«Доренко был талантливым, но иногда слишком злобным человеком»

В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко. По предварительным данным, во время поездки на мотоцикле ему стало плохо с сердцем. Журналист не удержался и упал на дорогу.

О том, чем ему запомнился Доренко, размышляет депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ:

«Терпеть не могу травлю - особенно, когда за деньги и по просьбе негодяев!»

- Ну если он помер, то, конечно, о нем плохо говорить нельзя. Что ж, Доренко был талантливым человеком, но иногда слишком злобным, а запомнился он мне разными вещами – и хорошими, и не очень...

Например, мне было крайне неприятно его участие в кампании травли против Евгения Максимовича Примакова!

Понимаете, когда ты делаешь зло, причем даже под большим прикрытием, то ведь всё равно... Бог не Тимошка, видит немножко, «мне отмщение, и аз воздам».

Это же было просто бесчеловечно и очень некрасиво по отношению к больному и великому деятелю современной России, и я надеюсь, что Доренко все-таки покаялся за это омерзительное действие.

Ведь эта травля, может быть, тогда убавила несколько лет жизни великого государственного деятеля Евгения Максимовича Примакова. Я терпеть не могу травлю - особенно, когда за деньги и по просьбе негодяев!

«Уж я-то точно не буду держать на него зла»

Единственное, за что я не обижаюсь на Доренко, так это за то хамство, которое периодически слышал от него в свой адрес. Уж я-то точно не буду держать за это на него зла.

Понимаете, когда Господь посылает человеку какой-то дар, это же не просто так, ну как на халяву, взял - и поднял.

Ведь человек должен отдавать этот дар, – отдавать служением во имя Добра! Но превращать то, что дал тебе Бог, в служение во имя Зла, - уж этого точно делать нельзя!