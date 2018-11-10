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«Вместо гречки всегда можно есть черную икру»

10 ноября 2018, 17:59 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Вместо гречки всегда можно есть черную икру»
Interpolit.ru

На Украине продолжается кривляние, связанное с введением российских санкций. Так, депутат Рады Алексей Гончаренко (подонок, фотографировавшийся в Одессе на фоне тел невинно убиенных - А.С.) зачитал послание президенту России а-ля запорожцы пишут письмо турецкому султану. Получилось ниже плинтуса, но для них сейчас всё «це перемога».

О неуклонном действии санкций размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО:

 

«Носиться с выпученными глазами»

- Конечно, санкции России против Украины можно было ввести и раньше. Но, вспомните, как Европейский союз ввел санкции против России, а потом сам начал страдать из-за того, что теряет миллиарды долларов. Так что санкции надо вводить так, чтобы они потом хвостиком не ударили по самому себе.

Если вы имеете возможность заместить ту продукцию, которую вам поставляют, тогда можно вводить санкции, а если потом будете носиться с выпученными глазами и думать о том, где же все это купить, то зачем нужны такие санкции?
Если вы потом обнаруживаете, что теряете рынки, рабочие места и миллиарды долларов, то резонно спросить: а кто же, собственно говоря, выигрывает от этих санкций?

«В России будут рыдать и плакать»

Евросоюз с подачи США считал, что вот сейчас он введет санкции - и в России все будут рыдать, плакать и просить отменить их. Однако потом выяснилось, что в России за это стали говорить ещё и спасибо.

Так что если бы мы хотели, чтобы Украина тоже говорила России «спасибо за санкции!», то могли бы ввести их еще в 2014-м году. Но в течение этих четырех лет в самых разных отраслях российской экономики работала программа импортозамещения.

«Украина подсуетилась сама»

Напоминаю, в 2014-м году Украина перестала поставлять газотурбинные двигатели для российского флота, то есть сама ввела санкции против России, которая лишь в 2017 году смогла заместить их.

Была абсолютно понятно, что если бы Россия в 2014-м году отказалась от этих двигателей, то наказала бы сама себя. А если бы Украина тогда не ввела эти санкции и не отказалась бы от военно-технического сотрудничества, то Россия продолжала бы его, постепенно замещая и вытесняя эту продукцию.

Так что, возможно, сейчас в санкционном списке России стояли бы как раз те украинские предприятия, которые выпускают газотурбинные двигатели, но Украина тогда сама, что называется, подсуетилась в этом отношении.

«Крах уже наступил»

Думаю, что никакого краха экономики Украины вследствие российских санкций уже не произойдет, потому что он там и без этого реально наступил.

Украинской экономики уже нет, и каждое работающее предприятие там сейчас буквально на вес золота.
Но и те поставщики, которые там еще остались и продолжают худо-бедно работают на российском рынке, не имеют абсолютно никаких вариантов его замещения.

Что ж, эти производства вскоре просто прекратят свое существование, как и многие другие украинские предприятия.

«Украина поставляла в Россию гречку»

До 2017 года Украина поставляла в Россию гречку, а начиная с 2017 года, Россия поставляет гречку на Украину. Если бы в 2014 году Россия ввела санкции против сельскохозяйственной продукции Украины, могло бы оказаться так, что по каким-то товарам наступил неприятный дефицит.

Конечно, с голоду бы никто бы не умер, и, в конце концов, вместо гречки всегда можно есть черную икру, но это было бы несколько дороже.

Цель не в том, чтобы быстро прокукарекать, вот мы ввели санкции, и радоваться, что мы такие крутые.
Не только вводить санкции, но и вообще осуществлять любые решения подобного рода нужно так, чтобы тому, кого ты хочешь наказать, было больно, а тебе приятно, но не наоборот.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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