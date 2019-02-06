«Приграничные регионы России просто стонут от украинского ТВ!»

В Совете Федерации состоялось совещание, на котором обсуждалось, как регионы России будут переходить на цифровое телевидение. Попутно были затронуты кричащие проблемы, касающиеся трансляции жутких украинских телепередач на территории нашей страны...

О скотстве на украинском ТВ размышляет представитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета министров СССР (1985-1990 гг.) Николай РЫЖКОВ:

«В Харькове стоит хороший передатчик»

- Я в категоричной форме настаивал на том, чтобы Белгородской области при переходе на «цифру» выделили новую частоту, потому что та частота, на который сегодня работает белгородское телевидение, никуда не годится!

Ведь нужно же учитывать, что это приграничная область с Украиной! От самого Белгорода до границы всего 40 км, ну и до Харькова еще 40. Более того, многие города, деревни и поселки Белгородчины вообще находятся чуть ли не на границе.

У нас была одна страна, и в том же Харькове с советских времен стоит очень хороший, сильный передатчик, которым теперь пользуется сами знаете кто...

То есть все эти населенные пункты Белгородской области видят передачи, которые транслирует украинское телевидение.

«Настоящее скотство»

Так вот когда я приезжаю в этот регион, то местные жители рассказывают мне такое, что волосы просто дыбом встают! Трудно даже представить себе, какая грязь льется с украинских телеканалов! Это же самое настоящее скотство!

Ну и куда деваться жителям России, живущим в приграничных областях? А ведь на Украине стоят очень мощные передатчики.

Кстати, рядом со мной в Совете Федерации сидит представитель Брянской области, так вот он говорит, что и у них то же самое.

Это же самая настоящая беда, приграничные регионы России просто визжат и стонут от украинского телевидения!

Кстати на Украине работают и наши соотечественники, например, тот же Евгений Киселев, который с НТВ учил нас жить, а теперь оттуда льет на нас такую грязь! И как же ему не стыдно?!

«Украина властвует над эфиром Белгородчины»

Конечно, и на нашем телевидении дерьма хватает, и у нас есть люди, которые живут не в России, а «в этой стране»...

Но то, что сегодня творится на украинском телевидении... знаете, те наши люди, которые называют Россию «этой страной», по сравнению с теми, кто выступает на украинском ТВ, просто голуби мира!

Понятно, какие у нас сейчас отношения с Украиной, понятно, что время такое смутное, но ведь получается, что сегодня телевидение Украины властвует над эфиром Белгородчины.

Поэтому мы и просим – ради бога, выделите нам новые частоты!

«Мы уже надоели нашему министру связи!»

По-моему, мы уже надоели нашему министру связи, потому что именно Белгородская область оказалась застрельщиком всего этого!

Но ведь в связи с переходом на цифровое телевидение, Минсвязи обязано в первом полугодии дать нам новую частоту, и очень хочется, чтобы в техническом плане наша частота была сильнее украинской.

Когда я отдал министру связи Никифорову официальное письмо, подписанное губернатором Евгением Степановичем Савченко и мной, он сказал: «Хорошо, мы постараемся выполнить в этом году».

Я ему говорю, Николай Анатольевич, «в этом году» – такая формулировка нас не устраивает, нам нужно в первом полугодии, а со всем остальным регион справится сам, мы возьмем кредиты... но главное - новая частота!..

«Это был удар ниже пояса!»

Действительно, что касается технических средств, с помощью которых можно будет смотреть цифровое ТВ, например, тех же приставок, то с этим в области не было ни финансовых, ни каких-то других проблем.

И все же я думал, что какую-то часть расходов государство возьмет на себя. Но когда готовили постановление о переходе на «цифру», то в Совете Федерации меня просто нокаутировали, причем это был удар ниже пояса!

Ведь там тоже есть ушлые ребята, которые сказали - нет, поправку Николая Ивановича мы принимать не будем, потому что бюджет-2019 уже сверстан. Более того, он уже утвержден президентом, и в бюджете денег на это н

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«Залезем в долги, но спасем нашу телекомпанию!»

Да, это был крепкий удар, но тогда мы посоветовались с губернатором, и он сказал: «Николай Иванович, давайте будем пытаться как-то находить деньги, ведь в областном бюджете средств на это тоже нет».

Так вот теперь, когда будет принято решение, что нам выделят частоты и когда будет определение, какую аппаратуру нужно будет дополнительно купить, чтобы дооснастить станции, то мы просто возьмем кредит.

Залезем в долги, но спасем нашу телекомпанию, – вот на что решил пойти губернатор!

Получается, как дело дошло до регионов, то в бюджете денег нет, вот и приходится изворачиваться, кто как может. Я не знаю кому это выгодно...