В эти дни наша страна отмечает полное освобождение Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) от фашистской блокады. Вместе с тем в немецких СМИ последыши фашистов критикуют Россию за это.

Что на самом деле думают в Прибалтике о латышах-пособниках фашистов

О героизме ленинградцев, и не только их размышляет почетный член президиума Совета по внешней и оборонной политике, начальник Аналитического управления КГБ СССР (1991-1992 гг.), заместитель секретаря Совета безопасности РФ (1993-1996 гг.) Владимир РУБАНОВ:

«Можно вести поиск от забора и до вечера»

- У нас часто спрашивают, много ли в архивах того, чего еще не знает общество. Но ведь все зависит от того, что же мы хотим найти в этих архивах...

Например, если мы хотим найти некоего ленинградского руководителя, ел он во время блокады икру или нет, то так и будем искать до бесконечности.

То есть если себя озадачить именно этим, то можно вести поиск, как говорится, от забора и до вечера...

«Не забывать о людях»

Просто все зависит от того, что мы хотим от прошлого - развенчания официальных начальников или узнать о героизме наших людей?

По большому счету нужно не забывать о людях, положивших тогда свои жизни. Эта память должна воздаваться им и в будущем, - именно это я считаю генеральной задачей!