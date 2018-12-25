25 декабря 1979 года начался ввод ограниченного контингента советских войск в Демократическую республику Афганистан.

Напомним, Афганская война - это военный конфликт на территории Афганистана правительственных сил этой страны и Ограниченного контингента советских войск, с одной стороны, и многочисленных вооруженных формирований афганских моджахедов, пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира, с другой стороны.

Об афганских ошибках размышляет депутат Госдумы III-IV созывов, полковник запаса Виктор АЛКСНИС:

«Нужно было продолжать оказывать поддержку режиму Наджибуллы!»

- А ведь с территории Афганистана осуществляется самая настоящая наркоагрессия в Россию! Производство наркотиков в Афганистане после ухода оттуда наших войск в 1989 году возросло в 20 раз, - и это тоже представляет реальную угрозу нашей безопасности.

Я уверен, что вывод наших войск из Афганистана был политической ошибкой... ну или войска можно было вывести, но все равно нужно было продолжать оказывать поддержку режиму Наджибуллы.

«Цена 300 тонн солярки...»

Напомню, что этот афганский лидер продержался после ухода наших войск еще два года, и талибы его свергли только после того, как тогдашнее руководство России во главе с Ельциным категорически отказалось поставлять Наджибулле вооружение, боевую технику, а самое главное – горючее.

Режим Наджибуллы пал в 1992 году из-за того, что Россия отказалась поставить в Афганистан всего-то 300 тонн солярки для заправки танков их армии.

Так талибы и взяли Кабул, а теперь можно сравнить цену 300 тонн солярки - и того, что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом!

А ведь эта страна является заповедником и плацдармом агрессивного исламского экстремизма, и находится она в так называемом мягком подбрюшье России...