«Замерзающим на Украине людям не до судьбы Крымского моста»
21 ноября 2018, 19:19 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что информация Украины о якобы проседании и смещении моста через Керченский пролив не вызывает ничего, кроме смеха.
Ранее ряд СМИ, ссылаясь на украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий», сообщили, что Крымский мост якобы начал проседать и смещаться. В инфоцентре Крымского моста назвали данную информацию очередным мифом.
О том, что и у кого совсем просело, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ:
«Крымский мост – это графика, фантом и обман»
- Для меня все-таки очень удивительно, что на Украине пишут о Крымском мосте! Они же давно убедили всех нас, что этот мост вообще нельзя построить и что он просто не существует в природе.
Мы же помним, как с Украины шла информация о том, что на самом деле Крымский мост – это графика, фантом, обман и просто происки Кровавого Мордора!
Ну и как может просесть то, чего не существует в природе?! Или, может, внезапно поменяли графику? Или мост все-таки существует, и он настоящий? Пусть они там хоть как-то определятся!..
«Замерзает на территории Украины»
Я не думаю, что на Украине таким образом отвлекают народ от собственных проблем. Более того, украинские СМИ сильно ошибаются, если думают, что кому-то из тех, кто замерзает на территории Украины, будет приятна мысль о том, что в России что-то не так.
По-моему, замерзающим на Украине людям сейчас вообще не до судьбы Крымского моста!
«Кремль сдвинулся на пять сантиметров»
На самом деле украинские СМИ могут успокоиться, потому что с мостом все в порядке. Ну или они могут написать что-то новое и радужное, например, что Кремль сдвинулся на пять сантиметров или что Большой театр подпрыгнул на десять сантиметров. В России много знаковых объектов, и, заметьте, о каждом можно что-то такое написать...
«Надо лечиться»
Какой совет я могу дать людям, которые пишут подобные новости? Совет тут может быть только один – надо лечиться. Только хороший психиатр может решить все их проблемы.