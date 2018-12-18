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Армия преобразилась, «пятой колонне» готовиться!..
18 декабря 2018, 17:29 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Президент России Владимир Путин заявил о кратном увеличении потенциала армии с новейшим российским оружием. «Это оружие кратно увеличивает потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия», - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ.
Что же мы пережили!
Когда моя бабушка в советское время смотрела военные парады, то всегда спрашивала - неужели фашисты этого не видят? Особенно ее впечатляла техника - танки, ракеты... а потом она начинала вспоминать, как впервые в Подмосковье попала под бомбежку...
Говорила, что несколько раз низко-низко пролетел самолет с крестами, даже было видно летчика в очках, потом развернулся - и вдруг как начал бомбить железнодорожную станцию!
Рассказывала, как самолет стрелял по людям - «пули вжиг, вжиг», у бабушки на руках пятилетний сын (мой будущий отец), все бегут вдоль забора, а мой отец почему-то кричит ей: «Мамка, сними с меня шапку, она белая, а немец тоже «беляк»!..
Потом всегда говорила «что же мы пережили!» - и начинала плакать...
Путин защищает и либералов...
Думаю, главное, что сейчас делает Путин, так это защищает от войны именно маленького человека. И как бы ни насмехались в либеральной тусовке над президентом, но он защищает и их (я чуть не написал «к сожалению, ибо предатели», но осёкся).
Ведь не успели бы свалить «за бугор» в случае, если «сеятели свободы и демократии» подогнали те свои авианосцы, которые пока еще остались наплаву. Вон югославы в 1999 году рассказывали, что было полное ощущение, будто весь мир против них!
Ну а теперь-то уж не подгонят, во всяком случае, к нам. Теперь будут продолжать использовать другое оружие, может быть, более страшное - и дальше зомбировать людей. Во что превратилась часть населения так называемой Украины - это ж в голове не укладывается! И ведь наши толерантные туда же!
Уж я бы им сказал!..
Ну так что же делать с нашей «пятой колонной», ведь «Сарматы», «Кинжалы» и «Пересветы» тут не помогут? Я бы сказал, что именно надо делать, да меня с работы выгонят!..
Ну ничего, пусть пока скрежещут зубами, что им, собственно, и остается делать. Этот скрежет вряд ли заглушит тот прекрасный, как звуки арфы, шум установки, везущей «Искандер» или «Сармату» по Тверской, например, на парад Победы.
Пусть и дальше лязгают зубами от злости, но именно армия может защитить «маленького человека», о котором «пятая колонна» никогда и не думала. Короче говоря, армия преобразилась, «пятой колонне» готовиться!..
Александр САРГИН
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