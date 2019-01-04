//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Какие 5 признаков свидетельствуют, что у вас в роду были дворяне
2

Ученые выяснили, чем питались древнейшие предки людей
3

Если изъять из отчётов Москву и Петербург, то статистика будет ужасной
4

Военных ВСУ охватила паника из-за слухов о грядущем наступлении Киева на Донбасс
5

В Киеве убит сотрудник охраны Порошенко

//live 13+

«Для меня моя страна всегда будет самой привлекательной!»

4 января 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

«Для меня моя страна всегда будет самой привлекательной!»
Nnews.nnov.ru

Наступил 2019 год, а там недалеко и до 2020-го, который принято считать неким рубежом, когда подводятся определенные итоги. О том, будет ли Россия к 2020 году самой привлекательной страной, размышляет музыкант, композитор, телеведущий, народный артист России Левон ОГАНЕЗОВ:

 

«При всех царях народ будет слушать музыку и носить обувь»

- Этого никто не знает, и даже политологи. Для меня же моя страна всегда будет самой привлекательной, что бы с ней ни случилось!

Да, в нашей стране может быть всякое, и всякое, конечно, бывало...

Мой папа, который занимался обувью, помню, говорил: «У нас с тобой хорошие профессии, потому что при всех царях народ все равно будет слушать музыку и носить обувь. Поэтому нам ничего не страшно».

«Мы потеряли лучшие кадры»

И все-таки, по-моему, мы не сможем к 2020 году стать самой привлекательной страной, потому что все зависит не от развития государства, а все-таки от его кадров. Но ведь их воспитывают на протяжении нескольких поколений, а мы в результате всех этих экспериментов потеряли свои лучшие кадры, которые попросту взяли и уехали.

«Наша молодежь, возможно, очень талантлива...»

Так что нужно по крайней мере два поколения непрерывной работы для того, чтобы как-то восстановить первоначальный результат.

Да, наша молодежь, возможно, очень талантлива и способна, но ведь исчезает базовая школа, причем вместе с теми, кто ее создавал...

Разве что в каждой области у нас будут рождаться гении, которым уже не будет нужна никакая база…

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

СА

//Новости СМИ2

//LIVE

«Для меня моя страна всегда будет самой привлекательной!»

«Для меня моя страна всегда будет самой привлекательной!»

Наступил 2019 год, а там недалеко и до 2020-го, который принято считать неким рубежом, когда подводятся итоги. О том, будет ли Россия к 2020 году самой привлекательной страной, размышляет народный артист России Левон ОГАНЕЗОВ...
«Запомнилось главное событие - выборы президента на новый срок»

«Запомнилось главное событие - выборы президента на новый срок»

Ушел 2018-й год и пришел 2019-й. О том, чем запомнился ушедший год и чего нам ждать от наступившего, размышляет первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил СТАРШИНОВ...

//Новости МирТесен



//Новости СМИ2

Нам не отвертеться - на Новый год по телевизору опять Киркоров!

Нам не отвертеться - на Новый год по телевизору опять Киркоров!

Все ближе и ближе новогодний праздник. Вот и наше ТВ, как некий постоянно самопиарящийся организм, потихоньку начинает рекламировать свои программы. Так какие новые гадости... ой, я дико извиняюсь, радости принесет нам новогоднее ТВ?
«Лукашенко прикрывает нас с запада!»

«Лукашенко прикрывает нас с запада!»

Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко длились 3,5 часа и прошли за закрытыми дверями. Ранее Дмитрий Песков посоветовал не ждать прорыва от этих переговоров. О «батьке» размышляет председатель КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ...
«Элиту надо лишать возможности шиковать за счет граждан страны!»

«Элиту надо лишать возможности шиковать за счет граждан страны!»

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что общество рассчитывает на сопричастность бизнеса к достижению прорыва, необходимого для России. О социальной справедливости размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО...
«Что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом!»

«Что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом!»

25 декабря 1979 года начался ввод ограниченного контингента советских войск в Демократическую республику Афганистан. Об афганских ошибках размышляет депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса Виктор АЛКСНИС...

//Новости ADWILE

Делать ставку на улучшение отношений с США - значит, предавать интересы страны!

Делать ставку на улучшение отношений с США - значит, предавать интересы страны!

Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О том, что будем бить аккуратно, но сильно, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО...
«Оффшорная аристократия жирует в то время, когда народ просто бедствует!»

«Оффшорная аристократия жирует в то время, когда народ просто бедствует!»

20 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На ней присутствовал главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО...
Армия преобразилась, «пятой колонне» готовиться!..

Армия преобразилась, «пятой колонне» готовиться!..

Владимир Путин заявил о кратном увеличении потенциала армии с новейшим российским оружием. «Это оружие надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия», - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ.
«А может, патриарху Кириллу лучше сразу обратиться в ЦРУ?»

«А может, патриарху Кириллу лучше сразу обратиться в ЦРУ?»

Дмитрий Ярош призвал начать «охоту» на священников Украинской православной церкви Московского патриархата, а накануне патриарх Кирилл направил обращения в международные организации. О ситуации размышляет Валерий КОРОВИН...
«Россия на Украине может сделать всё, что захочет!»

«Россия на Украине может сделать всё, что захочет!»

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик (Украина) прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру. О ситуации размышляет Валерий КОРОВИН...
«Бойцы ДНР и ЛНР справятся с задачей по уничтожению снайперов»

«Бойцы ДНР и ЛНР справятся с задачей по уничтожению снайперов»

Украинские снайперы устроили «охоту» на обычных гражданских людей из прифронтовой зоны Донбасса. О том, что победа будет за нами, размышляет президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей ГОНЧАРОВ...

