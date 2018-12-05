«Наши С-300 в Сирии не играют роли в ирано-израильском противостоянии»
5 декабря 2018, 18:05 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
В Москве надеются, что Израиль в ходе военной операции на границе с Ливаном не нарушит решения Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что Израиль объявил о начале операции «Северный щит», в ходе которой предполагается найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением «Хезболла» для тайной переброски боевиков на территорию еврейского государства.
О том, когда жахнет С-300, размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ:
«Израиль будет уничтожать всё иранское»
- Пока Ливан и в значительной мере Сирия являются плацдармом для действий Ирана против Израиля, он и будет там уничтожать всё то иранское, что направлено против него.
Естественно, Израиль будет поступать так, исходя из понимания защиты собственной безопасности и того, что если не сделать этого сейчас, то дальше будет гораздо хуже.
«Приближается большая ирано-израильская война»
Что касается зенитно-ракетных комплексов С-300, которые Россия недавно поставила Сирии, то они не играют никакой роли в теме ирано-израильского противостояния.
Посмотрите, весь Интернет уже пестрит о том, что приближается большая ирано-израильская война, в том числе и в отношении «Хезболлы» на территории Ливана, а также по поводу того, какие иранские объекты есть в Сирии, и т.п.
«Я не готов выдавать секреты Родины»
Да, мы поставили в Сирию С-300, но почему Израиль, как вы говорите, в связи с этим должен затихать?
И вообще, вся информация о применении С-300, которые теперь расположены на территории Сирии, думаю, в нужное время будет оглашена министром обороны России Сергеем Кужугетовичем Шойгу, а я, знаете ли, как-то не очень готов выдавать все секреты Родины...