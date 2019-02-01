«Никакие аргументы США сейчас не убедят»

В Госдуме заявили, что Россия примет ответные меры после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, что после 2 февраля США планируют объявить о приостановке участия страны в этом договоре.

О пошлом спектакле а-ля голливудщина размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

«Вашингтоном принято решение»

- Дело в том, что еще несколько лет назад Вашингтоном было принято политическое решение о выходе из этого договора, поэтому никакие аргументы сейчас их ни в чем не убедят.

У американцев очень жесткая позиция, дескать, либо уничтожайте пусковые установки и ракеты из состава комплекса «Искандер» (хотя они ничего не нарушают), либо США выходят из ДРСМД.

Эта позиция очевидно солидарна и с остальными странами НАТО, поэтому здесь мы, безусловно, столкнемся с абсолютно консолидированным подходом Запада.

«Размещать американские ударные системы»

Так что бессмысленно им что-либо объяснять, потому что все политические решения уже приняты...

Сначала США выходят из договора - и одновременно Совет НАТО на уровне министров обороны делает заявление о готовности размещать американские ударные системы на своей территории для противодействия «российской военной угрозе».

«Мы увидим спектакль...»

Представители США, например, могли бы прийти на недавний брифинг в Минобороны, задать уточняющие вопросы, сфотографировать и хотя бы на основании фотографий сделать техническую экспертизу, которая бы однозначно свидетельствовала о том, что наша ракета 9М729 ни в коей мере не нарушает ДРСМД.

Но они не захотели этого сделать и теперь по-прежнему голословно обвиняют нас. То есть здесь вся партия уже разыграна как по нотам, и в самые ближайшие недели мы увидим этот спектакль.