//Новости партнеров

После окончания службы Путина рекомендовали покойному Собчаку как сотрудника СВР

После окончания службы Путина рекомендовали покойному Собчаку как сотрудника СВР

В архивах Министерства госбезопасности ГДР («Штази») нашли удостоверение на имя президента РФ Владимира Путина. О плясках вокруг «корочки» размышляет президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей ГОНЧАРОВ...
Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно лишь одним путем!

Бороться с оборотом некачественной алкогольной продукции можно лишь одним путем!

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Вопрос: «Как выпить и остаться в живых?»
«В Черном море спокойно можно потопить весь флот США»

«В Черном море спокойно можно потопить весь флот США»

По сообщениям СМИ, Военно-Морские силы США приступили к активной фазе подготовки к отправке кораблей в Черное море. О том, что на каждый чих не наздравствуешься, размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ...
«Наши С-300 в Сирии не играют роли в ирано-израильском противостоянии»

«Наши С-300 в Сирии не играют роли в ирано-израильском противостоянии»

В Москве надеются, что Израиль в ходе военной операции на границе с Ливаном не нарушит решения Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. О том, когда жахнет С-300, размышляет Евгений САТАНОВСКИЙ...
«Порошенко подсказал нам, какие области Украины должны отойти к России»

«Порошенко подсказал нам, какие области Украины должны отойти к России»

Дмитрий Песков сообщил, что в Керченском проливе «идет достаточно интенсивная международная навигация». Вот и Киев признал, что Керченский пролив открыт для судоходства. О ситуации размышляет лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ...
«Эрдоган и Порошенко пока столковались лишь в одном...»

«Эрдоган и Порошенко пока столковались лишь в одном...»

Украина будет просить о закрытии Босфорского пролива «из-за агрессии России», заявил командующий Военно-морскими силами Украины тов. Игорь Воронченко. О Босфоре, Дарданеллах и «незалежной» размышляет Семен БАГДАСАРОВ...
Семен Багдасаров: Трамп просто давит на нефтедобывающие страны

Семен Багдасаров: Трамп просто давит на нефтедобывающие страны

Президент США Дональд Трамп допустил возможность вывода американских войск из стран Ближнего Востока по мере снижения цен на нефть. О причинах очередного сотрясании воздуха Трампом размышляет Семен БАГДАСАРОВ...
«Сбежавшие из России олигархи пытаются быть независимыми от Ротшильдов»

«Сбежавшие из России олигархи пытаются быть независимыми от Ротшильдов»

Продолжается давление на Россию - теперь еще и посредством провокации Украины. Видимо, дело Скрипалей так и не дало ожидаемого эффекта. Или все-таки дало? Об Украине вперемешку со Скрипалями и российским олигархами - Леонид ИВАШОВ...
Можно же было спрогнозировать, что в Керченском проливе будет подобный инцидент!

Можно же было спрогнозировать, что в Керченском проливе будет подобный инцидент!

Порошенко заявил о введении на Украине с 28 ноября режима военного положения и предупредил народ об угрозе сухопутного вторжения России. О том, почему Петя так разбушевался, размышляет генерал-полковник Леонид ИВАШОВ...
«Почему мы должны доказывать, что американцы были на Луне?»

«Почему мы должны доказывать, что американцы были на Луне?»

Российские космонавты в ходе экспедиции на Луну проверят, были ли там американцы, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. О том, кто оставил свои следы на пыльных тропинках далеких планет, размышляет летчик-космонавт СССР Александр АЛЕКСАНДРОВ...
«Замерзающим на Украине людям не до судьбы Крымского моста»

«Замерзающим на Украине людям не до судьбы Крымского моста»

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов высказался на тему «проседания» Крымского моста. О том, что и у кого совсем просело, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ...
«Зрители на месте развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные»

«Зрители на месте развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные»

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник учрежден ООН 17 декабря 1996 года. К сожалению, этот день не является выходным. Вопрос: «На ТВ должно быть больше информации или развлекаловки?»
«Наши С-400 - это технологический шедевр!»

«Наши С-400 - это технологический шедевр!»

Перед визитом Владимира Путина в Турцию некоторые СМИ сообщили о якобы произошедшем отказе Анкары от покупки российских ЗРК С-400 «Триумф» в пользу американских ПРК «Пэтриот». О ракетах и не только размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...
«Среди украинских политиков очень много клинических идиотов!»

«Среди украинских политиков очень много клинических идиотов!»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с задержанием Украиной 15 кораблей. О состоянии молодой украинской демократии размышляет военный аналитик Игорь КОРОТЧЕНКО...
«Максимум, что получит Япония вместо Курил - это дырку от бублика!»

«Максимум, что получит Япония вместо Курил - это дырку от бублика!»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ вели разговор о мирном договоре в формате - один на один. О том, «вкуривают» ли японцы насчет Курил, разъясняет Игорь КОРОТЧЕНКО...
«Вместо гречки всегда можно есть черную икру»

«Вместо гречки всегда можно есть черную икру»

На Украине продолжается кривляние, связанное с введением российских санкций. Так, депутат Рады Гончаренко зачитал послание президенту РФ а-ля запорожцы пишут письмо турецкому султану. О неуклонном действии санкций - Ростислав ИЩЕНКО...
«Порошенко войдет в историю как президент-раскольник»

«Порошенко войдет в историю как президент-раскольник»

Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и ее представителям нечего делать на Украине, поэтому они должны покинуть страну и вернуться в Россию. Ситуацию комментирует член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ...

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры