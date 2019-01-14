Президент США Дональд Трамп осуществил твит: «Приступаем к выводу воинского контингента из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ с разных направлений».

О твите и Трампе размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:



«Неуклонно выдавливать американцев»

- Слушайте, Трамп сегодня заявил одно, завтра заявил другое, он слово дал, он слово взял... Нам не надо рефлексировать по поводу того, что там заявил Трамп!

Наша политика должна неуклонно выдавливать американцев из зоны национальных интересов России, то есть отовсюду, где это нужно нам, - и с постсоветского пространства, и из Сирии и других ключевых регионов мира!

Поэтому Трамп может постить все, что угодно, а для нас главное - проводить свою политику вне зависимости от того, что делает или говорит Трамп, и меньше обращать внимания на то, как отреагировали на Западе, что они сказали, хотят ли с нами встретиться или нет. Да наплевать, мы самодостаточны!

Пусть все эти Трампы выстраиваются в очередь для того, чтобы встретиться с нами, а мы еще подумаем, надо нам это или нет!

«Мы вошли в затяжную полосу конфронтации с Западом»

Нам не надо посылать им никаких сигналов, знаков, наполненных какими-то тайными смыслами, и ожидать, обратят или не обратят на это свой взор наши западные «партнеры». Знаете, в Советском Союзе подобное называлось просто - низкопоклонство перед Западом.

Нам не нужна их реакция, - нам просто надо решать свои проблемы. Извините, но их реакция для нас должна быть на 10-м, 15-м, 20-м месте!

Нам не нужно ждать, как они там отреагируют, - нам надо сейчас решать практические задачи: развитие экономики, преодоление санкций и избавление от иллюзий того, что кто-то с нас все это снимет.

Да никто эти санкции вообще не снимет! Мы вошли в затяжную, может быть, лет на пятьдесят, полосу конфронтации с Западом — вот из этого и надо исходить. Всё!

Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина

«США - невменяемые, Англия - невменяемая!..»

Так что нам надо укреплять страну, заключать новые союзы, развивать экономику, поддерживая связи с теми, кто вменяем, поскольку такие страны тоже есть на международной арене.

А США просто невменяемые, Англия - невменяемая, большинство стран Запада, за некоторым исключением, тоже ведут себя неадекватно.

Поэтому нам надо сосредоточить всё на своем внутреннем развитии и на улучшении жизни народа!..