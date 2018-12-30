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Нам не отвертеться - на Новый год по телевизору опять Киркоров!

30 декабря 2018, 16:33 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Нам не отвертеться - на Новый год по телевизору опять Киркоров!
Александр Саргин (на фото слева)

Все ближе и ближе новогодний праздник. Вот и наше ТВ, как некий постоянно самопиарящийся организм, потихоньку начинает рекламировать свои программы. Так какие новые гадости... ой, я дико извиняюсь, радости принесет нам новогоднее ТВ?

 

На казенные деньги!

Когда Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра» разбила у скульптора произведение искусства под названием «Женщина с веслом», то, сокрушаясь, говорила - одной глины, небось, сколько пошло!..

А вот нынешние телепродюсеры (из «первых») и близко не могут сотворить нечто подобное этому киношедевру, ну разве что плёночку раскрасить...

И какого бы сверхкреатива они ни исторгали, каким бы завывающим голосом ни анонсировали свои телетворения, у них почему-то всегда получается именно «Женщина с веслом»!

Поэтому когда смотришь анонсы нынешних новогодних телепрограмм, так и хочется спросить - это ж сколько блесток, конфетти, искусственного снега, дождя и дыма на все это пошло? Небось, вагонами подвозили? И вся эта радость на казенные деньги!..

Сладкий поющий брюнет

И вот сквозь эту мишуру, по мере рассеивания блёсток и дыма на наших телеэкранах проступают до боли знакомые лица!..

Сколько новых талантов на всевозможных конкурсах ни открывай, а по телевизору только очень высокий поющий и такой сладкий брюнет!..

Говорят, что этого высокоодаренного «певца ртом», а также раскрученного и дико переоцененного пародиста-пересмешника тайно и постоянно продвигает одна бабушка, не так давно зачавшая каким-то чудесным внесексуальным способом, ну и постепенно ставшая матерью.

То есть та женщина, которая забыла, как петь, и которая, по откликам доброжелателей, является чуть ли не лидером какой-то там «голубой мафии», якобы возглавляющей наше цветастое телевидение...

Помню, один бывший надзиратель рассказывал мне, что у них в тюрьме был сиделец, насильник пожилых и очень пожилых женщин, который, по его же признанию, изнемогал от желания при виде старческой, сморщенной кожи на руке...

Неужели такая конечность рукоблудит и на нашем ТВ?!

Ежедневно лезут на телеэкран

Честно говоря, мало радости копаться в этой грязи, но раз уж все эти настоящие и бывшие, молодые и не очень, подкаблучные и подручные мужья данной бабушки, а также примкнувшие к ним ребята и девчонки «работают лицами» и без тени смущения не только ежегодно, но и ежедневно лезут на телеэкран, то есть к нам в дом, то и у нас, естественно, накапливаются вопросики...

А тут и некая Вера Брежнева (для тех, кто не в теме, подсказываю - это не Бузова и даже не Собчак) усугубила в одном из интервью: мол, хочу вступить в «пугачевскую мафию» - и точка!..

Все знают, что у нас есть ежевечерняя передача, небрезгливые гости которой уже почти 20 лет с удовольствием копаются в грязном белье, а миллионы таких же смотрят.

Понятно, что род занятий со временем отражается даже на внешности человека. Повяжи на ведущего этой передачи платок, посади на скамейку - и не отличишь от бабок, сутками сплетничающих у подъезда!

Так вот даже в этой эпохальной передачке и даже от этого обладающего вселенской информацией ведущего ни разу не упоминалось ни о какой-такой «голубой» телемафии...

«На меня уже вылили столько грязи!..»

Непонятно. Женщина, которая забыла, как петь, есть, а телемафии - нет. Выросло уже несколько поколений, которые не знают такую певицу. И тем не менее, дни, когда ее не показывают по телевизору, можно пересчитать по пальцам...

Кто-то же тянет ее на ТВ! А может, те, на кого у этой милой бабушки есть некий компромат?

Ну а раз так, то пусть она начнет с себя. В соответствии с законами жанра тех пошлых передач, которыми пропитано нынешнее телевидение, для начала хочется спросить: какая реакция была у родителей пародиста, когда он представил им такую вот невестушку? Конечно, любовь не картошка, не бросишь в окошко, но все-таки...

А ведь этот парень из хорошей, скромной, традиционной и порядочной семьи. Помню, по телевизору показывали его брата, - абсолютно скромный, порядочный и правильный человек!  

Да и с пародистом я по роду службы, помню, часто общался по телефону, и он, разоткровенничавшись, несколько лет назад рассказал мне, например, о своем отношении к бывшей телеведущей, ну, той, которая вышла из второго дома (улицу не помню) и теперь любыми путями хочет примазаться к власти.

Пародист говорил, дескать, такая хамка, на съемки постоянно и надолго опаздывает, люди ее ждут, а она приходит и не извиняется... Ну в этом-то я с ним полностью согласен: у нее всё на наглой роже написано!

Помню, я спросил у него, мол, не боишься, что сейчас записываю и выдам это в эфир? Он отвечает - нет, не боюсь, на меня и так уже вылили столько грязи!.. Ну я и не выдал в эфир. И не записывал.

Мать, очнись, ты уже допела!

Ну и как этот чудесный парень с правильными взглядами и реакциями, с редким чувством юмора мог превратиться в этакое гламурное существо?! Надеюсь, это все-таки маска...

Возможно, это влияние старой ведьмы и ее приспешников, из-за которых нам и втюхивают очередные дикие новогодние шоу!

Так и хочется сказать - мать, очнись, ты уже допела! У тебя скоро юбилейное, прости господи, шоу, ну так выдай тайну, расскажи про высокоодаренного «певца ртом», или про бедного пародиста, или про странного 53-летнего холостого паренька, ну, того миллиардера, которого в твоих кругах совсем недавно такие же свободные люди, как и ты, прочили на трон!

Ведь это дико, когда ребята любят ребят. Это - болезнь, что бы там ни утверждала купленная ВОЗ. Поэтому у вас и передачи дикие, сделанные больными и для больных!

Такое твое шоу-признание побьет все рейтинги, мать! Уж это будет не та мишура с твоими мужьями, которую вы нам опять втюхиваете на Новый год!

Когда же закончится эта грязь?

Бедная, чистая Фрося Бурлакова сокрушалась - одной глины, небось, сколько пошло!.. Счастливая, она не знала, сколько грязи ради «бабла» и рейтингов будет в нынешних «женщинах с веслом», всех этих произведениях телеискусства! А мы не знаем, когда же закончится эта грязь...

Столько вопросов - и нет мне ответа!.. И все же мы кое о чем догадываемся. Терзают, нас, понимаешь, смутные сомнения...

                                                                   Александр САРГИН

 

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