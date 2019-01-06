«В центре Европы взяли и варварски разбомбили христианский мир»

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что при любых возможных проблемах его страна может рассчитывать в первую очередь на помощь России.

Подтверждением этому политик считает визит Владимира Путина в Белград, который запланирован на 17 января.

О том, важна ли Сербия для России, размышляет лидер движения «Суть времени», писатель, театральный режиссер, кандидат физико-математических наук Сергей КУРГИНЯН:

«Десять миллионов человек, которые любят русских»

- Сегодня очень часто отношения между странами, в том числе и между Россией и Сербией пытаются оценивать прагматически, дескать, сколько это будет стоить, во сколько это обойдется?

Но ведь даже ни в одной современной корпорации сейчас не рассматривают только материальные активы, потому что есть и нематериальные...

А сколько стоят десять миллионов человек, которые любят русских и живут в Европе на Балканах? Мне кажется, что они стоят бесконечно много, особенно если хотеть активно проводить в мире свою политику!

Помимо этого, Сербия занимает потрясающее геополитическое и экономическое положение, а также действительно хочет строить с нами отношения.

«Разрушена система международного права»

Что касается Косово, то там, между прочим, была разрушена система международного права. Вообще говоря, произошло два трагических события, которые разрушили современный мир...

Во-первых, это преступные бомбардировки Сербии Биллом Клинтоном, то есть в центре Европы просто взяли и варварски разбомбили христианский мир.

А второе преступление – это, конечно, создание Косово. Так что сейчас мы живем на обломках миропорядка, который работал с 1945 года по время начала бомбардировок Сербии.

«Войти в Европу на карачках»

Мне хочется верить в то, что в будущем вновь возможно объединение Югославии (как и постепенное восстановление СССР), а антиюгославский угар все-таки будет жестко наказан.

Разочарование тех стран бывшей Югославии, которые вошли в Евросоюз будет огромным, и уверен, что они уже осознают это.

Несколько лет назад я был в Португалии и думаю, что люди там уже поняли, что значит войти в Европу на карачках. Это безработица, цены, и многое, многое другое...