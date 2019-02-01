«Выдержав и отбив первый удар, мы можем применить средства ядерного сдерживания»

Президент США Дональд Трамп пригрозил России военным ответом за несоблюдение Договора РСМД.

Трамп заявил, что 2 февраля США приостановят выполнять свои обязательства в рамках договора и начнут процесс выхода из соглашения.

О том, чем в случае чего мочить толерантных, размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

«Гораздо лучше, чем американские «томагавки»

- После того, как американцы выйдут из договора по РСМД, как раз можно будет использовать крылатую ракету «Калибр», адаптируя ее под различные виды носителей — наземных, мобильных и т.п. И мы, естественно, будем это делать.

С технологической точки зрения, эта ракета получилась неким маленьким шедевром в своем классе оружия! Это гораздо лучше, чем американские «томагавки», к тому же «калибры» могут нести как обычную, так и ядерную боеголовку...

«Калибры» уже очень успешно показали себя, и это действительно то оружие, которое нужно нам именно сейчас.

«Закрывать страну от любых ударов извне»

И, конечно, необходимо продолжать создавать защитный купол страны — это же воздушно-космическая оборона.

Завершается разработка С-500, и этот проект, судя по всему, тоже получается очень успешным! Вот у нас и будут средства стратегической противоракетной обороны.

Плюс к этому, и дальше будем разворачивать новые и новые полки С-400, тем самым закрывая страну от любых ударов извне.

«Средства ядерного сдерживания в варианте боевого применения»

Выдержав и отбив первый удар, мы дальше можем уверенно использовать уже и средства ядерного сдерживания в варианте боевого применения...

Информационный компонент, огневой компонент и система воздушно-космической обороны - это будет прикрытие страны, ее городов, ядерных сил, развернутых в традиционных районах, где развернуты стратегические силы России.

Ведь сегодня на первый план выходит развитие вооруженной компоненты страны, вопрос защиты воздушного пространства, противоракетной обороны.

«Это страшная машина возмездия!»

Так что сейчас главное — это концентрация ресурсов в условиях жестких ограничений на тех проектах, которые уже запущены и которые могут дать быстрый эффект.

Кстати, это и боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК). Тут у нас тоже всё отработано, осталось провести стрельбовые испытания и разворачивать его.

Чем же хорош этот боевой железнодорожный ракетный комплекс? А тем, что его позиционный район - от Москвы до Владивостока...

Представьте, по стране идут десятки тысяч составов, и среди них 4-5 ядерных поездов, которые внешне ничем не отличаются для спутника, который может вести разведку.

То есть такой ракетный поезд просто потеряется на безбрежных просторах российских железных дорог, и никто, ни один супостат его не найдет!

А ведь случись что и если на нас кто-то посягнет, то это страшная машина возмездия!

«А это деньги, - и деньги немалые...»

Что касается ракетного комплекса «Сармат», то да, в перспективе он будет очень хорошей системой, но тут еще требуются серьезные ресурсные вливания. Сейчас «Сармат» находится на этапе бросковых испытаний, по сути дела, это начальная стадия...

Потом нужно будет перейти к полномасштабным летным испытаниям, и только после них можно будет начать развертывание и подготовить серийное производство, а это деньги, - и деньги немалые, сотни миллиардов...

«Продолжать ставить на боевое дежурство»

Естественно, дойдет время и до «Сармата», но это длительная работа, а уже сейчас у нас есть то, что мы можем делать быстро — это твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты РС 24 «Ярс» шахтного и мобильного базирования.

Может быть, пока, в условиях такой вот турбулентности, имеет смысл направить основные усилия в области перевооружения ядерных сил именно на твердотопливные ракеты?

Они готовы, технологически отработаны, испытаны и уже серийно производятся Воткинским заводом. Так что можно наращивать производство, выпуск, ну и продолжать ставить на боевое дежурство.

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«Всё отработано, всё уже есть...»

А еще у нас реально есть морская баллистическая, опять же твердотопливная ракета «Булава», ну и ракетоносцы, которые ее, собственно, несут...

То есть группировка твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет, которые делает Московский институт теплотехники, точнее — разрабатывает, а делает Воткинский завод. То есть можно не сомневаться, у нас всё уже отработано, всё уже есть...