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«Эрдоган и Порошенко пока столковались лишь в одном...»

29 ноября 2018, 22:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Эрдоган и Порошенко пока столковались лишь в одном...»
1tv.ru

Украина будет просить о закрытии Босфорского пролива «из-за агрессии России», заявил командующий Военно-морскими силами Украины тов. Игорь Воронченко.

О Босфоре, Дарданеллах и «незалежной» (куда ж без нее!) размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

 

«Ради Украины...»

- Ну и кого Украина будет просить о закрытии Босфора? Разве что Турцию... А причём тут вообще Украина? По-моему, это было очередное несерьезное заявление со стороны нынешних украинских деятелей.

То есть Украина, конечно, может просить о закрытии Босфорского пролива кого угодно, но его просто никто не закроет. Есть же конвенция Монтрё, и ради Украины её никто нарушать не будет.

«Эрдоган не противодействуют деятельности Варфоломея»

А если представители Украины все-таки выйдут на президента Турции, то зачем же ему вся эта головная боль? У Эрдогана сейчас достраивается и новый экспортный газопровод из России «Турецкий поток», и АЭС «Аккую», и осуществляются другие масштабные проекты с нашей страной. Так что - нет, все эти разговоры о закрытии Босфора просто несерьезны!

Может ли Эрдоган в чем-то столковаться с Порошенко? Ну пока они столковались лишь в том, что президент Турции не противодействуют деятельности Варфоломея.

Есть ли у Порошенко и Эрдогана какие-то совместные интересы? Может, и есть, правда, непонятно какие...

«У них на борту было еще и оружие»

Да, понятно, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки абсолютно не знакомы с историей. Даже во время переговоров с российскими пограничниками была слышна фраза, которой все они просто зомбированы – кто не скачет, тот москаль.

Потом, после задержания и по мере общения с представителями ФСБ, они, видимо, стали немного прозревать...

Что касается их убеждённости в своей безнаказанности, то существуют законы Российской Федерации, которые пока никто не отменял.

Насколько я понимаю, незаконное пересечение границы уже влечет за собой вполне определенное наказание. Плюс, у них на борту было еще и оружие...

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«Эрдоган и Порошенко пока столковались лишь в одном...»

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