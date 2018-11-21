«Зрители на месте развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные»

21 ноября ежегодно отмечается Всемирный день телевидения. Праздник учрежден ООН 17 декабря 1996 года. К сожалению, этот день не является общегосударственным выходным.

Вопрос: «На ТВ должно быть больше информации или развлекаловки?»

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров, доктор физико-математических наук, профессор; академик, членкор, действительный член РАН:

- Конечно, телевидение должно больше информировать. А вот понятие «Развлекательные передачи» я бы вообще убрал. Думаю, многие зрители на месте некоторых так называемых развлекательных передач предпочли бы видеть познавательные программы.

По-моему, на нашем телевидении сейчас не хватает именно познавательных программ, которые чему-то бы учили и что-то разъясняли. «Развлекательные программы» - это понятие нередко трактуют слишком широко, а подобного, на мой взгляд, быть не должно.