«Если не Россия будет поставлять оружие в Венесуэлу, это будет делать...»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Венесуэле вмешательством в дела страны со стороны США.

Напомним, что член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что основная цель, преследуемая американцами — это подрыв военно-технического сотрудничества, существующего между РФ и Венесуэлой.

О делах наших венесуэльских размышляет заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей КЛИМОВ:

«Такой рынок оружия»

- Если не Россия будет поставлять оружие в Венесуэлу, то это будет делать, скажем, Китай, а если не Китай, так и еще кто-нибудь. Ведь сегодня в мире существует именно такой рынок оружия.

Так что, решая какие-то глобальные вопросы с США, мы не связываем себя какими обязательствами.

Между прочим, у нас с американцами ни в одном договоре нет позиции, которая запрещала бы нам осуществлять какие-либо поставки.

«Не только с Венесуэлой»

Понятно, что США не заинтересованы в том, что сегодня Венесуэлой руководит Николас Мадуро, и они всячески пытаются ослабить его позиции.

А вот Россия с Венесуэлой находится в состоянии дипломатических и экономических связей, у нас есть взаимные договоры, обязательства и плодотворное сотрудничество.

Для нас это и выгодно, и не опасно, и такое сотрудничество, по-моему, нам нужно продолжать осуществлять не только с Венесуэлой.

А что касается того, что поставки нашего оружия либо усиливают, либо, может, даже как-то ослабляют эту страну, то она сама в состоянии разобраться в этом...