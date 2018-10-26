Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина

Свершилось - вот и я на машине проехался по Крымскому мосту! Когда его показывали по телевизору, когда я видел гладь этой дороги, парящей над гладью моря, эти белоснежные арки, напоминающие изогнутые лебединые шеи, мне казалось, что это где-то на другой планете!

И вот я сам максимально медленно, постоянно сбрасывая газ, а то и притормаживая, наслаждаясь буквально каждой секундой, топлю по мосту...

Пока ехал до Черного моря...

- Стартанули из Анапы, куда я на машине приехал купнуться, ну и, запивая пивком, поесть шашлык, который у армян на берегу получается гораздо вкуснее, чем в иных ресторанах в центре Москвы.

Кстати, пока ехал из Москвы до Черного моря, то первый указатель «Крымский мост» увидел лишь в районе Тимашевска, что и удивило, и, честно говоря, позлило. Ведь о таком чуде природы, по-моему, надо сообщать, начиная чуть ли не от МКАД - и ранее!

Мост времен СССР жив

Когда шла стройка, а потом произошло открытие Крымского моста, то я, удивляясь на себя, стал думать - на каких подобных сооружениях был сам и что мне запомнилось?

Ну да, из детства... Крымский мост в Москве, когда меня водили в Парк Горького, - это если выйти с одноименной станции метро и миновать по нему Москву-реку.

Опять же из детства... Железнодорожный мост в Бендерах (Молдавия времен СССР), когда идешь по доскам и сквозь двухсантиметровые щели видишь где-то далеко внизу быстрый Днестр, а в полуметре от тебя грохочет товарняк, и все это сооружение дрожит и шатается.

Так мы ходили на пляж и обратно. Ох, и натерпелся я тогда! А мост времен СССР, говорят, жив до сих пор...

Прибрел к мосту Золотые Ворота...

Ну и мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, где я был в командировке в 90-е годы... Конечно, Сан-Франциско - это мощный красивый город на горах, с улицами, настолько далеко уходящими вниз, что с непривычки просто захватывало дух, но иногда хочется назвать его поселком городского типа, потому что чуть отъедешь от центра, как небоскребы кончаются и начинается деревня деревней. С Москвой и тем более с Питером этот Сан-Франциско уж точно не сравнишь, а с Анапой - вполне!

Правда, в Анапе нет таких уходящих вниз улиц, но есть такие же унылые одно- двух этажные дома (кстати, уходящие вниз улицы есть в Керчи, но об этом потом).

Короче говоря, я пешком вдоль и поперек тогда исходил весь центр и окрестности этого американского «поселка городского типа», а однажды прибрел к мосту Золотые Ворота, по которому неслись автомобили.

Поразило абсолютное безлюдье в начале моста со стороны города, и, хотя дело было днем, стало даже немного не по себе.

В свете фар

Накануне вечером я заправил полный бак и решил немного пошариться по Анапе и опять же окрестностям, чтобы узнать, есть ли хоть где-то упоминание о Крымском мосте?

И - о чудо - в свете фар на выезде из города-типа-курорта увидел плакат, установленный Росавтодором: «Крымский мост - 95 км» (все фото - ниже)!

«Это хороший, правильный знак!» - подумал я и, развернувшись, обрадованный, газанул домой. А вот навигатор в этом... как его... айфоне два дня подряд, как ни зайду, показывал, что от Анапы до моста 76 км, а на третий день почему-то показал 130. И это был еще не последний выкрутас заморской штучки!..

Произведение искусства, несущее радость!

...И опять, когда уже с женой и собакой стартанули из Анапы, расстраивало то, что нет никаких упоминаний, дескать, до чуда природы - столько-то километров!..

Дороги в Краснодарском крае в основном хорошие (езжу в эти края более 20 лет), гаишники - смешные, в том числе и потому, что в недалеком прошлом выставляли на обочинах нарисованные на фанере и соответствующе раскрашенные машины, поэтому невольно приходилось притормаживать, пока не разглядишь, что это муляж, а вот с указателями, бывает, проблемки.

Вот уже едем, едем, едем, а про мост - ни намека! Вижу указатель: «Варениковская - 23 км», - это прямо, «Темрюк 21 км, Порт Кавказ - 72 км», - это налево....

