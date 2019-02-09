Для меня ничтожны абстрактные «демократические свободы» узкой группы либералов!

Основной объем финансового обеспечения законопроекта об устойчивой работе рунета уже предусмотрен федеральным бюджетом, заявил один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Напомним, что в своем отзыве Счетная палата РФ не поддержала этот законопроект, потому что «его реализация потребует дополнительных расходов федерального бюджета».

«Совет Федерации не отрицает наличие у Счетной палаты полномочий по проведению экспертизы законопроектов в части, касающейся расходных обязательств, - разъяснил Клишас, - но основная функция по определению возможности совершения расходов, связанных с реализацией соответствующих законодательных инициатив, принадлежит правительству РФ».

О таком расчудесном Интернете размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

«Охаивают народ, государство и Победу!»

- Наше государство должно, как это сделано, например, в Китае, взять под контроль сегмент Интернета. Да, в области регулирования Всемирной паутины нам нужно брать на вооружение опыт КНР.

Интернет не должен быть анонимным, - он должен быть персонифицированным, по крайней мере, в нашей стране.

И по сравнению с будущим нашей страны, для меня, извините, ничтожны некие абстрактные «демократические свободы» узкой группы либералов, которые охаивают наш народ, наше государство и нашу Победу!

«Это большая угроза»

Мы видим, что со стороны либеральных СМИ, в том же Интернете идет целенаправленное раскачивание лодки.

Усиливается атака, направленная в адрес государства, представителей власти, армии, нашего нового оружия, - и всё это далеко не случайный фактор.

Понятно, что сегодня на Западе вынашиваются планы по дезинтеграции и распаду нашей страны.

Эти планы открыто озвучиваются на Западе и на специализированных форумах, и в рамках экспертных дискуссий, и в СМИ. То есть они готовят нам такой вот сценарий, - и это, конечно, большая угроза, которую нельзя недооценивать.

Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина

«Планируется вывести на авансцену «спящих»

Вся логика действий Запада сегодня направлена на то, чтобы запустить деструктивные действия «пятой колонны», атаковать армию, спецслужбы и посредством Интернета, СМИ, информационно нагнетая, создать негативное отношение граждан России к собственной власти, правительству и президенту.

Собственно, такими действиями планируется вывести на авансцену своих людей, тех самых «спящих», которых нам показывали в знаменитом фильме на Первом канале и которые дальше трансформируют страну, лишив ее субъектности и ныне существующего статуса...