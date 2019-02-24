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«Главные угрозы находятся внутри России!»

24 февраля 2019, 13:50 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Главные угрозы находятся внутри России!»
Warfiles.ru

На российском государственном телевидении названы пять центров принятия решений в США, которые могут стать целями гиперзвуковых ракет «Циркон» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет против России.

О том, с чем не справятся даже «цирконы» с «калибрами», размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

 

«Либеральная экономика показала свою несостоятельность»

- Главные угрозы находятся внутри России, а не вовне. Понятно, что на внешние угрозы наша армия и ОПК теперь всегда может дать всесокрушающий ответ. 

В нашей стране необходимо менять экономическую модель, потому что либеральная экономика показала свою несостоятельность.

Успехи 2000-х годов базировались на благоприятной конъюнктуре - ценах на нефть, газ, но отнюдь не на реализации того сценария, который предлагали нам гайдаровские последователи.

«Пусть Чубайс идет торговать на рынок!»

Из власти, из госкорпораций безусловно должны быть удалены одиозные фигуры периода 90-х годов, и тот же Чубайс должен получить «волчий билет». Он не должен работать ни в одной государственной корпорации!

Это же знаковая фигура! Пусть идет торговать на рынок, пусть эмигрирует или занимается частным бизнесом, - тут нет вопросов, и никто в этом ему мешать не будет.

Правда, у нас есть не только один Чубайс, но и целый ряд других знаковых фигур...

«Любым способом залезть людям в карман»

Коррупция, равнодушие и безразличие чиновников, все эти хамские заявления и непрерывные планы любым способом залезть людям в карман...

Этот «налог на колбасу», пресловутый энергопаек, озвученный тем же Чубайсом, и, самое главное, обсуждение всего этого даже на уровне правительства!..

Ведь самый главный риск для нашей страны - это отторжение народа от государства через такое вот социальное расслоение.

«Не дай нам бог повторить судьбу Украины!»

Так что только внутреннее единство, только сплочение народа вокруг власти - вот тот ключевой фактор, который необходим для нашего будущего, для сохранения суверенитета. Вот и надо сделать так, чтобы мы не потеряли государство и свой народ.

Мы видим, что на постсоветском пространстве сегодня идут негативные процессы, более того, они нарастают.

Посмотрите, что сейчас происходит, ведь мы находимся в очень опасной геополитической ситуации! Не дай нам бог повторить судьбу Украины со всеми ужасающими последствиями!

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