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Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина

26 октября 2018, 23:38 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина
Александр Саргин (на фото слева)

Свершилось - вот и я на машине проехался по Крымскому мосту! Когда его показывали по телевизору, когда я видел гладь этой дороги, парящей над гладью моря, эти белоснежные арки, напоминающие изогнутые лебединые шеи, мне казалось, что это где-то на другой планете!

И вот я сам максимально медленно, постоянно сбрасывая газ, а то и притормаживая, наслаждаясь буквально каждой секундой, топлю по мосту...

 

Пока ехал до Черного моря...

- Стартанули из Анапы, куда я на машине приехал купнуться, ну и, запивая пивком, поесть шашлык, который у армян на берегу получается гораздо вкуснее, чем в иных ресторанах в центре Москвы.  

Кстати, пока ехал из Москвы до Черного моря, то первый указатель «Крымский мост» увидел лишь в районе Тимашевска, что и удивило, и, честно говоря, позлило. Ведь о таком чуде природы, по-моему, надо сообщать, начиная чуть ли не от МКАД - и ранее!

Мост времен СССР жив

Когда шла стройка, а потом произошло открытие Крымского моста, то я, удивляясь на себя, стал думать - на каких подобных сооружениях был сам и что мне запомнилось?

Ну да, из детства... Крымский мост в Москве, когда меня водили в Парк Горького, - это если выйти с одноименной станции метро и миновать по нему Москву-реку.

Опять же из детства... Железнодорожный мост в Бендерах (Молдавия времен СССР), когда идешь по доскам и сквозь двухсантиметровые щели видишь где-то далеко внизу быстрый Днестр, а в полуметре от тебя грохочет товарняк, и все это сооружение дрожит и шатается.

Так мы ходили на пляж и обратно. Ох, и натерпелся я тогда! А мост времен СССР, говорят, жив до сих пор...

Прибрел к мосту Золотые Ворота...

Ну и мост Золотые Ворота в Сан-Франциско, где я был в командировке в 90-е годы... Конечно, Сан-Франциско - это мощный красивый город на горах, с улицами, настолько далеко уходящими вниз, что с непривычки просто захватывало дух, но иногда хочется назвать его поселком городского типа, потому что чуть отъедешь от центра, как небоскребы кончаются и начинается деревня деревней. С Москвой и тем более с Питером этот Сан-Франциско уж точно не сравнишь, а с Анапой - вполне!

Правда, в Анапе нет таких уходящих вниз улиц, но есть такие же унылые одно- двух этажные дома (кстати, уходящие вниз улицы есть в Керчи, но об этом потом).

Короче говоря, я пешком вдоль и поперек тогда исходил весь центр и окрестности этого американского «поселка городского типа», а однажды прибрел к мосту Золотые Ворота, по которому неслись автомобили.

Поразило абсолютное безлюдье в начале моста со стороны города, и, хотя дело было днем, стало даже немного не по себе. 

В свете фар

Накануне вечером я заправил полный бак и решил немного пошариться по Анапе и опять же окрестностям, чтобы узнать, есть ли хоть где-то упоминание о Крымском мосте?

И  - о чудо - в свете фар на выезде из города-типа-курорта увидел плакат, установленный Росавтодором: «Крымский мост - 95 км» (все фото - ниже)!

«Это хороший, правильный знак!» - подумал я и, развернувшись, обрадованный, газанул домой. А вот навигатор в этом... как его... айфоне два дня подряд, как ни зайду, показывал, что от Анапы до моста 76 км, а на третий день почему-то показал 130. И это был еще не последний выкрутас заморской штучки!..

Произведение искусства, несущее радость!

...И опять, когда уже с женой и собакой стартанули из Анапы, расстраивало то, что нет никаких упоминаний, дескать, до чуда природы - столько-то километров!..

Дороги в Краснодарском крае в основном хорошие (езжу в эти края более 20 лет), гаишники - смешные, в том числе и потому, что в недалеком прошлом выставляли на обочинах нарисованные на фанере и соответствующе раскрашенные машины, поэтому невольно приходилось притормаживать, пока не разглядишь, что это муляж, а вот с указателями, бывает, проблемки.

Вот уже едем, едем, едем, а про мост - ни намека! Вижу указатель: «Варениковская - 23 км», - это прямо, «Темрюк 21 км, Порт Кавказ - 72 км», - это налево....

Ну что ж, поворачиваю, естественно, налево, едем, едем, едем - и вот, наконец, плакат Росавтодора: «Крымский мост - 63 км».

«И это хороший, правильный знак!» - думаю я, руля. Эх, втопил бы сильнее, да кое-где заторы в связи с перекладкой асфальта!..

