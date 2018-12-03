«Многие спекулировали на юридическом образовании»

3 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День юриста. В этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы.

О профессиональном празднике размышляет президент фонда «Правовые технологии ХХI века», генпрокурор РФ (1995-2000 гг.), доктор юридический наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий СКУРАТОВ:





«Настоящий юрист должен...»

- Настоящий юрист должен постоянно работать над собой, изучать меняющееся законодательство. Такая «чистка» вузов, которую несколько лет назад предложил Союз юристов, - это, безусловно, дело не одного дня, и тем не менее работа уже, что называется, идет полным ходом.

По-моему, это тот редкий случай, когда слова уже подкреплены конкретными делами, ведьза последнее время было сделано очень многое для поднятия авторитета юридической профессии.

Не секрет, что в недавнее время многие попросту спекулировали на юридическом образовании, так что на этом фоне тем более очень здравым выглядело предложение Союза юристов о сокращении.

«Вузам надо было выживать»

Конечно, сейчас трудно осуждать те вузы, которым буквально надо было выживать, и тем не менее, поскольку профессия юриста была крайне востребованной, их готовил кто попало и как попало, допустим, университет нефти и газа или автодорожный институт. Интересно, какое отношение они имеют к юриспруденции?

В итоге образовался парадокс - полно людей с юридическим дипломом, а настоящих и грамотных юристов (а ведь это одна из самых сложных профессий) отнюдь не много.

«Повысить уровень требовательности и качество преподавания»

Естественно, нужно повысить и сам уровень требовательности при приеме в вуз, и качество преподавания, потому что важно не просто обеспечить, скажем, текущее знание законодательства, так называемое комментирование законов...

Самым главным является то, чтобы подготовить настоящих специалистов, которые могли бы понимать принципы права и его суть. Но таковых смогут подготовить только настоящие педагоги, профессура и т.д.