«Бойцы ДНР и ЛНР справятся с задачей по уничтожению снайперов»

По сообщениям СМИ, украинские снайперы устроили настоящую «охоту» на представителей гражданского населения, проживающего в прифронтовой зоне Донбасса.

Так, у себя во дворе от пули стрелка погибла медсестра. На ее похоронах снайпер убил еще одну местную жительницу, мать двоих детей...

Примечательно, что так «развлекаются» не только стрелки ВСУ, но и наемники, прибывшие из-за границы.

О том, что победа будет за нами, размышляет президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей ГОНЧАРОВ:

«Это обычные наемники»

- Да, сейчас продолжается снайперская война между ополченцами ДНР и ЛНР, с одной стороны, и украинскими военнослужащими, а также националистами, с другой.

Более того, большая часть снайперов, работающих сейчас на стороне Украины, это обычные наемники, которые делают такую вот грязную работу за очень приличные деньги.

Эти наемники представляют, скажем так, оппонирующие нам страны - это и грузины, и прибалты (оттуда в основном снайперши), и поляки, ну и, конечно, «солдаты удачи» из стран Запада.

«Если они стреляют по мирному населению...»

Как говорится, нет никакой секретной информации в том, что среди этих наемников присутствует очень много профессиональных снайперов.

Ну что ж, если они ради такого страшного, античеловеческого, адского развлечения стреляют по мирному населению, то нашим снайперам, я имею в виду бойцов из ДНР и ЛНР, надо уничтожать этих снайперов, и я думаю, что они справятся с подобной задачей. Это уже просто вопрос их подготовки...