Ну а дальше уже пошло больше этих чудесных правильных плакатов Росавтодора, прям, залюбуешься! Не знаю, кто как, а я бы один из них точно в Третьяковку определил, ибо произведение искусства, несущее радость!

Едем туда, куда ехать нужно!

Заторчики кончились, дорога - глаже не бывает, два ряда туда, два - обратно, изгибы плавные, как бедра женщины, машин почти нет, спокойно иду 130-140 км/час.

Вдруг жена говорит: «Смотри, «Кашкай» с номерами ЛНР!» Максимально близко, даже ближе, чем нужно, подкрадываюсь к нему, чтобы сфотографировать столь редкий номерной знак. У жены с заднего сиденья получается не очень четко, я отдаляюсь, потом опять приближаюсь, а сам думаю, хорошо все-таки, что он не тормозит...

«Кашкай» катится спокойно, наверное, 90-100 км/час, не больше, фото, вроде, получились, и, решив поприветствовать человека, которому, как и всему Донбассу, мы, естественно, сочувствуем, я иду на обгон и радостно сигналю.

Поравнялись. Водитель и не смотрит в нашу сторону. Может, я зря наговариваю на человека (тогда - мои извинения), но про таких говорят - морда кирпича просит. На роль угрюмого и наглого криминального элемента он бы точно подошел, а может, таковым и являлся...

Как-то сами собой очень быстро улетучились наши с женой восторги, я надавил на газ и ушел вдаль.

А дорога все такая же плавная, гладкая, приятная, небо голубое, и мы абсолютно точно едем туда, куда ехать обязательно нужно!

Машина чуть не вышла на околоземную орбиту

Я все думал: неужели поездка будет банальной - ну дорога, ну асфальт, ну въедем на мост, поедем по нему и проедем?.. А вот и нетушки! Ну ни капли банальности! Ни одного грамма! Ни намека!!! Поездка была радостной, вдохновляющей, приятной!

А какие указатели пошли - просто залюбуешься: «Тамань, Керчь» - и стрелка прямо, «порт Кавказ» - стрелка направо! Это же Керчь, Керчь, Керчь, та, которая в долгожданном, теперь уже опять нашем Крыму! У меня машина от радости чуть не вышла на околоземную орбиту. Еле унял.

Ну кто, находясь в здравом уме и твердой памяти, сидит за рулем едущей машины и фотографирует? Правильно, тот, кто первый раз едет на Крымский мост - и по нему!

А кто старается зафиксировать обычные дорожные указатели? Опять правильно - те, кто впервые едут смотреть на это рукотворное чудо, Крымский мост, - и по нему!

А почему они это делают? А потому что радостно! Но мы-то еще только подъезжали...

Я сбросил газ...

Жена увидела его первой (я ж все-таки рулил и следил за дорогой), - смотри, говорит, мост начинается! И правда, отсюда был виден весь плавно изгибающийся, такой далекий, а теперь такой невыносимо близкий Крымский мост!

Естественно, я сбросил газ...

Сдуру на полной скорости переть по Крымскому мосту - это как за 10-15 минут пролистать «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, или мельком взглянуть на «Лунную ночь на Днепре» А.И.Куинджи и сразу пойти дальше, или как увидев по ТВ Хворостовского, тут же переключить на Киркорова, или, наоборот, как смотреть все передачи Малахова, ну или как всерьез воспринимать Собчак, Арбузову, Обузову и т.п.

И вот короткое шумозащитное ограждение справа, а вот и синенький указатель сверху - «Крымский мост»...

«Как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось!» - знал бы Пушкин, говоря о Москве, что такой мост будет!.. А может, и знал...

Не одному же мне кайфовать!

Каюсь, я сразу взял в руки, помимо руля, этот... как его... айфон. Не без труда поставил в режим фото (потому что все-таки рулил) и снимал, снимал то, что за бортом. Ну и иногда слегка подвиливал, то есть почти залезал не в свой ряд. Ехал в правом, а подвиливал в левый...

Говорю ж, каюсь! Но у меня есть мощное оправдание - я впервые в жизни ехал по Крымскому мосту! Ну и, бывает, тормозил. Во всех смыслах (все фото, как я говорил выше, - ниже. Да не под мостом, а под текстом!). 

На самом деле я и вилял-то преимущественно в своем ряду, продолжая внимательно следить за дорогой, но, конечно, за рулем не очень-то полюбуешься всеми красотами...

И все же я видел и блистающую голубизну моря за ограждением, и огромные фантастические опоры строящейся рядом железнодорожной части моста, и велосипедиста с рюкзаком за спиной, который упорно крутил педали, и...

