Российские космонавты в ходе экспедиции на Луну проверят, были ли там американцы, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

О том, кто оставил свои следы на пыльных тропинках далеких планет, размышляет летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Александр АЛЕКСАНДРОВ:

«Обсуждают фото астронавтов на Луне»

- Да, я тоже прочитал эту новость в Интернете и был очень удивлен. Что же там можно проверять, если и так всё понятно? Я абсолютно уверен, что американцы были на Луне.

После этого события прошло уже почти 50 лет, и, как говорится, много воды утекло. Да, куда-то «пропал» лунный грунт, да, до сих пор в разных ракурсах обсуждают фото астронавтов на Луне, но это же не отменяет самого факта их присутствия там.

Я просто знаю и видел их технику, у них всё было отработано, ракета-носитель «Сатурн-5» вывела их на нужную траекторию, - и они туда летали.

«Возможно, такие авантюры быть могут...»

Не составляло никаких проблем услышать их радиосигналы и получить информацию о том, откуда эти сигналы идут. Интересно, почему мы должны доказывать, что американцы были на Луне? Это же полная глупость!

Мои коллеги и знакомые никогда не сомневались в факте осуществления американцами «лунной программы».

Мне понравился американский фильм «Козерог-1», где рассказывается об инсценировке экспедиции на Марс, когда посещение этой планеты было снято на какой-то секретной базе.

Возможно, такие авантюры быть могут, но не на такой же масштабной программе, как «Аполлон», когда в 1969-1972 гг. были успешно осуществлены шесть высадок астронавтов на Луну!

«Их легко можно сбить с толку»

Недавно у нас происходил очередной отбор в Отряд космонавтов, так вот те молодые люди, которые родились в конце 80-х начале 90-х гг., имеют очень слабые, поверхностные знания по истории космонавтики и космической техники.

Естественно, их легко можно сбить с толку и они могут поверить каким-то домыслам.

А вот те люди, которым сегодня 55-60 лет, думаю, имеют обо всём правильное представление. Так что мне не совсем понятно, почему сегодня опять возникает этот вопрос.

«Встречались с американским коллегами»

Как раз в эти дни отмечается 20-летие работы на околоземной орбите Международной космической станции. Это же грандиозный проект, по сути, крупнейший обитаемый искусственный спутник Земли!

Мы встречались по этому поводу с нашими американским коллегами и лишний раз убедились в том, что всегда найдем понимание друг с другом и на Земле, и в космосе.