Александр Проханов: по-моему, сам Познер является тенью ада...

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что Сергей Доренко уже находится в аду. «Хоть я атеист, - как бы кается Познер, - но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания».

О местонахождении Познера размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ:

«Высказывание Познера о Доренко - очередное адское бульканье»

- По-моему, сам Познер является тенью ада и некоей мрачной водорослью, которая колеблется в темных глубинах его завирального сознания.

Эта водоросль копит в себе ядовитый газ, пузырьки которого время от времени очень медленно из глубин всплывают на поверхность - и тогда раздается таинственное и пугающее людей бульканье.

Так вот высказывание Познера о Доренко - это очередное подземное, подводное, адское бульканье, и не более того...