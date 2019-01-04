«Для меня моя страна всегда будет самой привлекательной!»

Наступил 2019 год, а там недалеко и до 2020-го, который принято считать неким рубежом, когда подводятся определенные итоги. О том, будет ли Россия к 2020 году самой привлекательной страной, размышляет музыкант, композитор, телеведущий, народный артист России Левон ОГАНЕЗОВ:

«При всех царях народ будет слушать музыку и носить обувь»

- Этого никто не знает, и даже политологи. Для меня же моя страна всегда будет самой привлекательной, что бы с ней ни случилось!

Да, в нашей стране может быть всякое, и всякое, конечно, бывало...

Мой папа, который занимался обувью, помню, говорил: «У нас с тобой хорошие профессии, потому что при всех царях народ все равно будет слушать музыку и носить обувь. Поэтому нам ничего не страшно».

«Мы потеряли лучшие кадры»

И все-таки, по-моему, мы не сможем к 2020 году стать самой привлекательной страной, потому что все зависит не от развития государства, а все-таки от его кадров. Но ведь их воспитывают на протяжении нескольких поколений, а мы в результате всех этих экспериментов потеряли свои лучшие кадры, которые попросту взяли и уехали.

«Наша молодежь, возможно, очень талантлива...»

Так что нужно по крайней мере два поколения непрерывной работы для того, чтобы как-то восстановить первоначальный результат.

Да, наша молодежь, возможно, очень талантлива и способна, но ведь исчезает базовая школа, причем вместе с теми, кто ее создавал...

Разве что в каждой области у нас будут рождаться гении, которым уже не будет нужна никакая база…