Ну что ж, поворачиваю, естественно, налево, едем, едем, едем - и вот, наконец, плакат Росавтодора: «Крымский мост - 63 км».

«И это хороший, правильный знак!» - думаю я, руля. Эх, втопил бы сильнее, да кое-где заторы в связи с перекладкой асфальта!..

Ну а дальше уже пошло больше этих чудесных правильных плакатов Росавтодора, прям, залюбуешься! Не знаю, кто как, а я бы один из них точно в Третьяковку определил, ибо произведение искусства, несущее радость!

Едем туда, куда ехать нужно!

Заторчики кончились, дорога - глаже не бывает, два ряда туда, два - обратно, изгибы плавные, как бедра женщины, машин почти нет, спокойно иду 130-140 км/час.

Вдруг жена говорит: «Смотри, «Кашкай» с номерами ЛНР!» Максимально близко, даже ближе, чем нужно, подкрадываюсь к нему, чтобы сфотографировать столь редкий номерной знак. У жены с заднего сиденья получается не очень четко, я отдаляюсь, потом опять приближаюсь, а сам думаю, хорошо все-таки, что он не тормозит...

«Кашкай» катится спокойно, наверное, 90-100 км/час, не больше, фото, вроде, получились, и, решив поприветствовать человека, которому, как и всему Донбассу, мы, естественно, сочувствуем, я иду на обгон и радостно сигналю.

Поравнялись. Водитель и не смотрит в нашу сторону. Может, я зря наговариваю на человека (тогда - мои извинения), но про таких говорят - морда кирпича просит. На роль угрюмого и наглого криминального элемента он бы точно подошел, а может, таковым и являлся...

Как-то сами собой очень быстро улетучились наши с женой восторги, я надавил на газ и ушел вдаль.

А дорога все такая же плавная, гладкая, приятная, небо голубое, и мы абсолютно точно едем туда, куда ехать обязательно нужно!

Машина чуть не вышла на околоземную орбиту

Я все думал: неужели поездка будет банальной - ну дорога, ну асфальт, ну въедем на мост, поедем по нему и проедем?.. А вот и нетушки! Ну ни капли банальности! Ни одного грамма! Ни намека!!! Поездка была радостной, вдохновляющей, приятной!

А какие указатели пошли - просто залюбуешься: «Тамань, Керчь» - и стрелка прямо, «порт Кавказ» - стрелка направо! Это же Керчь, Керчь, Керчь, та, которая в долгожданном, теперь уже опять нашем Крыму! У меня машина от радости чуть не вышла на околоземную орбиту. Еле унял.

Ну кто, находясь в здравом уме и твердой памяти, сидит за рулем едущей машины и фотографирует? Правильно, тот, кто первый раз едет на Крымский мост - и по нему!

А кто старается зафиксировать обычные дорожные указатели? Опять правильно - те, кто впервые едут смотреть на это рукотворное чудо, Крымский мост, - и по нему!

А почему они это делают? А потому что радостно! Но мы-то еще только подъезжали...

Я сбросил газ...

Жена увидела его первой (я ж все-таки рулил и следил за дорогой), - смотри, говорит, мост начинается! И правда, отсюда был виден весь плавно изгибающийся, такой далекий, а теперь такой невыносимо близкий Крымский мост!

Естественно, я сбросил газ...

Сдуру на полной скорости переть по Крымскому мосту - это как за 10-15 минут пролистать «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, или мельком взглянуть на «Лунную ночь на Днепре» А.И.Куинджи и сразу пойти дальше, или как увидев по ТВ Хворостовского, тут же переключить на Киркорова, или, наоборот, как смотреть все передачи Малахова, ну или как всерьез воспринимать Собчак, Арбузову, Обузову и т.п.

И вот короткое шумозащитное ограждение справа, а вот и синенький указатель сверху - «Крымский мост»...

«Как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось!» - знал бы Пушкин, говоря о Москве, что такой мост будет!.. А может, и знал...

Не одному же мне кайфовать!

Каюсь, я сразу взял в руки, помимо руля, этот... как его... айфон. Не без труда поставил в режим фото (потому что все-таки рулил) и снимал, снимал то, что за бортом. Ну и иногда слегка подвиливал, то есть почти залезал не в свой ряд. Ехал в правом, а подвиливал в левый...

