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«Сэкономить на наших несчастных людях, которых и так кормят ядохимикатами!»

15 января 2019, 13:39 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Сэкономить на наших несчастных людях, которых и так кормят ядохимикатами!»
Фото/Александр Саргин

Из Госдумы прозвучало обращение к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой установить четкую градацию расфасованных товаров, в том числе после появления на прилавках российских магазинов коробок для девяти яиц.

Напомним, что недавно соцсети почему-то возбудились от вида упаковки для девяти яиц, хотя уже несколько лет все спокойно покупают, скажем, кефир или гречку по 900 граммов за бутылку или пачку...

О том, стоит ли класть все яйца в одну корзину, предназначенную для девяти штук, размышляет предприниматель Герман СТЕРЛИГОВ:

 

«Отрава и сплошной обман»

- Я думаю, что это какие-то чисто местечковые дела. Кроме дополнительного мелкого гешефта, никаких объяснений этому, по-моему, быть не может.

Вместо десяти яиц положить в коробку девять - это для производителя сэкономить одну десятую денег на наших несчастных людях, которых и без этого сплошь кормят ядохимикатами.

Знаете, для простого человека тут может быть только одно решение - не ходить в магазины, потому что там одна отрава и сплошной обман!

«За счет вашего здоровья, а порой и жизни»

Просто нужно уезжать из городов, становиться крестьянами и самим выращивать курочек, которые будут нести натуральные яйца.

Тогда вы не будете считать, плюс-минус одно яйцо, а  начнете получать их практически даром. Если вы хозяин своих кур, то они, напоминаю, несутся бесплатно.

А в любом магазине вам всегда недокладывают, недоливают, недовешивают и т.п. То есть любыми путями и за счет вашего же здоровья, а порой и жизни стараются получить прибыль.

Фото/Александр Саргин

 

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