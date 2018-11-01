«Если их не учит боль родной Украины, значит будет больно конкретно им!»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева, предусматривающее замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России.

Ограничения коснутся 68 юридических и 322 физических лиц, включая таких одиозных, как...

Аваков Арсен, Береза Борислав, Билецкий Андрей, Геращенко Антон, Гончаренко Алексей, Джемилев Мустафа, Корбан Геннадий, Корчинский Дмитрий, Луценко Юрий, Ляшко Олег, Мосийчук Игорь, Муженко Виктор, Найем Мустафа, Парасюк Владимир, Парубий Андрей, Пашинский Сергей, Пинчук Виктор, Полторак Степан, Порошенко Алексей Петрович, Семенченко Семен, Тимошенко Юлия, Турчинов Александр, Тягнибок Олег, Фарион Ирина, Чубаров Рефат, Ярош Дмитрий, Яценюк Арсений.

О том, не являются ли эти меры несколько запоздалыми, размышляет президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав ИЩЕНКО:

«Кто не успел - тот опоздал»

- Насколько я понимаю, в России решили, что уже бессмысленно ждать какой-то реакции от украинских политических и финансовых деятелей.

Что ж, у них была неделя для того, чтобы подумать, а теперь получается так, что кто не успел - тот опоздал. То есть теперь они будут думать уже в новых условиях, - в условиях санкций.

«У Березы руки по локоть в крови»

Почему так долго не вводили санкции против таких деятелей Украины, у которых, по сути, руки в крови? Да, тот же Береза попал в санкционный список именно потому, что у него руки по локоть в крови, а не из-за того, что он якобы крутил в России какие-то деньги.

Но ему от этих санкций, скорее всего, будет не холодно и не жарко, поскольку он свои деньги зарабатывает грабежом прямо на территории Украины. Насколько я знаю, Береза не собирался ни въезжать в Россию, ни открывать тут бизнес.

«Джемилева пытались сагитировать...»

Что касается Мустафы Джемилева, то я напомню, что в 2014 году его пытались сагитировать, объясняя, что он вполне может остаться жить в Крыму и продолжать руководить своим любимым крымско-татарским народом, правда, на новых условиях. Тогда он отказался...

Да, тот же Джемилев, Чубаров, весь этот Меджлис крымско-татарского народа за многие годы работы действительно серьезно потеряли поддержку крымских татар (с 80 до 20-30 процентов), но ведь и 20-30 процентов - это тоже очень много, потому что речь шла о десятках и даже о сотнях тысяч человек.

Так вот если бы тогда, в 2014 году, их уже в России начали «угнетать», то они тут же стали бы несчастными, гонимыми, обиженными и т.п. Но с тех пор Джемилев и компания потеряли поддержку даже тех оставшихся крымских татар, которые до последнего хранили им верность.

«Крымско-татарским князькам никто не верит»

Сейчас же у Джемилева в лучшем случае осталось 100-200 нукеров, и Меджлис крымско-татарского народа больше не имеет поддержки в Крыму. Так что теперь против тех же Джемилева и Чубарова можно спокойно вводить санкции, почему бы и нет?

А ведь объявление этих мер имеет не только чисто информационное значение, дескать, мы ввели санкции против этого и против того мерзавцев...

Главное, чтобы мерзавцам не стало от этого лучше и чтобы они не могли в информационном плане использовать это против нас и в своих интересах.

Эти крымско-татарские князьки могли бы использовать такие санкции против нас, заявив, что Россия в их лице начала угнетать крымских татар, - и ведь какое-то количество людей им бы поверило!

А вот теперь им не верит никто, потому что они взрывали линии электропередач, они собирались оставить без воды Крым, в котором продолжали жить те же самые крымские татары, тоже страдавшие от этого.

«Бизнес на Украине, основанный на воровстве из казны»

Что касается таких персонажей, как Парасюк, то они, по-моему, попали в список для того, чтобы не спрашивали, а почему Пинчук там есть, а Пашинского или того же Парасюка нет? Понятно, что, скажем, и у Парубия тоже не было бизнеса в России, ведь у него есть бизнес на Украине, основанный на воровстве из казны.

То есть можно было бы не вводить против них санкции, потому что они все равно не приедут в Россию и не будут здесь заниматься бизнесом. Но тогда бы спросили, почему против бизнесменов ввели санкции, а против мерзавцев, у которых руки по локоть в крови, санкции не ввели? Так что заодно ввели и против них.

«Тимошенко такая же мерзавка и у нее тоже руки по локоть в крови!»

Да, я слышал, кое-кто из так называемых политологов говорит, что, дескать, Юлия Тимошенко договороспособная, а кое-кто даже утверждает, что «прорусская»...

Знаете, я в ней никакой прорусскости и договороспособности и отродясь не видел! Юлия Тимошенко такая же мерзавка, и у нее тоже руки по локоть в крови!

Я не знаю, много ли у Юлии Тимошенко спрятано в России, и вообще не думаю о таких вещах. Сколько и где у нее спрятано, не знает никто.

Еще 20 лет назад ее состояние оценивалось в диапазоне от 2 до 12 миллиардов долларов. Как вы понимаете, разница в 10 миллиардов очень большая...

Ну и что, что она может стать кандидатом в президенты? Тот же Парубий вообще действующий спикер парламента, однако санкции введены и против него...

«Можно было бы сюда дописать и жену Порошенко...»

Может ли Россия со временем разблокировать эти санкции? Может, и разблокирует, но не всех. По крайней мере, я не вижу никакого смысла разблокировать тех же Березу, Пашинского, Парубия, Парасюка...

А если кто-нибудь из украинских политиков, которые реально способны влиять на ситуацию в стране, вдруг одумаются и раскаются, так у нас даже православная церковь учит, что покаявшихся надо прощать, особенно если они доказали свое раскаяние делом!

Да, под санкции попал даже сын Порошенко, - ну так он тоже занимается бизнесом в России. Можно было бы сюда дописать и жену Порошенко, мало ли на кого перепишет свой бизнес президент Украины...

«Выступают исключительно с русофобских позиций»

Украинским политикам накануне выборов дали длительное время для хороших и плодотворных размышлений. Хотя избирательная кампания формально там еще не началась, но неформально идет уже целый год.

То есть на них посмотрели и обнаружили, что абсолютно все кандидаты в президенты Украины выступают исключительно с русофобских позиций.

Конечно, если измерять в процентах, то кто-то на полпроцента больший русофоб, кто-то меньший, этот мягкий русофоб, тот жесткий, но в целом, если их позиции и отличаются друг от друга, то примерно так же, как 12-летний виски отличается от 18-летнего - цена разная, но и то, и другое - все равно виски.

То есть если адекватность не возникает даже после четырех лет краха всех надежд и распада всего, что только можно, им начинают объяснять, что если их не учит боль родной страны, Украины, значит будет больно конкретно им - лично и персонально.