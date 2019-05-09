//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//live 13+

Мне бы не хотелось, чтобы сломалась футбольная карьера Мамаева и Кокорина

9 мая 2019, 16:16 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Мне бы не хотелось, чтобы сломалась футбольная карьера Мамаева и Кокорина
Twitter.com

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин совершили проступок и должны были понести наказание, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Глава РФС подчеркнул, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда.

О судьбе футболистов размышляет бывший вице-президент Российского футбольного союза Валерий ДРАГАНОВ:  

 

«История оказался мучительный и для пострадавших, и для обвиняемых»

- Эта история оказался мучительный и для пострадавших, и для обвиняемых. Но все эти месяцы меня удивляло, как жестко трактует ситуацию одна часть нашего общества и как мягко отзывается об этом другая часть.

Как всегда, мы ищем пресловутую золотую середину, но не мне судить, нашел ли ее суд...

И все же очень важно, что дискуссия, касающаяся дела Мамаева и Кокорина, привела к очевидному убеждению в том, что закон нужно не только чтить и уважать, но и строго соблюдать.

Кстати, меня просто изумляло то, что адвокаты нередко так трактовали эту историю, будто являются публицистами, а не юристами.

«Надо жить дальше и ладить с законом»

Мне бы очень не хотелось, чтобы сломалась футбольная карьера Мамаева и Кокорина. Думаю, они уже достаточно прочувствовали, переосмыслили и поняли то, что, во-первых, можно восстановиться и продолжить карьеру, а во-вторых, признать, что в жизни может случиться всякое.

Но наказание получено и почти отбыто, и поэтому надо жить дальше и ладить с законом - и тогда их возвращение в общество пройдет мягко и не приведет к рецидиву.

К сожалению, в наших футбольных клубах прикрытие подобных поступков нередко является стилем жизни, а вот этика и культура других клубов, в основном западных, предполагает взыскательное отношение и к стилю жизни, и к поведению своих футболистов. Думаю, что и наши клубы тоже сделают выводы из всей этой истории, во всяком случае, мне бы этого очень хотелось.

«Тренеры просили Кокорина, чтобы он повлиял на Кураньи»

Вы не поверите, но в свое время тренеры просили совсем юного Кокорина, чтобы он повлиял на гораздо более старшего Кевина Кураньи и помогал ему пройти мимо какого-то ночного клуба, паба и т.п.

Но тогда же именно Кураньи сказал про Кокорина, что этот парень вырастет в выдающегося футболиста! А ведь натурализованный бразилец Кураньи в то время был членом сборной Германии, ну и играл у нас в «Динамо»...

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//LIVE

Мне бы не хотелось, чтобы сломалась футбольная карьера Мамаева и Кокорина

Мне бы не хотелось, чтобы сломалась футбольная карьера Мамаева и Кокорина

Футболисты Мамаев и Кокорин совершили проступок и должны были понести наказание, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. О судьбе футболистов размышляет бывший вице-президент РФС Валерий ДРАГАНОВ...
«Самое главное то, что 9 Мая мы будем чествовать наших ветеранов!»

«Самое главное то, что 9 Мая мы будем чествовать наших ветеранов!»

Главные торжества, приуроченные ко Дню Победы, как обычно, проходят в Москве на Красной площади. А как празднует 9 Мая глубинка России? Об этом рассказывает глава сельского поселения Петровское Ярославской области Андрей ПЕСТОВ...

//Новости МирТесен

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Магомед Толбоев: пилоты Суперджета, как самоубийцы, сели на хвост!

Магомед Толбоев: пилоты Суперджета, как самоубийцы, сели на хвост!

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате авиапроисшествия в Шереметьево. О возможных причинах очередной авиатрагедии размышляет заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед ТОЛБОЕВ...
«Права человека» не защищают права русского человека!

«Права человека» не защищают права русского человека!

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы. О конце эпохи правозащитников размышляет доктор исторических наук, генерал-майор, Герой России Магомед ТОЛБОЕВ...
Владимир Винокур: откуда Зеленскому взять своих людей - не из КВН же!

Владимир Винокур: откуда Зеленскому взять своих людей - не из КВН же!

Избранный президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на должность советника будущего главы государства. О продолжающемся шоу в «незалежной» размышляет народный артист России Владимир ВИНОКУР...
Бывший продюсер Алсу: считаю шоу «Голос. Дети» преступным и аморальным

Бывший продюсер Алсу: считаю шоу «Голос. Дети» преступным и аморальным

Голоса в финале шоу «Голос. Дети» подсчитывала петербургская компания ООО «СМС Сервисы», которую решено проверить на предмет искажения результатов в пользу Микеллы Абрамовой. О телешоу размышляет Валерий БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ...

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

«Это же чекистская позиция - не трогать Быкова!»

«Это же чекистская позиция - не трогать Быкова!»

Дмитрий Быков пришел в себя, чему все мы очень рады. Врачи разрешили ему записать передачу для радио. О непрекращающемся быковском творчестве идет очень много споров. Размышляет подполковник полиции в отставке Виталий КИЙКО...
«Может начаться процесс возвращения утраченных территорий Украины...»

«Может начаться процесс возвращения утраченных территорий Украины...»

Владимир Зеленский анонсировал победный тур по городам Украины и в ближайшее время обещал представить свою новую команду. Порошенко признал поражение. О светлом будущем «незалежной» размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ...
«Порошенко вчера – это Зеленский сегодня?»

«Порошенко вчера – это Зеленский сегодня?»

