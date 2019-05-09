Мне бы не хотелось, чтобы сломалась футбольная карьера Мамаева и Кокорина

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин совершили проступок и должны были понести наказание, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Глава РФС подчеркнул, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда.

О судьбе футболистов размышляет бывший вице-президент Российского футбольного союза Валерий ДРАГАНОВ:

«История оказался мучительный и для пострадавших, и для обвиняемых»

- Эта история оказался мучительный и для пострадавших, и для обвиняемых. Но все эти месяцы меня удивляло, как жестко трактует ситуацию одна часть нашего общества и как мягко отзывается об этом другая часть.

Как всегда, мы ищем пресловутую золотую середину, но не мне судить, нашел ли ее суд...

И все же очень важно, что дискуссия, касающаяся дела Мамаева и Кокорина, привела к очевидному убеждению в том, что закон нужно не только чтить и уважать, но и строго соблюдать.

Кстати, меня просто изумляло то, что адвокаты нередко так трактовали эту историю, будто являются публицистами, а не юристами.

«Надо жить дальше и ладить с законом»

Мне бы очень не хотелось, чтобы сломалась футбольная карьера Мамаева и Кокорина. Думаю, они уже достаточно прочувствовали, переосмыслили и поняли то, что, во-первых, можно восстановиться и продолжить карьеру, а во-вторых, признать, что в жизни может случиться всякое.

Но наказание получено и почти отбыто, и поэтому надо жить дальше и ладить с законом - и тогда их возвращение в общество пройдет мягко и не приведет к рецидиву.

К сожалению, в наших футбольных клубах прикрытие подобных поступков нередко является стилем жизни, а вот этика и культура других клубов, в основном западных, предполагает взыскательное отношение и к стилю жизни, и к поведению своих футболистов. Думаю, что и наши клубы тоже сделают выводы из всей этой истории, во всяком случае, мне бы этого очень хотелось.

«Тренеры просили Кокорина, чтобы он повлиял на Кураньи»

Вы не поверите, но в свое время тренеры просили совсем юного Кокорина, чтобы он повлиял на гораздо более старшего Кевина Кураньи и помогал ему пройти мимо какого-то ночного клуба, паба и т.п.

Но тогда же именно Кураньи сказал про Кокорина, что этот парень вырастет в выдающегося футболиста! А ведь натурализованный бразилец Кураньи в то время был членом сборной Германии, ну и играл у нас в «Динамо»...