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«Отставка финансово-экономического блока правительства - это вопрос президента»

17 мая 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

«Отставка финансово-экономического блока правительства - это вопрос президента»
Scientificrussia.ru

Правительство РФ в курсе, что народ у нас в основном живет бедно. Отсутствие сбережений подтвердил и опрос «Левада-центра» - две трети населения страны не имеют возможности откладывать деньги.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство должно «исследовать эту бедность и понять ее причины».

О том, почему 65 процентов россиян не могут сделать сбережения, размышляет председатель экспертной комиссии Российского совета олимпиад школьников, вице-президент Российской академии наук (2001-2013 гг.), доктор экономических наук, профессор, академик РАН Александр НЕКИПЕЛОВ:

 

«Не поддерживает ни экспертное сообщество, ни простые люди»

- Уже который год у нас в стране проводится один и тот же экономический курс. Да, время от времени в него вносятся некоторые изменения, но суть проводимой финансово-экономической политики от этого не меняется.

А ведь такую политику не поддерживает ни экспертное сообщество, ни простые люди, и тем не менее финансово-экономический блок правительства продолжает идти этим курсом и будто бы не слышит никакой критики в свой адрес. 

«А ведь президент ставит перед страной амбициозные задачи»

К сожалению, в нашей системе нет встроенного механизма ответственности, поэтому одни и те же люди, члены правительства РФ, уже который год идут путем, сутью которого является концентрация на финансовой сбалансированности и на создании многочисленных, причем явно превышающих потребности страны подушек безопасности. Из-за этого для развития страны остается явно недостаточное количество ресурсов.

А ведь президент ставит перед страной амбициозные задачи, однако та экономическая политика, которая проводится нашим правительством, абсолютно им не соответствует.

Да, я часто слышу мнения о том, что финансово-экономический блок правительства должен уйти в отставку. Но это же вопрос власти, вопрос президента...

О том, всё ли в экономической системе страны зависит от правительства и когда повысится уровень жизни людей, читайте на сайте «Караулов LIFE»:   

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