«Замерзающим на Украине людям не до судьбы Крымского моста»

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что информация Украины о якобы проседании и смещении моста через Керченский пролив не вызывает ничего, кроме смеха.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий», сообщили, что Крымский мост якобы начал проседать и смещаться. В инфоцентре Крымского моста назвали данную информацию очередным мифом.

О том, что и у кого совсем просело, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ:





«Крымский мост – это графика, фантом и обман»

- Для меня все-таки очень удивительно, что на Украине пишут о Крымском мосте! Они же давно убедили всех нас, что этот мост вообще нельзя построить и что он просто не существует в природе.

Мы же помним, как с Украины шла информация о том, что на самом деле Крымский мост – это графика, фантом, обман и просто происки Кровавого Мордора!

Ну и как может просесть то, чего не существует в природе?! Или, может, внезапно поменяли графику? Или мост все-таки существует, и он настоящий? Пусть они там хоть как-то определятся!..

Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина

«Замерзает на территории Украины»

Я не думаю, что на Украине таким образом отвлекают народ от собственных проблем. Более того, украинские СМИ сильно ошибаются, если думают, что кому-то из тех, кто замерзает на территории Украины, будет приятна мысль о том, что в России что-то не так.

По-моему, замерзающим на Украине людям сейчас вообще не до судьбы Крымского моста!

«Кремль сдвинулся на пять сантиметров»

На самом деле украинские СМИ могут успокоиться, потому что с мостом все в порядке. Ну или они могут написать что-то новое и радужное, например, что Кремль сдвинулся на пять сантиметров или что Большой театр подпрыгнул на десять сантиметров. В России много знаковых объектов, и, заметьте, о каждом можно что-то такое написать...

«Надо лечиться»

Какой совет я могу дать людям, которые пишут подобные новости? Совет тут может быть только один – надо лечиться. Только хороший психиатр может решить все их проблемы.