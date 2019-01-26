Если мы хотим узнать, ел ли некий руководитель Ленинграда во время блокады икру?
26 января 2019, 15:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
В эти дни наша страна отмечает полное освобождение Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) от фашистской блокады. Вместе с тем в немецких СМИ последыши фашистов критикуют Россию за это.
О героизме ленинградцев, и не только их размышляет почетный член президиума Совета по внешней и оборонной политике, начальник Аналитического управления КГБ СССР (1991-1992 гг.), заместитель секретаря Совета безопасности РФ (1993-1996 гг.) Владимир РУБАНОВ:
«Можно вести поиск от забора и до вечера»
- У нас часто спрашивают, много ли в архивах того, чего еще не знает общество. Но ведь все зависит от того, что же мы хотим найти в этих архивах...
Например, если мы хотим найти некоего ленинградского руководителя, ел он во время блокады икру или нет, то так и будем искать до бесконечности.
То есть если себя озадачить именно этим, то можно вести поиск, как говорится, от забора и до вечера...
«Не забывать о людях»
Просто все зависит от того, что мы хотим от прошлого - развенчания официальных начальников или узнать о героизме наших людей?
По большому счету нужно не забывать о людях, положивших тогда свои жизни. Эта память должна воздаваться им и в будущем, - именно это я считаю генеральной задачей!