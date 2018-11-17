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«Среди украинских политиков очень много клинических идиотов!»

17 ноября 2018, 21:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Среди украинских политиков очень много клинических идиотов!»
Az.sputniknews.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с задержанием Украиной 15 кораблей.

О состоянии молодой украинской демократии размышляет главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь КОРОТЧЕНКО:

 

«Если слон наступит на моську...»

- Есть такое понятие - обезьяна с гранатой. Нынешняя Украина, а точнее ее нынешняя власть - это и есть обезьяна с гранатой. Они сейчас прыгают, скачут, а там, глядишь, допрыгаются и подорвут сами себя. Если слон наступит на эту моську, от нее останется лишь мокрое пятно.

Да, тамошние политики, политологи, всевозможные деятели постоянно заявляют о том, что Украина воюет с Россией... Но ведь среди украинских политиков очень много клинических идиотов, я бы сказал, просто классических дебилов!

«Что происходит на Украине с широкими народными массами?»

Практически ежедневно на экранах российских телеканалов в различных ток-шоу мы видим украинских политологов, которые несут такую чушь, что наши люди невольно задаются вопросами - это обычные клоуны или просто дебилы?

А ведь это сливки нынешней украинской политологической элиты, ее лучшие умы, - и  никаких других политологов там просто нет.

Но если на таком уровне деградации сознания находятся украинские политологи, представьте, что происходит на Украине с широкими народными массами?

«Незаметно подкрадываются российские беспилотники»

Поэтому там верят, как незаметно подкрадываются российские беспилотники, коварно поджигают украинские склады, которые взлетают на воздух, и быстро улетают.

Что ж, почти 30 лет непрерывной деградации Украины... Ведь уже дошло до того, что в преддверии зимы замерзает миллион человек. Ну и как это можно назвать?!

«Украинский проект» не состоялся, - и это главный вывод, который мы должны сделать. Украина не состоялось как государство, ну не получилось у них это!

«Надо не комментировать, а вызывать санитаров!»

Когда меня просят, дескать, прокомментируйте то или иное заявление украинских политиков либо политологов, я думаю, что здесь надо не комментировать, а срочно вызывать санитаров, надеть на этих экземпляров смирительную рубашку и срочно помещать на лечение.

Умственная и моральная деградация правящих элит Украины достигла просто колоссальных масштабов. Поэтому бессмысленно обсуждать украинский бред. Надо просто вызывать санитаров.

«Запад будет оставаться враждебным»

И все-таки хочется верить, что на Украине, по крайней мере, на ее юго-востоке еще осталась какая-то часть здравомыслящих людей, которые ждут нас и хотят к нам именно с точки зрения интеграции, человеческих связей и т.п.

Ну а Запад так и будет продолжать оставаться враждебным по отношению к нам. Мы должны это понимать и не строить по этому поводу никаких напрасных иллюзий.

«Сидят у разбитого корыта»

Вместо независимого государства под названием «Украина» построили обыкновенное дерьмо. Сейчас они сидят у разбитого корыта с грязным бельем, а виноваты-то сами, поскольку не способны на государственное строительство!

Они способны жить только в составе большой империи, где им было хорошо, тепло и уютно, где они развивались, и все у них было прекрасно.

Ну а когда они пошли в автономное плавание, то выродились даже не в страну, а непонятно во что! Теперь им хочется на кого-то свалить все это, потому что обвинять себя они как-то не могут...

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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