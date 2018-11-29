Семен Багдасаров: Трамп просто давит на нефтедобывающие страны

Президент США Дональд Трамп допустил возможность вывода американских войск из стран Ближнего Востока по мере снижения цен на нефть.

«Собираемся ли мы оставаться в той части мира? - вопрошает Трамп. - Одной причиной этому является Израиль. Нефть всё меньше играет роль, потому что мы производим её так много, как никогда ранее. Поэтому вдруг всё оказывается так, что и не стоит оставаться там».

О причинах очередного сотрясании воздуха Трампом размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

«Очередные сказки президента США»

- По-моему, президент США в очередной раз просто блефует. И, конечно, Трамп не будет выводить американские войска из стран Ближнего Востока. Это лишь очередные сказки президента США.

В данном заявлении Трампа я вижу попытки давления на нефтедобывающие страны с тем, чтобы там ещё больше выросло американское влияние.