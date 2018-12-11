После окончания службы Путина рекомендовали покойному Собчаку как сотрудника СВР

В архивах Министерства госбезопасности ГДР («Штази») нашли удостоверение на имя президента России Владимира Путина, которое позволяло ему беспрепятственно проходить в учреждения этого ведомства.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удостоверение этого ведомства ГДР действительно могло быть выдано Путину, так как КГБ СССР и «Штази» сотрудничали.

О плясках вокруг «корочки» размышляет президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей ГОНЧАРОВ:

«Офицеру было выдано удостоверение»

- Ну что ж, сотруднику Службы внешней разведки, офицеру было выдано удостоверение в том, что он мог посещать те подразделения, в которых работали его коллеги, сотрудники «Штази». По сути, это был обычный пропуск.

По-моему, сейчас уже ни для кого не является секретом то, что во времена СССР было очень плотное взаимодействие между нашей СВР и Министерством государственной безопасности ГДР, поэтому я не вижу ничего удивительного в этой находке.

«Под прикрытием работал в ГДР»

Не понимаю, в чем, собственно говоря, тайный смысл и вся соль этой новости? По-моему, наш президент никогда не скрывал, что он, как сотрудник Службы внешней разведки, во времена СССР под прикрытием работал в ГДР, ну а после того, как закончил службу, был рекомендован покойному Собчаку именно как сотрудник СВР.

Что касается тех удостоверений, которые во времена Советского Союза выдавались Службой внешней разведки, то они являлись секретными документами...

