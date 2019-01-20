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«Нам есть чему поучиться у других стран в борьбе с алкоголизмом»
20 января 2019, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Главный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн поддержал законопроект о продаже алкоголя и табака исключительно в специализированных магазинах.
«Это стратегия, которую в свое время избрали для себя страны Скандинавии, вымиравшие от алкоголизма, - добавил Брюн. - Безусловно, это внесет свою лепту в оздоровление нации».
О том, когда начнут выздоравливать и наши граждане, размышляет советник РАН, депутат Госдумы III-V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей КОЛЕСНИКОВ:
«Ограничения продажи по времени, пространству и возрасту»
- Конечно, все страны, все государства боятся алкоголизма, и наши северные соседи, Финляндия и Швеция, в этом смысле не являются исключением.
Кстати говоря, у этих стран Скандинавии почти столетний опыт борьбы с такой вот болезнью, причем довольно успешный, и нам есть чему у них поучиться.
Скажем, там введены специальные бонусные программы для тех, кто выявляет незаконных торговцев и производителей алкоголя, а также имеются ограничения продажи по времени, пространству и возрасту.
Конечно, там никто не говорит о введении «сухого закона», но, например, когда та же Финляндия вступала в Евросоюз, то для нее даже были сделаны ограничения по свободе рыночной торговли алкоголем.
«Динозаврик кашляет оттого, что закурил»
Но самое важное - это, конечно, работа, касающаяся воспитания своих граждан, начиная с детсада и заканчивая, представьте, очень почтенным, престарелым возрастом тех же финнов и шведов.
А вот японцы в детсадах показывают малышам игрушечного динозаврика, который либо краснеет, либо зеленеет или кашляет и чихает оттого, что съел что-то не то или, не дай бог, закурил.
Так вот когда малыш видит, что динозаврику в определенных случаях становится очень плохо, то начинает учиться предупреждать подобные ситуации.
Думаю, что и у нас в стране эти проблемы нужно решать, начиная именно с детского сада!
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