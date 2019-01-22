Собчак, как новое слово в психотерапии - или все-таки рога трубят?
22 января 2019, 14:44 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
По сообщениям СМИ, артист Виторган-младший, являющийся законным мужем бывшей телеведущей Собчак, вероятно, из-за ревности, разбил нос режиссеру Богомолову. Это неудивительно. Кто ж не подерется из-за неземной красоты бывшего кандидата в президенты?!
На Собчак «западают» даже нетрадиционно ориентированные...
Известную фразу про дона Педро из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» в связи со «злобой дня» вполне можно перефразировать так: «Ах, Собчак... это такая женщина... это что-то!»
А раз на такую женщину «западают» даже нетрадиционно ориентированные товарищи, то трудно переоценить всю силу ее чар!..
Выходит, теперь два мужа?
Так что же, неужели «рога трубят» и артист Виторган-младший, разбив нос режиссеру Богомолову, таким образом отомстил как за свою поруганную честь, так и за честь своей третьей жены?
Так что же, Собчак, как героиня Крачковской из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», стыдливо пряча глаза, после этого будет говорить, что, выходит, у нее теперь два мужа?
А может, артист Виторган, неожиданно перековавшись до какого-то немыслимо высокого уровня и перестав быть «абсолютно свободным», решил проучить режиссера за все те мерзкие спектаклики, которые ему почему-то позволяли ставить на главных и модных сценах страны?
Тайна сия велика есть, учитывая то, что Собчак и Виторган, будучи взрослыми людьми, а не какими-то там подростками с неустоявшейся психикой, танцевали с бутылкой у церквей, выставляли это в Сеть, по сути, бравируя такой вот свободой.
То есть пока всё это до боли напоминает бурление известного вещества.
Глядишь, и снова потянет на женщин...
Конечно, вся эта история не стоила бы какого-то там разбитого режиссерского носа, то есть выеденного яйца, если бы не одно «но»...
Собчак, сама того не ведая, совершила прорыв в лечении нетрадиционно ориентированных ребят. Уж если такие вожделеют бывшую телеведущую, то что говорить о нормальном, простом мужике?!
Так что теперь всем тем, кто хочет избавиться от пагубной привычки быть так называемым геем, можно повесить на стену ее портрет (но ни в коем случае ее помощника по выборам президента!!!) и вместо «Дома-2» смотреть на ночь в течение 30 минут. Глядишь, и снова потянет на женщин.
Ну а если не потянет, то снова восхищаться богомерзкими спектаклями, бороться за «права» и... получать в нос. Муж Собчак не даст соврать.
Александр САРГИН