Говорю ж, каюсь! Но у меня есть мощное оправдание - я впервые в жизни ехал по Крымскому мосту! Ну и, бывает, тормозил. Во всех смыслах (все фото, как я говорил выше, - ниже. Да не под мостом, а под текстом!).

На самом деле я и вилял-то преимущественно в своем ряду, продолжая внимательно следить за дорогой, но, конечно, за рулем не очень-то полюбуешься всеми красотами...

И все же я видел и блистающую голубизну моря за ограждением, и огромные фантастические опоры строящейся рядом железнодорожной части моста, и велосипедиста с рюкзаком за спиной, который упорно крутил педали, и...

Я намеренно шел менее 60 км в час, чтобы, по возможности, увидеть всё, сфотографировать, насладиться моментом и максимально растянуть удовольствие. Иногда притормаживал до менее 40 км - поймать кадр, впрочем, помня, что остановки на мосту запрещены.

Посматривая в зеркало заднего вида, я обратил внимание, что почти все мои маневры повторяет белый «Хёндай» с ростовскими номерами и почему-то не обгоняет, хотя левый ряд был абсолютно свободен. Ну, думаю, тоже турист, который старается все увидеть и запечатлеть. Но на изгибе моста я увидел, что таких «туристов» за мной и «Хёндаем» катит целая вереница.

Знакомые рассказывали мне, что, когда ездили по Крымскому мосту, тоже обращали внимание на не естественно медленно едущие автомобили, особенно в сторону Крыма. Ну что ж, не одному же мне кайфовать!

Хохол обогнал кацапа

Но за всеми этими восторгами мы с женой забыли про белоснежные арки. Едем, едем, а их все нет и нет, но ведь мы по телевизору видели, что точно есть. Думаем, ну где же они, где? Едем, едем - и даже как-то забеспокоились...

Впрочем, беспокойство оказалось напрасным, - это мы ехали слишком медленно. И вот на горизонте стали вырастать и постепенно увеличиваться в размерах эти величественные сооружения.

Естественно, под арками я притормозил, потому что хотелось хоть на мгновение дольше побыть в этом волшебном месте!

И тут меня, как стоячего, обогнал хохол на «Дэу-Нексия». Ну и ладно, думаю, сам-то я - кацап, мы веками жили вместе и, очистив от плесени окраину России, проживем еще столько же и по-прежнему, как и раньше, будем играть в догонялки-обгонялки, подтрунивать друг над другом, сидеть за одним столом, выпивать, закусывать и т.п.

Но сейчас ни его, ни кого-то другого я догонять не стал, а продолжал медленно, но верно делать свое дело - топить по мосту...

Показался Крым!

Мало того, что мы были под впечатлением и от моста, и от арок, и вообще, - так впереди, за плавным спуском дороги показался Крым! Это ли не сказка, аж сердце забилось!

Так получилось, что в Крыму я не был с 1993 года, а в советские времена был тут во многих местах - Алуште, Евпатории, Саках, Балаклаве, Феодосии, Симферополе, а в Севастополе, помню, даже новогодний праздник в командировке бурно отмечали.

Но в Керчи бывать как-то не приходилось. И вот, почти съехав с моста, я вижу указатели: «Феодосия, Симферополь» - и стрелка прямо, «Керчь, порт Крым» - и стрелка направо. Ну и какое решение тут может быть, кроме как - поехали в Керчь, которая рядом?! Абсолютно никакого!

И вот мы едем по крымской земле, - и это просто фантастика! Поначалу это казалось чем-то нереальным! Оказалось, что мы очень соскучились по Крыму, как по чему-то, вернее кому-то живому, своему, родному. Ведь прошло 25 лет! Даже пес проснулся и начал озираться...

Едем по простой, может, уже и не такой гладкой, но приличной, местной асфальтированной дороге - и душа поет!

Сан-Франциско и рядом не стоял!

Керчь оказалась рядом - 2-3 км. Въехали и думаем, а где же тут центр города? Почему-то сначала мы захотели в центр...

Кстати, первой на въезде в Керчь, а по сути, в Крыму я увидел девушку необыкновенной красоты, идущую по тротуару. Крымчаночку! Керчаночку! Но по тормозам бить было уже неудобно, ибо и скорость, и жена...