Я намеренно шел менее 60 км в час, чтобы, по возможности, увидеть всё, сфотографировать, насладиться моментом и максимально растянуть удовольствие. Иногда притормаживал до менее 40 км - поймать кадр, впрочем, помня, что остановки на мосту запрещены.

Посматривая в зеркало заднего вида, я обратил внимание, что почти все мои маневры повторяет белый «Хёндай» с ростовскими номерами и почему-то не обгоняет, хотя левый ряд был абсолютно свободен. Ну, думаю, тоже турист, который старается все увидеть и запечатлеть. Но на изгибе моста я увидел, что таких «туристов» за мной и «Хёндаем» катит целая вереница.    

Знакомые рассказывали мне, что, когда ездили по Крымскому мосту, тоже обращали внимание на не естественно медленно едущие автомобили, особенно в сторону Крыма. Ну что ж, не одному же мне кайфовать!

Хохол обогнал кацапа

Но за всеми этими восторгами мы с женой забыли про белоснежные арки. Едем, едем, а их все нет и нет, но ведь мы по телевизору видели, что точно есть. Думаем, ну где же они, где? Едем, едем - и даже как-то забеспокоились...

Впрочем, беспокойство оказалось напрасным, - это мы ехали слишком медленно. И вот на горизонте стали вырастать и постепенно увеличиваться в размерах эти величественные сооружения.

Естественно, под арками я притормозил, потому что хотелось хоть на мгновение дольше побыть в этом волшебном месте!

И тут меня, как стоячего, обогнал хохол на «Дэу-Нексия». Ну и ладно, думаю, сам-то я - кацап, мы веками жили вместе и, очистив от плесени окраину России, проживем еще столько же и по-прежнему, как и раньше, будем играть в догонялки-обгонялки, подтрунивать друг над другом, сидеть за одним столом, выпивать, закусывать и т.п.

Но сейчас ни его, ни кого-то другого я догонять не стал, а продолжал медленно, но верно делать свое дело - топить по мосту...

Показался Крым!

Мало того, что мы были под впечатлением и от моста, и от арок, и вообще, - так впереди, за плавным спуском дороги показался Крым! Это ли не сказка, аж сердце забилось!

Так получилось, что в Крыму я не был с 1993 года, а в советские времена был тут во многих местах - Алуште, Евпатории, Саках, Балаклаве, Феодосии, Симферополе, а в Севастополе, помню, даже новогодний праздник в командировке бурно отмечали.

Но в Керчи бывать как-то не приходилось. И вот, почти съехав с моста, я вижу указатели: «Феодосия, Симферополь» - и стрелка прямо, «Керчь, порт Крым» - и стрелка направо. Ну и какое решение тут может быть, кроме как - поехали в Керчь, которая рядом?! Абсолютно никакого!

И вот мы едем по крымской земле, - и это просто фантастика! Поначалу это казалось чем-то нереальным! Оказалось, что мы очень соскучились по Крыму, как по чему-то, вернее кому-то живому, своему, родному. Ведь прошло 25 лет! Даже пес проснулся и начал озираться...

Едем по простой, может, уже и не такой гладкой, но приличной, местной асфальтированной дороге - и душа поет!

Сан-Франциско и рядом не стоял!

Керчь оказалась рядом - 2-3 км. Въехали и думаем, а где же тут центр города? Почему-то сначала мы захотели в центр...

Кстати, первой на въезде в Керчь, а по сути, в Крыму я увидел девушку необыкновенной красоты, идущую по тротуару. Крымчаночку! Керчаночку! Но по тормозам бить было уже неудобно, ибо и скорость, и жена...

Дальше видим, идет женщина - и ведь тоже крымчанка! А мы как раз остановились и думаем, куда рулить дальше. Она стала объяснять, дескать, если в центр, то там перекрыто, тут объезжать, дальше - пешеходная зона и т.п. Садитесь, говорим, и вас подвезем, и путь укажете...

И вот получилась такая вполне себе микроэкскурсия - и женщину подкинули куда надо, и она нам про улицу, по которой мы ехали, а также про окрестности, рассказала.

Мы медленно ехали по улочке, постепенно уходившей вниз и петлявшей между домами. По возможности, я смотрел по сторонам - от улочки вниз, как ручейки, стекали переулки, но не уходили далеко-далеко, как в Сан-Франциско, а заканчивались метров через 100-200-300. Да и причем тут этот город в Калифорнии? Ну разве что уходящие вниз переулки навеяли...

