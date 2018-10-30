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«Плохой карманник может довести свою жертву до оргазма»
30 октября 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российское правительство не планирует повышать налог на роскошь, поскольку состоятельные граждане всегда найдут способ обойти его.
О способах обхода и других фокусах размышляет артист, иллюзионист, заслуженный артист России Амаяк АКОПЯН:
«Чтобы они не могли воровать...»
- По-моему, налог на роскошь должен быть, причем очень мощным и серьезным. Я уверен, что подавляющее большинство тех людей, которые сегодня в нашей стране ворочают миллионами долларов, это просто мошенники!
Поэтому с них нужно не то что прогрессивный налог брать, а ставить в такие условия, чтобы они не могли воровать.
Но мы живем в стране непуганых воров, и они в любом случае найдут лазейки и пути для отхода. Раз сегодня есть возможность, то они будут воровать и выводить свои деньги из страны...
Поэтому, честно говоря, я растерян абсолютно так же, как и многие, кто живет в нашей стране, ведь как у нас воровали во все времена и во все эпохи, так, похоже, и будут воровать.
«Вскоре начнется упадок сил»
Ну и какой тут может быть полезный совет от нормального, вменяемого, демократичного артиста, то есть меня? Разве может быть какой-то рецепт от того, чтобы не воровали, не грабили, не мошенничали и т.п.?
Ну разве что можно сказать так: плохой карманник может довести свою жертву до оргазма. Я имею в виду, что во всем нужно быть профессионалом.
А если ты воруешь так, что твои подчиненные все-таки дошли до этого состояния, то ведь у них вскоре начнется упадок сил...
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