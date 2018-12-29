Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли за закрытыми дверями и длились 3,5 часа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не ждать прорыва от этих переговоров.

О «батьке» размышляет председатель КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ:





«Солидаризировались с Гитлером»

- По сути, Лукашенко прикрывает нас с запада, и мы должны платить ему за это в десять раз больше!

Съездите в Косово и посмотрите, что там происходит! Вы гляньте в глаза этим «кейфоровцам», которые буквально солидаризировались с Гитлером, и теперь вычищают территорию, сносят храмы, выгоняют людей и добиваются того, чтобы навести там свой новый американо-европейский порядок.

А мы чего-то торгуемся! Кстати, Лукашенко продает трактора нам в два раза дешевле, чем той же Европе.

Между прочим, маленькая Белоруссия, у которой 10 млн. населения, производит сегодня каждый десятый трактор на планете. А ведь это 250 модификаций - от так называемого ползунка, с помощью которого можно чистить амбары, до тех, которые на работают огромных полях!

«Добывая блага для олигархии»

А еще Белоруссия производит каждый третий большегрузный самосвал, которые у нас ковыряются по карьерам, добывая блага для нынешней олигархии и помогая России хоть как-то выбраться. И эти самосвалы она тоже продает нам в два раза дешевле!

Более того, несколько лет назад Белоруссия отдала нам 24 тыс. га своей земли под новый газопровод, который идет в Европу, по сути, ни взяв с нас ни копейки.

Так что по нынешней политике мы должны им, а не они нам.

