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Делать ставку на улучшение отношений с США - значит, предавать интересы страны!
23 декабря 2018, 13:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Напомним, что во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что нарастает тенденция недооценки угрозы ядерной войны...
О том, что будем бить аккуратно, но сильно, размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:
«Угроза ядерной войны становится реальностью»
- Угроза ядерной войны сегодня становится реальностью. Выросло целое поколение западных политологов и даже политиков, которые готовы всерьез рассуждать об этом...
Здесь наша политика должна быть предельно четкой - ответный удар должен стать финальной точкой в истории развития агрессора, и потенциальный агрессор должен об этом знать!
Мы сами ни по кому не собираемся наносить удары первыми, и у нас, естественно, нет подобных планов. Но ведь на Западе есть и те, кто рассматривает подобные варианты ведения войны с Россией...
Весь ход нашего военного строительства должен подтверждать готовность России к ответному, подчеркиваю - ответному (или ответно-встречному) удару, посредством которого мы закроем историю развития государства, посягнувшего на безопасность наших граждан!
«Трамп такой же хищник, как и все остальные президенты США»
Я думаю, что нам все-таки надо абстрагироваться от того, что, дескать, Трампу кто-то или что-то мешает, а на самом деле он любит Россию и готов улучшить отношения... Всё это, конечно, ерунда!
Трамп такой же хищник, как и все остальные президенты США. Америка является геополитическим и военным противником России, - так было, есть и будет. Такова природа американской цивилизации - и вообще, цивилизации англосаксов.
Уж так они устроены - убивать, чем, собственно, англосаксы и занимались на протяжение всей своей истории, истребив коренное население Америки, разграбив десятки государств, развязав сотни войн, создав сотни баз по всему земному шару.
Это такой тип цивилизации, - цивилизации-паразита, который хочет доминировать за счет ограбления и подчинения других.
«Тамошняя демократия - это ширма»
Поэтому у нас не должно быть никаких иллюзий. Америка выросла на гангстерских фильмах, и это государство-гангстер!
Тамошняя демократия - это только ширма для наглых и циничных действий хищника. Поэтому не надо иллюзий, дескать, Трамп хороший...
Трамп такой же, как и вся американская цивилизация, и не надо туда бесконечно стучаться, напрашиваться на какие-то встречи с ним и т.п.
«Вам надо, вот вы и приходите»
Нам сейчас надо резко делать поворот в сторону решения своих внутренних проблем и для укрепления нашей военной безопасности. И не нужно стремиться о чем-то уговаривать, убеждать США.
Да, нужно поддерживать отношения с США, но на уровне - вам надо, вот вы и приходите. Поэтому делать ставку на улучшение отношений с США, Западом - это сегодня граничит с предательством национальных интересов!
Запад, США никогда, и тем более сейчас не будут выстраивать равноправных, честных и доверительных отношений с Российской Федерацией. Никогда!
Так что нам надо избавиться от этой иллюзии и опираться только на свою страну, решать вопросы социальной справедливости, которые так важны для наших людей.
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Делать ставку на улучшение отношений с США - значит, предавать интересы страны!
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