Дальше видим, идет женщина - и ведь тоже крымчанка! А мы как раз остановились и думаем, куда рулить дальше. Она стала объяснять, дескать, если в центр, то там перекрыто, тут объезжать, дальше - пешеходная зона и т.п. Садитесь, говорим, и вас подвезем, и путь укажете...

И вот получилась такая вполне себе микроэкскурсия - и женщину подкинули куда надо, и она нам про улицу, по которой мы ехали, а также про окрестности, рассказала.

Мы медленно ехали по улочке, постепенно уходившей вниз и петлявшей между домами. По возможности, я смотрел по сторонам - от улочки вниз, как ручейки, стекали переулки, но не уходили далеко-далеко, как в Сан-Франциско, а заканчивались метров через 100-200-300. Да и причем тут этот город в Калифорнии? Ну разве что уходящие вниз переулки навеяли...

Никакой Сан-Франциско, конечно, и рядом не стоял! Разве можно сравнить его мнимое, синтетическое величие - и пережившую за всю свою долгую историю то, что не может присниться никакому американцу, дышащую, живую и невыносимо милую Керчь?! Мы просто влюбились в нее, а Крым, конечно, любили и раньше!

Крым был в адской турпоездке

Высадив женщину, припарковавшись и походив по центру, мы по Митридатской лестнице вернулись на эту улочку и уже пешком, любуясь, наслаждаясь, прошли по ней.

Да, низенькие домики были, мягко говоря, не первой свежести, да, проезжая часть не такая гладкая, как на Крымском мосту, но ведь и Москва не сразу строилась. А под кем последние пару десятилетий с лишним была Керчь, и вспоминать не хочется.

Некоторые дома были соединены воротами, войдя в которые оказываешься то ли в новом переулке, то ли во дворе, в котором тоже были домики. Кое-где стояли местные жители, смотрели на нас и, наверное, думали, что мы туристы. А какие ж мы, прости Господи, туристы?

Это Крым последние годы был в какой-то адской, безобразной и непонятной турпоездке, еле выбрался из нее и не получил от организаторов путешествия даже намека на компенсацию!

Ну а что, им некогда. Скачут. Говорят по-русски, думают по-русски, но при этом считают себя иностранцами... Вот смех, все мозги проскакали!

Не могли надышаться воздухом Крыма!

Ну а мы (конечно, не в режиме галопа) походили по центру Керчи. Чем-то он мне наш Старый Арбат напомнил, ну, торгнастроениями, что ли...

Как я уже говорил, по Митридатской лестнице поднялись на ту невыносимо милую улочку, дошли до сквера, сели там и, помню, все никак не могли надышаться керченским воздухом, воздухом Крыма!

Невольно в голове мелькали мысли о том, ну и причем тут скакуны, почему эта земля должна быть у тех, кто не способен ни любить, ни созидать, ни думать?

А в сквере бегали школьницы, у которых, видимо, был урок физкультуры, и звучала музыка из старых советских мультфильмов, про которые мы думали, что это хорошие, обычные мультики, а оказалось, что преимущественно, шедевры...

Их динамика лилось: «Облака - белогривые лошадки...», «Мы к вам приехали на час, привет, бонжур, хелло!..», «Чудо-остров, чудо остров...»

Животное не обманешь

Однако пора было закругляться, хотя и не хотелось. Очень не хотелось уезжать с этого чудо-острова. Много раз читал, что Крым обладает неким магнетизмом, и вот спустя 25 лет вновь убедился в этом, тем более что мы очень мало времени пробыли в Керчи.

И у Крымского моста теперь тоже какая-то особая аура, что ли... Например, наш пес очень не любит ездить в машине, а когда ехали по мосту, причем и туда, и обратно, он дрых без задних ног, в смысле лап. Ну что ж, животное не обманешь.

Едешь по этому мосту - и ощущаешь радость, спокойствие и умиротворение. Хотя за рулем, конечно, полностью расслабляться нельзя, а то умиротворишься так, что будут по частям собирать.

