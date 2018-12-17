«А может, патриарху Кириллу лучше сразу обратиться в ЦРУ?»
17 декабря 2018, 12:42 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош призвал начать «охоту» на священников Украинской православной церкви Московского патриархата.
Напомним, что накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам государств, международных организаций, мировых церквей по поводу нарушения прав иерархов и верующих канонической Украинской православной церкви.
В частности, послания направлены Папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутеррешу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
О ситуации размышляет директор Центра геополитических экспертиз, главный редактор информационно-аналитического портала «Евразия» Валерий КОРОВИН:
«Несмотря на вопли либералов...»
- Обращение патриарха, к сожалению, является тем сигналом, что, несмотря на все причитания и вопли либералов, Русская православная церковь сегодня совершенно отключена от государства и не поддерживается им на официальном политическом и дипломатическом уровнях.
Вот первый иерарх и вынужден обращаться в ООН, к этой Меркель, которая, понятно, находится на излете своей карьеры.
А еще можно обратиться к Макрону, которого не сегодня завтра митингующие просто вынесут из Елисейского дворца!..
«Фрау Меркель, вас интересуют проблемы русских православных?»
По сути, обращение патриарха - это не только крик отчаяния, но и укор в адрес российской власти, которая настолько отделила церковь от государства, что просто не обращает на нее внимания!
Кроме каких-то единовременных финансовых вливаний, РПЦ не видит со стороны государства ни заботы, ни опеки, ни поддержки и, соответственно, оказывается один на один с мощной машиной, представляющей собой симбиоз нынешней украинской власти и западных спецслужб.
Представляете, прийти к немецкой канцлерин и сказать: «Фрау Меркель, вас интересуют проблемы русских православных людей на Украине?»
Она ответит: «О, да, да, конечно, интересуют, я всю жизнь только об этом и думаю! Вот сейчас уйду с поста канцлера и сразу займусь решением этих проблем. А пока не могу - положение, знаете ли, не позволяет...»
«Уважаемое ЦРУ, просто больше не к кому обратиться!..»
Такие обращения патриарха, по сути, уже крик о помощи, сигнал SOS, потому что ООН - это обычная американская канцелярия, которая легитимизирует все военные авантюры США.
Обращаться в ООН за помощью от американского присутствия на Украине... По-моему, такой отчаянный жест можно совершить только от крайней безысходности! Уж лучше сразу пойти в ЦРУ или в здание СБУ в Киеве, где, собственно, прикомандированные црушники и базируется.
Прийти туда и сказать: «Не велите казнить - велите слово молвить! Уважаемое ЦРУ, просто больше не к кому обратиться - можете ли вы отстоять интересы русских православных граждан? Помогите, пожалуйста».
Что уж там в ООН-то обращаться...
«Только кровью простых прихожан»
Похоже, защитить Украинскую православную церковь теперь можно только кровью простых прихожан, жертвами православных русских людей...
Вот как полягут они там тысячами, тогда ООН, может, и выразит «озабоченность» тем, что на Украине происходит что-то не то, дескать, давайте заявим, что мы тоже осуждаем.
Сегодня Украинская православная церковь в одиночку противостоит западному цивилизационному катку, который использует все имеющиеся в его арсенале ресурсы!
Это и Константинопольский патриархат, и военизированная украинская хунта, и украинские каратели и националистические группировки, и католическое присутствие совместно с американскими и британские спецслужбами.
Вся эта махина плюс дипломатические возможности США сегодня работают на отрыв Украинской православной церкви от единой русской цивилизации и единого церковного пространства православного мира.
«Преступная потеря»
К сожалению, это происходит при абсолютном равнодушии, попустительстве и невнимании со стороны российского государства, которое только почёсывается и, лениво шевеля устами, делает невнятные заявления о том, мол, это дело церкви и нас не касается...
Но это же просто преступная потеря цивилизационного влияния на огромное пространство, которое является неотъемлемой частью Русского мира!
«Игра с украинскими бизнес-партнерами»
А мы и дальше будем разыгрывать игру со своими украинскими бизнес-партнерами...
Ну а что, ведь интересы православных украинских граждан не приносят миллиардных доходов, тогда зачем же «париться», чего-то там решать?
Действительно, какая польза от этого заступничества будет той олигархической группировке, которая сегодня засела во властных российских структурах? Никакой.
«Вот патриарх Кирилл и пишет в ООН...»
Это же бесплатные усилия, ну и зачем это надо, тем более что церковь у нас отделена от государства!.. Так что... идите и гуляйте со своими проблемами.
Вот если бы можно было спереть миллиард, а желательно - сто, тогда во власти, может быть, почесались и, помимо дежурных заявлений, начали бы какие-то телодвижения.
А сейчас - нет, это же бесплатная проблема, ну и кто будет ее решать? Вот патриарх Кирилл и пишет в ООН, к Меркель...