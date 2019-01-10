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Не могу сравнить ни одного нынешнего руководителя с личностью Анатолия Лукьянова

10 января 2019, 15:45 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Не могу сравнить ни одного нынешнего руководителя с личностью Анатолия Лукьянова
Фото/Александр Саргин

В Госдуме почтили память Анатолия Лукьянова, скончавшегося на 89-м году жизни. Напомним, что Лукьянов был последним председателем Верховного Совета СССР.

Прощание с ним пройдет в большом траурном зале ЦКБ, похоронен Анатолий Иванович будет на Троекуровском кладбище.

О своем друге и соратнике вспоминает генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы III-V созывов, член Союза писателей РФ Александр ГУРОВ:

 

«Хочу выразить соболезнование его семье»

- Очень и очень печально, что умер Анатолий Иванович Лукьянов, прекрасный юрист, прекрасный человек, которого я хорошо знал!

Прежде всего хочу выразить соболезнование его семье, дочери Леночке, прекрасному и очень правдивому юристу! В этом плане она, конечно, пошла в отца...

С Лукьяновым мы познакомились, когда вместе с Юрой Щекочихиным из «Литературной газеты» в 1988 году опубликовали статью по названием «Лев прыгнул», в которой говорилось о существовании в СССР организованной преступности.

После этой публикации нас с Юрой начали давить, гнобить и т.п., ну и дело, в общем-то, шло к увольнению - и вдруг все изменилось просто в одночасье! Нас вызвали в МВД, внимательно выслушали, попросили написать план...

«Щекочихин был вхож к Горбачеву»

А Щекочихин тогда был вхож к Горбачеву, поэтому мы узнали, что произошло на самом деле...

Оказывается, Лукьянов пришел к Горбачеву, они обсудили нашу статью и пришли к выводу, что проблема-то на самом деле имеет место быть. Горбачев и говорит - займись этим, Анатолий Иванович!

Так вот Лукьянов свернул эту газету и прямо на ней написал тогдашнему руководителю МВД СССР Александру Власову - проблема есть, прошу разработать и принять меры!

Именно с этого момента и началась наша, так сказать, реабилитация, тогда и началась подготовка к борьбе с организованной преступностью...

«Грянул путч, и Анатолия Ивановича сажают в тюрьму...»

Но позже грянул путч, и Анатолия Ивановича сажают в тюрьму. В связи с этим и для того, чтобы поддержать его морально, я даю три интервью, в которых рассказываю о том, как он поучаствовал в нашей с Юрой работе.

Потом, когда Анатолий Иванович уже работал в Думе и мы с ним там неоднократно встречались, он говорил, что слушал эти передачи и ему было очень приятно.

Но пока он сидел, ему старались подобрать тяжкую статью, и, помню, сначала все вопили, дескать, это измена Родине!

Но, конечно, никакой «измены Родине» там и в помине не было, но все равно хотели инкриминировать что-то серьезное. И вот меня вызвало тогдашнее руководство МВД СССР...

«Задача - найти марку»

Не буду называть фамилий этих руководителей, их всех Господь уже прибрал, - и передо мной, как перед начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью, была поставлена задача - найти марку.

Известно, что Анатолий Иванович был филателистом, ну и якобы эту марку он то ли приобрел каким-то мошенническим путем, то ли вообще украл, а мне надо было этим заняться.

На это я тогда сказал министру - мое управление занимается группировками, но никак не марками!

«На что же вы надеялись с этим путчем?»

Потом, когда я был у Анатолия Ивановича на праздновании дня рождения, он сказал мне, что никакой марки не было, просто они не знали, что делать и как к нему подобраться.

Тогда же он мне подарил несколько книг своих стихов. Анатолий Иванович работал под псевдонимом Осенев. Стихи - прекрасные!

Конечно, мы с ним не один раз встречались в Думе, и я убедился, что это был прекрасный человек, патриот своей страны. Кстати, в парламенте он работал очень активно на благо России.

Помню, я спросил у него, Анатолий Иванович, на что же вы надеялись с этим путчем? Он ответил - мы же, собственно, к этому не готовились, но страна-то шла под откос, поэтому и решили что-то подкорректировать. 

«Он говорил без бумажки»

Помню, еще при существовании СССР во время обсуждения одного закона Анатолий Иванович выступал перед залом...

Он говорил без бумажки, причем настолько четко, ясно и понятно, что я был просто поражен! Я же никогда не видел таких людей, как он, и у меня было совершенно другое представление о них.

Тогда власть была далека от народа, а меня, как юриста и практика, поразило блестящее знание проблемы, которое он с такой легкостью продемонстрировал.

«Очень добрый человек»

Хотя он пожил много и прожил достойную жизнь, мне очень жаль, что его не стало! Что ж, это законы природы, и против них не пойдешь...

Это был прекрасный и очень добрый человек, профессионал своего дела. Повторяю, он был патриот своей страны!

Я не могу сравнить ни одного нынешнего руководителя, особенно юристов, с личностью Анатолия Ивановича Лукьянова...

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