«Кровавый РежЫм» лютует

Примечательно, что радио «Вести-FM» на протяжении всего пути, и на подъездах к мосту, и на самом мосту и далее звучало абсолютно без помех! Видно, постарались и в этом плане. Оппоненты, наверное, скажут, мол, конечно, как же без пропаганды. Да вот что-то я никакой пропаганды там особо не слышал и не слышу, ну разве что информацию иногда подают, пытаясь угодить именно им, оппонентикам.

Кстати, об оппонентах. Конечно, «кровавый РежЫм» лютует, нет слов, и если бы нами правил тот оппозиционер из Люблино, то в стране всё бы было совершенно по-другому.

При нем наверняка в рекордно короткие сроки, максимум - года за два, был бы построен виадук Москва - Вашингтон (по четыре полосы в каждую сторону) с ответвлением в Сидней.

Вот только жаль, что «российский Саакашвили» сейчас занят на педагогической работе с детьми старшего и среднего школьного возраста.

Так что пока приходится довольствоваться лишь Крымским мостом...

С Крымского моста долго лететь

И вот мы поехали обратно. Назад по мосту я тоже не гнал, а шел, наверное, 70-80 км/час. Настроение на самом деле было приподнятым и, я бы сказал, даже праздничным. Я уже повесил на шею фотик «Фудзи» и изредка снимал им, поскольку в айфонах этих пиару больше, не годятся они для репортажных съемок.

Дорога манила, машина катила, и помнится мне, на мосту это было...

Эх, как бы это сказать... даже не знаю... ну, пусть каждый понимает это по-своему, но... короче, так - я вдруг ощутил явственное желание обнять Путина. Чисто по-человечески. Вот и всё.

Известно, что Путин на открытии моста дружески в плечо слегка подтолкнул Ротенберга - от радости. И правильно, тут толкнешь кого угодно! Вот я бы тоже... от радости... взял бы и так толканул... ой... что-то я не туда гребу, совсем заговорился!.. Кстати, какая там высота Крымского моста в районе арок? 35 метров? Да, долго лететь...

Приснится же, зараза такая!..

А позже мне снится сон, но почему-то не про Путина и Ротенберга...

Будто я съехал с Крымского моста, увеличил скорость и несусь по Краснодарскому краю в свое анапское стойбище. Проехав километров 60-70, упираюсь в колонну машин, плетущуюся за грузовиком.

Ну я и думаю себе во сне: почему они его не обгоняют, ведь разделительная - прерывистая, обгон разрешен, ограничений скорости нет? Короче, нажимаю на газ и обхожу все это дело, правда, маневр завершил уже через сплошную. Ну и тут как тут гаишник с жезлом!..

Взял мои документы, то есть водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, и говорит: «Вы понимаете, что такое нарушение подпадает под лишение прав? У нас на камере все зафиксировано. Проходите в машину». Помню, я даже во сне подумал, не снится ли мне это?

Подхожу к машине ДПС - на этот раз она была настоящая, а не фанерная. Кстати, на обочине меня тормознул капитан, а в машине сидел старлей (и что у них за разделение труда такое?), который, как мне показалось, заученно через открытое окно сразу начал долдонить: «Ваше нарушение подпадает под «лишение прав», оно зафиксировано на камере, а изъять его оттуда будет стоить 5 тысяч», - и показывает мне этот... как его... айфон-смартфон, на экране которого машинки бегают. Прям беда с этими айфонами!

Я говорю, да вы что, у меня столько денег нет, наверное, тысячи две осталось. И вообще, говорю, я с гаишниками в рейды хожу, пишу про них, а еще хохлов (не наших братьев, а скачущих зомби) обличаю! Старлей, услышав последние слова, прямо из окна проникновенно пожал мне руку и сказал: «Ну ладно, тогда давай две!»

Я похлопал себя по карманам, вспомнил, что бумажник лежит в машине и объяснил это гаишнику, а он, доверчиво отдав мне документы, говорит - неси.

Между моей машиной и автомобилем ДПС стоял длинный грузовик, у которого мужики меняли колесо. Иду вдоль него и думаю: права он мне отдал - смотаться, что ли? Но потом до меня дошло: включат «колокола», рванут за мной, и тогда будет гораздо хуже...

Открываю дверь машины и говорю жене - просили пять, сошлись на двух, но и их жалко ни за что отдавать! Жена говорит, конечно, жалко. А пес даже зевнул и в недоумении посмотрел на меня: мол, неужели отдашь?

