//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дорогой "похабник и скандалист" Панин признался, что ходит на ток-шоу ради денег
- Егор Крид сломал систему и заплатит за это
- Гости "Евровидения-2019" научатся ставить палатки
- Лобода поздравила Тилля Линдеманна с днём рождения и выложила фото
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//live 13+
«Для меня моя страна всегда будет самой привлекательной!»
4 января 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
Наступил 2019 год, а там недалеко и до 2020-го, который принято считать неким рубежом, когда подводятся определенные итоги. О том, будет ли Россия к 2020 году самой привлекательной страной, размышляет музыкант, композитор, телеведущий, народный артист России Левон ОГАНЕЗОВ:
«При всех царях народ будет слушать музыку и носить обувь»
- Этого никто не знает, и даже политологи. Для меня же моя страна всегда будет самой привлекательной, что бы с ней ни случилось!
Да, в нашей стране может быть всякое, и всякое, конечно, бывало...
Мой папа, который занимался обувью, помню, говорил: «У нас с тобой хорошие профессии, потому что при всех царях народ все равно будет слушать музыку и носить обувь. Поэтому нам ничего не страшно».
«Мы потеряли лучшие кадры»
И все-таки, по-моему, мы не сможем к 2020 году стать самой привлекательной страной, потому что все зависит не от развития государства, а все-таки от его кадров. Но ведь их воспитывают на протяжении нескольких поколений, а мы в результате всех этих экспериментов потеряли свои лучшие кадры, которые попросту взяли и уехали.
«Наша молодежь, возможно, очень талантлива...»
Так что нужно по крайней мере два поколения непрерывной работы для того, чтобы как-то восстановить первоначальный результат.
Да, наша молодежь, возможно, очень талантлива и способна, но ведь исчезает базовая школа, причем вместе с теми, кто ее создавал...
Разве что в каждой области у нас будут рождаться гении, которым уже не будет нужна никакая база…
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//LIVE
«Для меня моя страна всегда будет самой привлекательной!»
«Запомнилось главное событие - выборы президента на новый срок»
//Новости МирТесен
//Новости СМИ2
Нам не отвертеться - на Новый год по телевизору опять Киркоров!
«Лукашенко прикрывает нас с запада!»
«Элиту надо лишать возможности шиковать за счет граждан страны!»
«Что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом!»
//Новости ADWILE
Делать ставку на улучшение отношений с США - значит, предавать интересы страны!
«Оффшорная аристократия жирует в то время, когда народ просто бедствует!»
Армия преобразилась, «пятой колонне» готовиться!..
«А может, патриарху Кириллу лучше сразу обратиться в ЦРУ?»
«Россия на Украине может сделать всё, что захочет!»
«Бойцы ДНР и ЛНР справятся с задачей по уничтожению снайперов»
//Новости партнеров