Новому президенту Украины нужно не заключать некие сделки с Россией, а выстраивать нормальные отношения, основанные на доверии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О вечном украинском ток-шоу размышляет Ростислав ИЩЕНКО...
«Я бы заменил Сытина на кого-то не менее противного, но более адекватного»

«Я бы заменил Сытина на кого-то не менее противного, но более адекватного»

Историк Александр Сытин снова попал в историю, назвав трагедию в Одессе 2 мая 2014 года «ликвидацией малоценного человеческого биоматериала». О сытом и таком открытом для всех российском телевидении размышляет Ростислав ИЩЕНКО...
«Я нахожусь вне информационного пузыря, наполненного юбилеем Аллы Пугачевой»

«Я нахожусь вне информационного пузыря, наполненного юбилеем Аллы Пугачевой»

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем бывшую певицу Аллу Пугачеву. О переизбытке на телеэкранах подробностей жизни Пугачевой, Галкина, Киркорова и т.п. размышляет депутат Госдумы Виталий МИЛОНОВ...
«Расследование ФБР против Коломойского началось не после выдвижения Зеленского»

«Расследование ФБР против Коломойского началось не после выдвижения Зеленского»

ФБР продолжает следствие в отношении Игоря Коломойского по подозрению в финансовых преступлениях на территории США. О подследственном Коломойском и его подопечном Зеленском размышляет Ростислав ИЩЕНКО...

//Новости партнеров

Ростислав Ищенко: губернатор не может отказаться от законной отставки

Ростислав Ищенко: губернатор не может отказаться от законной отставки

Порошенко уволил Максима Степанова с должности главы Одесской области, объяснив, что не был в курсе его действий о приостановке выплат помощи пенсионерам. О кадровой политике в «незалежной» размышляет Ростислав ИЩЕНКО...
«Наши правительственные круги охватил инфантильный либерализм»

«Наши правительственные круги охватил инфантильный либерализм»

Среднему россиянину нужно 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщают эксперты Финансового университета при правительстве России. О том, можно ли жить только на одну зарплату, размышляет Руслан ГРИНБЕРГ...

//Новости СМИ2

«Меня не интересует ни Украина, ни те, кто там сейчас сдают свои анализы!»

«Меня не интересует ни Украина, ни те, кто там сейчас сдают свои анализы!»

На Украине между первым и вторым туром выборов президента всего-то три недели, а сколько интересного можно узнать о кандидатах, вплоть до результатов их анализов. О президентской кампании в «незалежной» - Евгений САТАНОВСКИЙ...
Какой анализ забыли сдать Порошенко и Зеленский?

Какой анализ забыли сдать Порошенко и Зеленский?

Действующий президент территории под названием «Украина» Петр Порошенко, а также кандидат на эту высокую должность Владимир Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики. Но вот самый главный анализ они, похоже, сдать забыли...
«И вот Назарбаев улетел, а Ельцин в Москве расстрелял Белый дом...»

«И вот Назарбаев улетел, а Ельцин в Москве расстрелял Белый дом...»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Владимиром Путиным передал ему привет от Нурсултана Назарбаева, а Путин в ответ попросил передать привет ему. Передает привет Назарбаеву и Руслан ХАСБУЛАТОВ...
«Если корабли НАТО у берегов Крыма войдут в наши воды, их надо топить!»

«Если корабли НАТО у берегов Крыма войдут в наши воды, их надо топить!»

Постпред США при НАТО заявила, что альянс намерен отправить больше кораблей в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море». О мриях НАТО размышляет Семен БАГДАСАРОВ...

//Новости МирТесен

В президентской гонке на Украине лидирует крысеныш, участвовавший в травле жителей Донбасса!..

В президентской гонке на Украине лидирует крысеныш, участвовавший в травле жителей Донбасса!..

Актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его вместе с коллегой Михаилом Пореченковым «идиотами». По словам Охлобыстина, они «просто прикалывались»...
Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...
Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...
Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...
Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны певицы Юлии Началовой. Среди присутствовавших на церемонии прощания были замечены Филипп Киркоров, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, братья Запашные...
«Грудинин еще во время выборов собирался обходить закон и врать!»

«Грудинин еще во время выборов собирался обходить закон и врать!»

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину из-за наличия у него счетов за границей. Обо всем блеске экс-кандидата в президенты, директора совхоза им. Ленина тов. Грудинина размышляет Михаил ЛЕОНТЬЕВ...
«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

«В Казахстане - город Нурсултан, в России - Ельцин-центр...»

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы - Астаны в город Нурсултан. Напомним, Нурсултан Назарбаев передал полномочия президента главе парламента Токаеву, который и предложил это. Об удивительных превращениях размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...
«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...
«Мне очень жаль Юлю Началову, она была такой симпатичной!»

«Мне очень жаль Юлю Началову, она была такой симпатичной!»

СМИ сообщили о кончине певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой. Ведь молодая еще была, а голос какой - как запоет!.. Свои соболезнования родным и близким певицы выражает писатель, экс-телеведущий Лев НОВОЖЕНОВ...
«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

Когда Петр Порошенко перед самыми выборами увидит свои реальные низкие рейтинги, ситуация в стране может пойти «по какому-то не совсем правовому сценарию», считают на Украине. О предвыборной кампании размышляет Ростислав ИЩЕНКО...
«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...
Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...
«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Зеленский сфотографировался с ветераном-националистом и советским офицером
2

Уберите тошнотворный гламур с Красной площади!
3

Латвийские историки утверждают, что концлагерь Саласпилс был лагерем трудового воспитания
4

Что случилось после войны с женщинами-сожительницами оккупантов и их детьми
5

Почему пассивный педераст Степан Бандера стал фашистским агентом?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры