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«Самое главное то, что 9 Мая мы будем чествовать наших ветеранов!»

8 мая 2019, 20:10 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Самое главное то, что 9 Мая мы будем чествовать наших ветеранов!»
Yarnews.net

Главные торжества, приуроченные ко Дню Победы, как обычно, проходят в Москве на Красной площади. Но ведь Москва - это далеко не вся Россия. А как празднует 9 Мая самая что ни на есть глубинка нашей страны? Об этом рассказывает глава сельского поселения Петровское Ярославской области Андрей ПЕСТОВ:

 

«Люди пройдут с портретами своих родных»

- 9-го Мая от нашей школы люди пройдут с портретами своих родных, которые погибли и не вернулись с фронта, а также тех участников войны, которые ушли из жизни уже в мирное время.

Потом у мемориала павшим в Великой Отечественной войне состоится торжественный митинг, после которого пройдет небольшой патриотический концерт.

У нас в Доме культуры есть свои артисты, певцы, музыканты, которые и исполнят несколько патриотических номеров, споют песни и т.д.

«Каши хватит всем!»

Самое главное 9-го Мая, конечно, то, что мы будем чествовать наших ветеранов, их вдов, сердечно поздравлять их, кормить гречневой кашей из полевой кухни и т.д.!

Кстати, кашу, которая, естественно, будет бесплатной, смогут отведать не только наши ветераны, но и вообще все желающие, которые будут присутствовать на этом празднике. То есть каши хватит всем!

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