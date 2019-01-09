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«Некоторые граждане Японии полагают, что мы должны вернуть им пол-Сибири»
9 января 2019, 23:01 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
МИД РФ обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса по проблеме мирного договора и в попытках искусственно нагнетать атмосферу вокруг этого вопроса.
О японских мечтаниях размышляет заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей КЛИМОВ:
«Сан-Франциско тоже был русским городом...»
- Курилы - это территория нашей страны, и суверенитет над этой территорией, естественно, российский. Территориальная целостность Российской Федерации защищена Конституцией.
Президент России уже заявлял, что мы не торгуем своими территориями.
Было время, когда мы, извините, проторговали Аляской, и вот сейчас у нас уже раздаются некие голоса о том, что, дескать, не вернуть ли нам ее? По-моему, по истечении двух веков не стоит ставить идиотские вопросы. Например, Сан-Франциско давно-давно тоже был русским городом - и что теперь?..
«Наши страны находятся как бы в состоянии войны»
Одни граждане Японии полагают, что Россия обязана вернуть их стране несколько островов, некоторые другие граждане Страны восходящего солнца уверены в том, что наша страна должны возвратить им ни больше ни меньше как пол-Сибири!
Что ж, Россия и Япония, к сожалению, пока не подписали мирный договор. Получается, что наши страны находятся как бы в состоянии войны, что, конечно, является полной чушью!
Понятно, что Южные Курилы - это не некие «спорные территории», и поэтому ставить вопрос тут нужно вполне однозначно - что мы и японцы можем там делать совместно?
«Например, граждане Японии хотят посещать Курилы...»
Например, граждане Японии хотят посещать Курилы, а может, и открыть там какой-то бизнес - так вот и надо дать им максимально возможные права по их деятельности на этих территориях (естественно, в рамках нашего законодательства).
Можно же сесть за стол переговоров и все спокойно обсудить, скажем, договориться и о «безвизе», и о льготном режиме инвестирования, а может, и о некоей зоне свободной торговли для граждан Японии.
Существует огромное количество возможностей того, чтобы предоставить определенные права и самим японцам, и предприятиям и организациям этой страны для всевозможных форм деятельности на Курилах.
И, кстати, это не будет входить в противоречие с Конституцией нашей страны...
«В Японии существует военное присутствие США»
И еще. Не может не вызывать озабоченности нашей страны то, что пока в Японии существует военное присутствие США, японское руководство не сможет дать гарантий, что на Курилах не появятся американские вооруженные силы.
А ведь это полностью изменит расклад сил во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе...
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