Короче, я нашарил в кармане три сотни, подхожу к старлею (капитан, между прочим, стоял на обочине и из-за грузовика все время поглядывал в нашу сторону. Сечет фишку, служивый!) и говорю - слушай, у меня и двух нет. «Давай сколько есть». Я отдал 300р., и мы уехали. Такой вот сон рассказываю. Приснится же, зараза такая!

Ответ знает только ветер

А с айфонами этими и правда, беда! Может это случайно так совпало, но я заметил, что после того, как гендиректор этой распиаренной конторы Тим Кук совершил этот... как его... камминг-аут и заявил, что он банальное, старое дупло, то у айфонов, ну прям проблема за проблемой!..

Конечно, употребляя их американское выражение, можно сказать, что это действительно их проблемы. Но ведь и мой аппарат сюда примазался. Что такое? Да вот что!

Рассматривая ночью айфонные фото, я вдруг с изумлением обнаруживаю, что побывал на Украине! Вот смех! Ну и в «Автономной Республике Крым»...

А над несколькими фото и вовсе красовалась надпись - Азовское море. Видимо, моя машина какую-то часть пути действительно летела над морем, а я и не заметил. Но ответ знает только ветер, ну и Тим Кук...

С другой стороны, этот расчехлившийся товарищ, скорее всего, тут ни при чем, поскольку у него другие и понятные заботы. Это политика их «родины и партии», а не технические проблемы. Но все равно смешно.

И все же ни этот случай, ни сон про ДПС ничуть не испортили наше приподнятое настроение от поездки по Крымскому мосту, от посещения Керчи, Крыма. Это же было просто восхитительно! Это - в сердце! Наконец-то мы туда съездили и, конечно, поедем опять.

В Крыму есть что-то волшебное...

Интересно, как вспомню эту поездку, так опять праздничное настроение. Почему? Наверное, потому что в Крыму определенно есть что-то волшебное. И он наш. Навсегда, если кто не понял.

(поездка состоялась 11 сентября, текст написан чуть позже. До событий в Керчи)

Александр САРГИН









«Это хороший, правильный знак!» - подумал я









Указатель правильный, но чего-то явно не хватает...









И все равно, названия, конечно, приятные!









Росавтодор ЖЖОТ!!!









Нужно топить на Сенной - не ошибешься!









Да, пока выезды с трассы в сторону Крымского моста под «кирпичами». Но работы идут. Видел сам!









Плакат достоин Третьяковки!









Свою территорию надо подтверждать! Это - Краснодарский край, но мы пометили и в Крыму, так что оппонентам просьба не беспокоиться!









Так буднично - и так празднично! Указатель уже показывает - Керчь...









Долгожданный Крымский мост, ты совсем рядом!









Въезжаем в сказку!









Красота-то какая! Лепота!









Велосипедисту главное крутить педали, ведь остановки на мосту запрещены! Здесь айфон над фото написал, что я в Керчи...









Строительство железнодорожной части моста идет полным ходом! Здесь над айфонным фото была надпись - Украина. Тим Кук совсем, что ли, озверел?









Меж тем вдалеке забелели арки, а я парил себе над Азовским морем...









Арки становились все ближе и ближе...









Въезжаю под них! А по версии айфона, продолжаю парить над Азовским морем...









Именно под аркой меня обогнали как стоячего. Обидно, честное слово, обидно!









Крым уже не так далеко, и мы туда едем. Даже не верится!









И со стороны Крыма под железнодорожную часть моста устанавливаются мощные опоры!









Хёндай, что сзади, тоже ощущал себя на экскурсии. Плюс, вереница за ним...









У этих жителей Керчи, живущих в пятиэтажках, самый лучший вид из окна в мире!









Это магнетический указатель! Направо нельзя было не свернуть...









А вот и центр Керчи - почти наш Старый Арбат!









А вот и сквер, где мы отдохнули и слушали песни из мультиков. Выше виден Обелиск Славы









Собака - и то понимает! Пёс не скачет, а трепетно, уважая старину, стоит на булыжной мостовой - 1-м Митридатском переулке...









Памятная доска защитникам Керчи и Керченского полуострова. Памяти доблестных русских воинов! И почему-то ни слова об украинцах...

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