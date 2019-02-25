Малашенко, Рынска и поколение Му-му

Политтехнолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании. Ему было 64 года. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и журналистка Ксения Собчак подтвердили информацию о самоубийстве Игоря Малашенко...

Когда выбирали мэра...

Осталась безутешная вдова - Божена Рынска. Вот что в 2013 году, когда в Москве проходили выборы мэра, эта блогерша писала о «поколении Му-му», представителем которого в силу своего возраста Малашенко, собственно, и являлся:

«Голосовать шли в основном пенсионеры. Я всегда хорошо относилась к старикам. В отличие от детей, они меня никогда не раздражали, так как не издают мерзких звуков, а скорее, умиляли. Но сегодня я вдруг ощутила к потоку бабок-дедок страшную утробную ненависть - первый раз в моей жизни. Захотелось, чтобы почти все они поскорее отправились к праотцам.

Из-за этого невымершего поколения, хавающего все г**но, которое испражняет путинский телевизор, из-за этих покорных муму страдает наше поколение, - они вносят чудовищные, судьбоносные помехи в избирательный пейзаж. Доживать им осталось не так-то много, а наш век своим тупорылым голосованием реально заедают. Не должна уходящая натура влиять на жизнь цветующую и созидающую. Жестоко, но таки правда».

Я тебя везде достану!

Вот говорил же персонаж Юрского из фильма «Любовь и голуби» - ты чего каркаешь, дура?! Но разве иная дура поймет, что каркать не нужно...

Помню, когда «приняли» Гусинского, то Малашенко по всей Европе начал колесить за Путиным, дескать, отпусти шефа, я тебя везде достану! Но Путин уже тогда не повёлся, а мне во время этого вояжа почему-то часто вспоминался верный помощник Шерхана - Табаки...

А еще было интересно, когда сооснователь самой продвинутой и свободной телекомпании в мире всячески мешал снимать Рынску, затеявшую очередной скандал...

Напомним, что в прошлом году 63-летний Малашенко официально взял в жены 43-летнюю Божену Рынску. Что ж, любви все возрасты покорны, в том числе и возраст «поколения Му-му». Ведь чем-то же она его «зацепила»!

«Я люблю своего мужа»

Последние годы жизнь медиаменеджера была нелегка, поскольку бывшая жена, на глазах которой Малашенко, собственно, и куролесил с блогершой, затеяла бракоразводный процесс и, по сообщениям СМИ, пыталась отобрать у него 80% его состояния.

Недавно Рынска написала: «Бывшая жена Игоря из-за своей алчности убивает его прямо на наших глазах.... Я люблю своего мужа и пытаюсь предотвратить его убийство».

Похоже, «убийство» предотвратить не удалось. Ну ничего, у блогерши осталось бойкое перо, и по-прежнему можно будет обличать все ужасы «Кроваваго РежЫма».

Вот только про «поколение Му-му», пожалуй, больше писать не надо, а то неизвестно, может, и еще как-то аукнется...

Александр САРГИН