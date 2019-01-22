Собчак, как новое слово в психотерапии - или все-таки рога трубят?

По сообщениям СМИ, артист Виторган-младший, являющийся законным мужем бывшей телеведущей Собчак, вероятно, из-за ревности, разбил нос режиссеру Богомолову. Это неудивительно. Кто ж не подерется из-за неземной красоты бывшего кандидата в президенты?!

На Собчак «западают» даже нетрадиционно ориентированные...

Известную фразу про дона Педро из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» в связи со «злобой дня» вполне можно перефразировать так: «Ах, Собчак... это такая женщина... это что-то!»

А раз на такую женщину «западают» даже нетрадиционно ориентированные товарищи, то трудно переоценить всю силу ее чар!..

Выходит, теперь два мужа?

Так что же, неужели «рога трубят» и артист Виторган-младший, разбив нос режиссеру Богомолову, таким образом отомстил как за свою поруганную честь, так и за честь своей третьей жены?

Так что же, Собчак, как героиня Крачковской из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», стыдливо пряча глаза, после этого будет говорить, что, выходит, у нее теперь два мужа?

А может, артист Виторган, неожиданно перековавшись до какого-то немыслимо высокого уровня и перестав быть «абсолютно свободным», решил проучить режиссера за все те мерзкие спектаклики, которые ему почему-то позволяли ставить на главных и модных сценах страны?

Тайна сия велика есть, учитывая то, что Собчак и Виторган, будучи взрослыми людьми, а не какими-то там подростками с неустоявшейся психикой, танцевали с бутылкой у церквей, выставляли это в Сеть, по сути, бравируя такой вот свободой.

То есть пока всё это до боли напоминает бурление известного вещества.

Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина

Глядишь, и снова потянет на женщин...

Конечно, вся эта история не стоила бы какого-то там разбитого режиссерского носа, то есть выеденного яйца, если бы не одно «но»...

Собчак, сама того не ведая, совершила прорыв в лечении нетрадиционно ориентированных ребят. Уж если такие вожделеют бывшую телеведущую, то что говорить о нормальном, простом мужике?!

Так что теперь всем тем, кто хочет избавиться от пагубной привычки быть так называемым геем, можно повесить на стену ее портрет (но ни в коем случае ее помощника по выборам президента!!!) и вместо «Дома-2» смотреть на ночь в течение 30 минут. Глядишь, и снова потянет на женщин.

Ну а если не потянет, то снова восхищаться богомерзкими спектаклями, бороться за «права» и... получать в нос. Муж Собчак не даст соврать.

Александр САРГИН