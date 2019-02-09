Для меня ничтожны абстрактные «демократические свободы» узкой группы либералов!
9 февраля 2019, 19:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Основной объем финансового обеспечения законопроекта об устойчивой работе рунета уже предусмотрен федеральным бюджетом, заявил один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Напомним, что в своем отзыве Счетная палата РФ не поддержала этот законопроект, потому что «его реализация потребует дополнительных расходов федерального бюджета».
«Совет Федерации не отрицает наличие у Счетной палаты полномочий по проведению экспертизы законопроектов в части, касающейся расходных обязательств, - разъяснил Клишас, - но основная функция по определению возможности совершения расходов, связанных с реализацией соответствующих законодательных инициатив, принадлежит правительству РФ».
О таком расчудесном Интернете размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:
«Охаивают народ, государство и Победу!»
- Наше государство должно, как это сделано, например, в Китае, взять под контроль сегмент Интернета. Да, в области регулирования Всемирной паутины нам нужно брать на вооружение опыт КНР.
Интернет не должен быть анонимным, - он должен быть персонифицированным, по крайней мере, в нашей стране.
И по сравнению с будущим нашей страны, для меня, извините, ничтожны некие абстрактные «демократические свободы» узкой группы либералов, которые охаивают наш народ, наше государство и нашу Победу!
«Это большая угроза»
Мы видим, что со стороны либеральных СМИ, в том же Интернете идет целенаправленное раскачивание лодки.
Усиливается атака, направленная в адрес государства, представителей власти, армии, нашего нового оружия, - и всё это далеко не случайный фактор.
Понятно, что сегодня на Западе вынашиваются планы по дезинтеграции и распаду нашей страны.
Эти планы открыто озвучиваются на Западе и на специализированных форумах, и в рамках экспертных дискуссий, и в СМИ. То есть они готовят нам такой вот сценарий, - и это, конечно, большая угроза, которую нельзя недооценивать.
«Планируется вывести на авансцену «спящих»
Вся логика действий Запада сегодня направлена на то, чтобы запустить деструктивные действия «пятой колонны», атаковать армию, спецслужбы и посредством Интернета, СМИ, информационно нагнетая, создать негативное отношение граждан России к собственной власти, правительству и президенту.
Собственно, такими действиями планируется вывести на авансцену своих людей, тех самых «спящих», которых нам показывали в знаменитом фильме на Первом канале и которые дальше трансформируют страну, лишив ее субъектности и ныне существующего статуса...