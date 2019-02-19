«Ведь это не Чубайс посадил Квачкова в тюрьму!..»

Полковник ГРУ Владимир Квачков, отбывавший срок за экстремизм в исправительной колонии №5 мордовского УФСИН, вышел на свободу.

Переступив ворота колонии, молодцеватый 70-летний Квачков заявил, что к походу и бою готов. Относительно судьбы главы «Роснано» полковник многозначительно заметил, что Бог не дал Чубайсу легкой смерти на лесной дороге, поэтому его ожидает другая смерть...

Сам Чубайс недавно прокомментировал решение суда о снятии обвинений с Квачкова: «Дедушке восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости».

Напомним, что 16 июня Анатолию Чубайсу исполнится 64 года, ну а выглядит он еще моложе...

Об освобождении размышляет публицист, зампред Счетной палаты РФ (1995-2001 гг.) Юрий БОЛДЫРЕВ:

«Отношение к несправедливому заточению»

- Думаю, что главным является не оценка того, что произошло освобождение Квачкова. Главное, это отношение к несправедливому заточению и воровству у человека существенной части его плодотворной жизни!

По сути, полковник Квачков на долгие годы был украден не только у родных и близких, но и у национально-патриотических сил нашей страны.

Уверен, будущим праведным судом это должно быть рассмотрено как преступление не только перед личностью, но и перед обществом!

«Квачкову сейчас нужно выражаться очень аккуратно»

И все же таким людям, как Квачков, сейчас нужно выражаться очень аккуратно и быть осмотрительным. Не надо давать повод для провокаций, будто бы «полковник Квачков опять готовит некое силовое действие»...

Что касается мнения Чубайса относительно освобождения Квачкова, то оно меня не интересует. Ведь не глава «Роснано» осуществил этот неправедный суд и посадил его в тюрьму...

Но надо понимать, что все мы выступаем за освобождение страны и за то, чтобы в ней был праведный суд, который, разумеется, привлечет к ответственности и таких, как Чубайс.

«Нетолерантное воспитание мальчиков»

Вот псевдолибералы сегодня говорят, дескать, у нас все больше и больше чувствуется нетолерантное воспитание мальчиков, как воинов, и что в стране идет «милитаризация ХIХ века»...

По-моему, во все века мальчиков надо воспитывать именно как защитников Родины! Да, возможно, из ХIХ века, так сказать, пришла некая шагистика и муштра, но ведь изучается математика, физика, биология, инженерные науки и т.п.

«Воспитывать своих детей и внуков, как защитников Отечества!»

В преддверии празднования 23-го февраля хочу сказать, что, конечно, все мы должны воспитывать своих детей и внуков, как защитников Отечества, и равняться на очень разных людей, в том числе и на гражданский подвиг и терпение полковника Владимира Васильевича Квачкова!..