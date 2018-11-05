//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

В Израиле сбылось третье пророчество конца света
2

В Британии заявили о появлении предвестника конца света в Израиле
3

Пророчество толкователя Библии из США о войне России и Израиля опубликовали СМИ
4

В чьих интересах действует вселенский патриарх Варфоломей?
5

Дзюба вновь отказался от интервью из-за пирожков

//live 13+

«Варфоломей - никто, и звать его - никак!»

5 ноября 2018, 21:30 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Варфоломей - никто, и звать его - никак!»
Sabagdasarov.ru

Порошенко и Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

«Это еще не означает создания Украинской церкви», - заявил по этому поводу глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

О непростых временах для нашей Церкви размышляет директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен БАГДАСАРОВ:

 

«Патриарх симпатизировал СССР»

- Суть проблемы заключается в том, что Варфоломей - это не самостоятельная фигура. Думаю, это вполне очевидно. Исторически сложилось так, что на него наибольшее влияние оказывают две страны - США и Турция.

Например, в свое время США проводили специальную операцию по смене патриарха Константинополя - Максима, который очень симпатизировал Советскому Союзу и особенно - Русской православной церкви.

В частности, американцам тогда очень не понравилась поездка делегации Константинопольской патриархии на празднование 500-летия автокефалии Русской православной церкви.

«Сразу дали гражданство Турции»

И вот в 1949 году патриарха Максима объявили психически больным, сумасшедшим, а на его место был назначен патриарх Афинагор, который в это время возглавлял приходы Константинопольского патриархата в США.

Афинагор на самолете президента США Гарри Трумэна прилетел в Стамбул, и ему сразу дали гражданство Турции.

То есть тогдашний префект Стамбула прямо в аэропорту выдал ему турецкий паспорт. Так что в контексте всего этого и надо рассматривать сегодняшний вопрос.

«Не используем возможности влияния на Эрдогана»

Я считаю, огромным нашим упущением является то, что мы не используем свои возможности влияния на Эрдогана, с которым безусловно можно было бы поторговаться. По-моему, это было бы даже важнее, чем Идлиб!

Варфоломей - это обычный гражданин Турции, который года два назад привлекался к уголовной ответственности и даже был посажен в тюрьму. Да и вообще, он - никто, и звать его - никак!

В Турции к нему примерно так и относятся, унижая и его, и, к сожалению, христианство. Кстати, Варфоломей подчиняется Управлению по делам религии Турецкой Республики.

Видимо, американцы и Порошенко в Турции как-то договорились. Насколько я понимаю, речь идет и об определенной мзде в десятки миллионов долларов, которую, возможно, пообещал Порошенко...  

«Необходимо единство православных»

Что делать нам? По-моему, мы ведем себя неправильно. Вопрос, какие церкви могут поддержать Русскую православную церковь в ее разрыве (если таковой произойдет) отношений с Константинопольским Патриархатом?

Да, было заявление Александрийского Патриархата — это основной по диптиху, по древности, по укладу после Константинопольского. Третий - Антиохийский...

Напомню, что патриарх Антиохийский и всего Востока недавно заявил, что не понимает, зачем Константинополю сейчас разбирать вопросы автокефалии, когда необходимо единство православных? 

«Должна быть соответствующая государственная политика!»

Константинопольский патриарх считается первым среди равных, и он не имеет никакого права без согласия других автокефальных церквей единолично что-то менять.

Но теперь Варфоломей входит в историю как еретик, как деятель, который способствует расколу православных церквей. По сути, он уже совершил преступление перед православием.   

Наша церковь должна получить помощь в том числе и от нашего государства. То есть и в этом отношении должна быть соответствующая государственная политика.

Нужно задействовать государственные возможности, например, такие, как взаимодействие с руководством Египта, с Дамаском, торг с Анкарой... но пока я ничего этого не вижу.

«Территория юго-востока Украины не подчиняется киевской метрополии!»

Вот нам говорят, дескать, присоединение к Киевской метрополии было неправильным...

Но, извините, Киевская метрополия в момент присоединения в ХVII веке не включала в себя значительную часть территории юго-востока нынешней Украины, - это Одесская область, Херсон, Запорожье, Донецк и т.д. Эти приходы создавала Русская православная церковь.

Вот мы и должны ответить, что территория юго-востока Украины не подчиняется Киевской метрополии! Но пока я не вижу этой активности. Наше поведение неправильно, оно пассивно, мы все больше ругаем - и ничего не делаем.

Да, раскол церкви в конечном итоге может стать нашим крупным внешнеполитическим поражением, как бы это ни называли. Но Русская православная церковь не начинала этот процесс - наоборот, она всячески способствовала и способствует тому, чтобы этого не произошло.   

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//LIVE

«Если их не учит боль родной Украины, значит будет больно конкретно им!»

«Если их не учит боль родной Украины, значит будет больно конкретно им!»

Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, предусматривающее замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества. О том, не являются ли эти меры запоздалыми, размышляет Ростислав ИЩЕНКО...

//Новости МирТесен



//Новости СМИ2

«Плохой карманник может довести свою жертву до оргазма»

«Плохой карманник может довести свою жертву до оргазма»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует повышать налог на роскошь, поскольку состоятельные граждане найдут способ обойти его. О способах обхода и других фокусах размышляет Амаяк АКОПЯН...
«Мы решали вопрос, либо уменьшать пенсию, либо вообще отменять!»

«Мы решали вопрос, либо уменьшать пенсию, либо вообще отменять!»

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пенсионную реформу надо было начинать раньше. О пенсиях и пенсионерах размышляет председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ...

