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«Во время «советской оккупации» в Прибалтике не раздалось ни единого выстрела!»

4 февраля 2019, 17:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Во время «советской оккупации» в Прибалтике не раздалось ни единого выстрела!»
Turkaramamotoru.com

Эстония в очередной оценила ущерб от «советской оккупации». В нынешнем варианте это 90 миллиардов евро.

Напомним, что периодически из прибалтийских политических стран-карликов, раздаются голоса о неких мифических долгах, которые должна оплатить Россия.

О том, что они в очередной раз получат «от мертвого осла уши», размышляет депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса Виктор АЛКСНИС:

 

«Прибалтам надо жаловаться на самих себя!»

- Никаких законных оснований для предъявления претензий со стороны прибалтийских стран нет. Все, что происходило почти восемьдесят лет назад, - это нормальный политический процесс, который идет на протяжении столетий.

Скажем, и до заключения того же пакта Молотова-Риббентропа, и после него выдвигались и выдвигаются аналогичные претензии.

Поэтому прибалтам в первую очередь надо жаловаться на самих себя!

«Сотни тысяч встречающих выходили с цветами к танкам Красной армии»

Достоверно известно, что входившие на территорию Прибалтики в июне 1940 года советские войска встречали духовые оркестры латвийско-эстонско-литовской армии, а воинские части этих республик в приветствии выстраивались вдоль дорог.

Сотни тысяч встречающих выходили с цветами к танкам Красной армии. И, что самое примечательное, - во время так называемой оккупации Прибалтики не раздалось ни единого выстрела. Ну и скажите, разве во время оккупации может быть так?!

«С больной головы на здоровую»

Я понимаю, что нынешних «борцов за независимость» в Прибалтике бесит то, что тогда всё было именно так, и теперь они пытаются свалить с больной головы на здоровую.

Однако всему этому есть довольно простое объяснение: в тот момент народы прибалтийских стран оказались перед выбором - либо действительно попасть под гитлеровскую оккупацию, либо, чтобы ее избежать, войти в состав Советского Союза.

«Прибалты спасали себя»

И тогда все, в том числе и политические элиты этих стран, приняли для себя решение войти в состав СССР, зная, что Советский Союз и Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа, и надеясь, что между ними не будет войны.

Тем самым прибалты просто спасали себя. В тех условиях это был исторический выбор прибалтийских народов.

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