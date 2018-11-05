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«Варфоломей - никто, и звать его - никак!»
5 ноября 2018, 21:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]
Порошенко и Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
«Это еще не означает создания Украинской церкви», - заявил по этому поводу глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
О непростых временах для нашей Церкви размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:
«Патриарх симпатизировал СССР»
- Суть проблемы заключается в том, что Варфоломей - это не самостоятельная фигура. Думаю, это вполне очевидно. Исторически сложилось так, что на него наибольшее влияние оказывают две страны - США и Турция.
Например, в свое время США проводили специальную операцию по смене патриарха Константинополя - Максима, который очень симпатизировал Советскому Союзу и особенно - Русской православной церкви.
В частности, американцам тогда очень не понравилась поездка делегации Константинопольской патриархии на празднование 500-летия автокефалии Русской православной церкви.
«Сразу дали гражданство Турции»
И вот в 1949 году патриарха Максима объявили психически больным, сумасшедшим, а на его место был назначен патриарх Афинагор, который в это время возглавлял приходы Константинопольского патриархата в США.
Афинагор на самолете президента США Гарри Трумэна прилетел в Стамбул, и ему сразу дали гражданство Турции.
То есть тогдашний префект Стамбула прямо в аэропорту выдал ему турецкий паспорт. Так что в контексте всего этого и надо рассматривать сегодняшний вопрос.
«Не используем возможности влияния на Эрдогана»
Я считаю, огромным нашим упущением является то, что мы не используем свои возможности влияния на Эрдогана, с которым безусловно можно было бы поторговаться. По-моему, это было бы даже важнее, чем Идлиб!
Варфоломей - это обычный гражданин Турции, который года два назад привлекался к уголовной ответственности и даже был посажен в тюрьму. Да и вообще, он - никто, и звать его - никак!
В Турции к нему примерно так и относятся, унижая и его, и, к сожалению, христианство. Кстати, Варфоломей подчиняется Управлению по делам религии Турецкой Республики.
Видимо, американцы и Порошенко в Турции как-то договорились. Насколько я понимаю, речь идет и об определенной мзде в десятки миллионов долларов, которую, возможно, пообещал Порошенко...
«Необходимо единство православных»
Что делать нам? По-моему, мы ведем себя неправильно. Вопрос, какие церкви могут поддержать Русскую православную церковь в ее разрыве (если таковой произойдет) отношений с Константинопольским Патриархатом?
Да, было заявление Александрийского Патриархата — это основной по диптиху, по древности, по укладу после Константинопольского. Третий - Антиохийский...
Напомню, что патриарх Антиохийский и всего Востока недавно заявил, что не понимает, зачем Константинополю сейчас разбирать вопросы автокефалии, когда необходимо единство православных?
«Должна быть соответствующая государственная политика!»
Константинопольский патриарх считается первым среди равных, и он не имеет никакого права без согласия других автокефальных церквей единолично что-то менять.
Но теперь Варфоломей входит в историю как еретик, как деятель, который способствует расколу православных церквей. По сути, он уже совершил преступление перед православием.
Наша церковь должна получить помощь в том числе и от нашего государства. То есть и в этом отношении должна быть соответствующая государственная политика.
Нужно задействовать государственные возможности, например, такие, как взаимодействие с руководством Египта, с Дамаском, торг с Анкарой... но пока я ничего этого не вижу.
«Территория юго-востока Украины не подчиняется киевской метрополии!»
Вот нам говорят, дескать, присоединение к Киевской метрополии было неправильным...
Но, извините, Киевская метрополия в момент присоединения в ХVII веке не включала в себя значительную часть территории юго-востока нынешней Украины, - это Одесская область, Херсон, Запорожье, Донецк и т.д. Эти приходы создавала Русская православная церковь.
Вот мы и должны ответить, что территория юго-востока Украины не подчиняется Киевской метрополии! Но пока я не вижу этой активности. Наше поведение неправильно, оно пассивно, мы все больше ругаем - и ничего не делаем.
Да, раскол церкви в конечном итоге может стать нашим крупным внешнеполитическим поражением, как бы это ни называли. Но Русская православная церковь не начинала этот процесс - наоборот, она всячески способствовала и способствует тому, чтобы этого не произошло.
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