//Новости ADWILE

«Русская православная церковь пока дает предупредительный огонь...»

«Русская православная церковь пока дает предупредительный огонь...»

Разрыв отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом вызывает озабоченность Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О ситуации размышляет директор Центра геополитических экспертиз Валерий КОРОВИН...
«Теперь за Западе будут говорить, что в России в футбол играют гангстеры!»

«Теперь за Западе будут говорить, что в России в футбол играют гангстеры!»

В ФИФА и УЕФА внимательно следят за развитием ситуации вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. О тонкостях футбола размышляет депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ...
«И у Кокорина, и у Мамаева было немало таких случаев!»

«И у Кокорина, и у Мамаева было немало таких случаев!»

По факту драки в кафе с участием футболистов Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». О ситуации размышляет бывший вице-президент РФС Валерий ДРАГАНОВ...

//Новости партнеров

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

К моменту выхода на пенсию по теперь уже старой схеме (55 лет для женщин, 60 - для мужчин) у зарплатных клиентов Сбербанка остается немного накоплений: в среднем - 150 тысяч рублей. О пенсиях и пенсионерах - Валерий РЯЗАНСКИЙ...
«Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»

«Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»

Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и сказал, что гордится им. Напомним, что Конор Макгрегор, «делая шоу», перед боем неоднократно оскорблял нашего бойца и просто хамил. О ситуации размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...
«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»

«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»

Правительство не планирует отказываться от доллара, но прорабатывается возможность снижения зависимости от него. Ранее некоторые СМИ сообщали, что правительство готовит проект отказа. О рублях и долларах - Анатолий АКСАКОВ...
«Правительство никуда не денется и профинансирует поправки президента!»

«Правительство никуда не денется и профинансирует поправки президента!»

Президент России Владимир Путин заявил, что президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета. О найденном источнике финансирования размышляет Анатолий АКСАКОВ...
«Кто видел, чтобы полицейский сделал замечание человеку, пьющему на улице пиво?»

«Кто видел, чтобы полицейский сделал замечание человеку, пьющему на улице пиво?»

Росалкогольрегулирование изучает возможность введения в России минимальной розничной цены на пиво. Ведомство создаст универсальную марку для пива, подходящую ко всем видам тары. Вопрос: «Пить надо меньше?»
«Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого!»

«Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого!»

По сути, только сегодня, 3-го сентября, у подавляющего большинства школьников нашей страны начался новый учебный год. То есть хотя и не намного, но каникулы были продлены. Вопрос: «Каким вам запомнился первый учебный день в школе?»
«Я молился о том, чтобы Кобзон дожил до своего дня рождения!»

«Я молился о том, чтобы Кобзон дожил до своего дня рождения!»

Иосиф Кобзон, певец, народный артист России, депутат Госдумы скончался на 81-м году жизни. Он будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище рядом со своей матерью. О нем вспоминает врач-кардиолог и его друг Лео БОКЕРИЯ...
«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решил выступить с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства, потому что эта тема важна для миллионов людей. Размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ...
«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»

«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»

Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов. О предложении размышляет Николай РЫЖКОВ...
«Речь не идет о том, что это нужно сделать моментально»

«Речь не идет о том, что это нужно сделать моментально»

Министерство экономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов. Размышляет Валерий РЯЗАНСКИЙ...
«Они должны платить налоги по прогрессивной шкале!»

«Они должны платить налоги по прогрессивной шкале!»

Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у компаний их доходы и что бизнес будет увеличивать инвестиции в перспективные социальные проекты. О предложении Белоусова размышляет Геннадий ЗЮГАНОВ...
«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

Росалкогольрегулирование рекомендовало пересмотреть минимальные цены на бренди и коньяк, а также ввести минимальные цены на винодельческую продукцию. О том, нужно ли регулировать алкогольный рынок, размышляет Павел ШАПКИН...
«Служебная обязанность Шохина - защищать олигархов!»

«Служебная обязанность Шохина - защищать олигархов!»

Как известно, помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать в пользу государства часть сверхдоходов у некоторых предприятий. Говорят, Путин начертал «Согласен!» О судьбах бедных олигархов - Анатолий ВАССЕРМАН...
«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»

«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»

По сообщениям СМИ США, Россию невозможно завоевать из-за мощной армии и особенностей национального самосознания, «желающим захватить Россию придется сражаться с каждым русским». Вопрос: «Враг хитер и коварен?»
«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Государственного совета Грузии, по официальной версии Тбилиси, «для охраны железной дороги». Вопрос: «Почему ни Абхазии, ни Южной Осетии никак не помогает Европейский союз?»
Пенсионная система, которую нам в свое время навязали англичане, неверна в корне

Пенсионная система, которую нам в свое время навязали англичане, неверна в корне

Дмитрий Медведев заявил, что предложения, подготовленные правительством, сформулированы так, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту. О переходе - Владимир АБРАМОВ...
«Триллионы наших рублей куда-то уходят, а ведь могли бы пойти на те же пенсии!»

«Триллионы наших рублей куда-то уходят, а ведь могли бы пойти на те же пенсии!»

Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста - это необходимая мера, которую можно сравнить с горьким лекарством. О том, какое лекарство хочет пить сам человек, размышляет писатель-сатирик Анатолий ТРУШКИН...
«Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали!»

«Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали!»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии «сорвался с поводка», признала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. О кровавых событиях, которые произошли 10 лет назад, размышляет Леонид ИВАШОВ...
«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. «Украине нужен внешний враг!» - заявил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Размышляет Николай СТАРИКОВ...

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры