случае, на «Голосе» представлены голосистые певцы, а поскольку я певец, мне нравятся тембры, звуковедение, вокальное искусство. А «Евровидение» - это набор каких-то непонятных номеров.

Что касается Лазарева, то это достаточно популярный человек, его знают. Наверное, те, кто его туда посылал, рассчитывали, что он займет первое место. Но раз не занял, то можно было послать кого-то другого.

«Пусть европейская толерантность и остается в Европе»

Что касается, как вы говорите, переизбытка на «Евровидении» лиц нетрадиционной ориентации, то я это вообще не хочу комментировать, потому что мы все сейчас говорим о толерантности.

Вот и пусть эта европейская толерантность и остается там, в Европе. Самое интересное, что сейчас вообще нельзя высказываться ни в ту, ни в другую сторону, потому что на тебя сразу вешают ярлык.

Поэтому я не хочу говорить об этом, меня эта тема, знаете ли, никак не будоражит...