Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик (Украина) прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.

Усик выразил недоумение тем, что какие-то радикально настроенные люди могут пойти куда-то и забрать то, что им не принадлежит, и спросил, где в это время будет полиция?

О ситуации размышляет директор Центра геополитических экспертиз, главный редактор информационно-аналитического портала «Евразия» Валерий КОРОВИН:

«Усик - это последняя надежда Украинской православной церкви!»

- К сожалению, боксер Александр Усик - это последняя надежда Украинской православной церкви, потому что кроме обычных прихожан, православных граждан, верующих людей, больше никто не способен заступиться за нее.

Например, российское государство пребывает в полном безразличии...

Для наших властей на Украине живут лишь партнеры по продаже газа, по разворовыванию миллиардов долларов, по взаимным финансовым обязательствам и интересам, по перекачке денег из российских банков в украинские.

Это же только бизнес, так что ничего личного...

«Эфемерные «украинцы», придуманные австрийскими идеологами»

Как Россия может помочь? Знаете, Россия на Украине может сделать всё, что захочет! Ведь Украина - это естественная часть Русского мира, наше стратегическое пространство, зона нашего геополитического влияния, по всем писаным и неписаным законам, договоренностям, устным, законспектированным и, как любит выражаться Медведев, отлитым в мраморе и граните.

Украина - это наше цивилизационное пространство, там живут русские православные люди, а не какие-то там эфемерные «украинцы», придуманные австрийскими идеологами, и тем более не поляки, не западенцы и не представители западного мира и цивилизации.

Но бездействие со стороны российского государства наблюдается уже пять лет!

«Ввести на Украину войска - это будет очень серьезно»

Вместо того, чтобы весной или даже летом 2014-го года ввести войска, то есть ограниченный российский миротворческий контингент, повторив с Новороссией крымский сценарий, чтобы малой кровью или вообще без крови решить проблему, мы ждем, пока она станет действительно серьезной, большой и кровопролитной.

Да, сейчас ввести на Украину войска - это будет уже очень серьезно. То есть мы подождали пять лет, пока украинская армия наберется сил, укомплектуется с помощью наших западных партнеров, закалится в боях с мирным населением Донбасса, потеряет под обстрелами своих собратьев, озвереет, то есть вполне нормально подготовится…

А что было в 2014-м, с кем там воевать-то? С разбегающимися, бросающими БТРы ВСУшникиками?