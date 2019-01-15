«Сэкономить на наших несчастных людях, которых и так кормят ядохимикатами!»

Из Госдумы прозвучало обращение к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой установить четкую градацию расфасованных товаров, в том числе после появления на прилавках российских магазинов коробок для девяти яиц.

Напомним, что недавно соцсети почему-то возбудились от вида упаковки для девяти яиц, хотя уже несколько лет все спокойно покупают, скажем, кефир или гречку по 900 граммов за бутылку или пачку...

О том, стоит ли класть все яйца в одну корзину, предназначенную для девяти штук, размышляет предприниматель Герман СТЕРЛИГОВ:

«Отрава и сплошной обман»

- Я думаю, что это какие-то чисто местечковые дела. Кроме дополнительного мелкого гешефта, никаких объяснений этому, по-моему, быть не может.

Вместо десяти яиц положить в коробку девять - это для производителя сэкономить одну десятую денег на наших несчастных людях, которых и без этого сплошь кормят ядохимикатами.

Знаете, для простого человека тут может быть только одно решение - не ходить в магазины, потому что там одна отрава и сплошной обман!

«За счет вашего здоровья, а порой и жизни»

Просто нужно уезжать из городов, становиться крестьянами и самим выращивать курочек, которые будут нести натуральные яйца.

Тогда вы не будете считать, плюс-минус одно яйцо, а начнете получать их практически даром. Если вы хозяин своих кур, то они, напоминаю, несутся бесплатно.

А в любом магазине вам всегда недокладывают, недоливают, недовешивают и т.п. То есть любыми путями и за счет вашего же здоровья, а порой и жизни стараются получить прибыль.









Фото/Александр Саргин