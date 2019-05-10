Александр Проханов: по-моему, сам Познер является тенью ада...
10 мая 2019, 15:31 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что Сергей Доренко уже находится в аду. «Хоть я атеист, - как бы кается Познер, - но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания».
О местонахождении Познера размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ:
«Высказывание Познера о Доренко - очередное адское бульканье»
- По-моему, сам Познер является тенью ада и некоей мрачной водорослью, которая колеблется в темных глубинах его завирального сознания.
Эта водоросль копит в себе ядовитый газ, пузырьки которого время от времени очень медленно из глубин всплывают на поверхность - и тогда раздается таинственное и пугающее людей бульканье.
Так вот высказывание Познера о Доренко - это очередное подземное, подводное, адское бульканье, и не более того...