Никакой Сан-Франциско, конечно, и рядом не стоял! Разве можно сравнить его мнимое, синтетическое величие - и пережившую за всю свою долгую историю  то, что не может присниться никакому американцу, дышащую, живую и невыносимо милую Керчь?! Мы просто влюбились в нее, а Крым, конечно, любили и раньше!

Крым был в адской турпоездке

Высадив женщину, припарковавшись и походив по центру, мы по Митридатской лестнице вернулись на эту улочку и уже пешком, любуясь, наслаждаясь, прошли по ней.

Да, низенькие домики были, мягко говоря, не первой свежести, да, проезжая часть не такая гладкая, как на Крымском мосту, но ведь и Москва не сразу строилась. А под кем последние пару десятилетий с лишним была Керчь, и вспоминать не хочется.

Некоторые дома были соединены воротами, войдя в которые оказываешься то ли в новом переулке, то ли во дворе, в котором тоже были домики. Кое-где стояли местные жители, смотрели на нас и, наверное, думали, что мы туристы. А какие ж мы, прости Господи, туристы?

Это Крым последние годы был в какой-то адской, безобразной и непонятной турпоездке, еле выбрался из нее и не получил от организаторов путешествия даже намека на компенсацию!

Ну а что, им некогда. Скачут. Говорят по-русски, думают по-русски, но при этом считают себя иностранцами... Вот смех, все мозги проскакали!

Не могли надышаться воздухом Крыма!

Ну а мы (конечно, не в режиме галопа) походили по центру Керчи. Чем-то он мне наш Старый Арбат напомнил, ну, торгнастроениями, что ли...

Как я уже говорил, по Митридатской лестнице поднялись на ту невыносимо милую улочку, дошли до сквера, сели там и, помню, все никак не могли надышаться керченским воздухом, воздухом Крыма!

Невольно в голове мелькали мысли о том, ну и причем тут скакуны, почему эта земля должна быть у тех, кто не способен ни любить, ни созидать, ни думать?

А в сквере бегали школьницы, у которых, видимо, был урок физкультуры, и звучала музыка из старых советских мультфильмов, про которые мы думали, что это хорошие, обычные мультики, а оказалось, что преимущественно, шедевры...

Их динамика лилось: «Облака - белогривые лошадки...», «Мы к вам приехали на час, привет, бонжур, хелло!..», «Чудо-остров, чудо остров...»

Животное не обманешь

Однако пора было закругляться, хотя и не хотелось. Очень не хотелось уезжать с этого чудо-острова. Много раз читал, что Крым обладает неким магнетизмом, и вот спустя 25 лет вновь убедился в этом, тем более что мы очень мало времени пробыли в Керчи.

И у Крымского моста теперь тоже какая-то особая аура, что ли... Например, наш пес очень не любит ездить в машине, а когда ехали по мосту, причем и туда, и обратно, он дрых без задних ног, в смысле лап. Ну что ж, животное не обманешь.

Едешь по этому мосту - и ощущаешь радость, спокойствие и умиротворение. Хотя за рулем, конечно, полностью расслабляться нельзя, а то умиротворишься так, что будут по частям собирать.

«Кровавый РежЫм» лютует

Примечательно, что радио «Вести-FM» на протяжении всего пути, и на подъездах к мосту, и на самом мосту и далее звучало абсолютно без помех! Видно, постарались и в этом плане. Оппоненты, наверное, скажут, мол, конечно, как же без пропаганды. Да вот что-то я никакой пропаганды там особо не слышал и не слышу, ну разве что информацию иногда подают, пытаясь угодить именно им, оппонентикам.

Кстати, об оппонентах. Конечно, «кровавый РежЫм» лютует, нет слов, и если бы нами правил тот оппозиционер из Люблино, то в стране всё бы было совершенно по-другому.

При нем наверняка в рекордно короткие сроки, максимум - года за два, был бы построен виадук Москва - Вашингтон (по четыре полосы в каждую сторону) с ответвлением в Сидней.

Вот только жаль, что «российский Саакашвили» сейчас занят на педагогической работе с детьми  старшего и среднего школьного возраста.

Так что пока приходится довольствоваться лишь Крымским мостом...

С Крымского моста долго лететь

И вот мы поехали обратно. Назад по мосту я тоже не гнал, а шел, наверное, 70-80 км/час. Настроение на самом деле было приподнятым и, я бы сказал, даже праздничным. Я уже повесил на шею фотик «Фудзи» и изредка снимал им, поскольку в айфонах этих пиару больше, не годятся они для репортажных съемок.

Дорога манила, машина катила, и помнится мне, на мосту это было...

Эх, как бы это сказать... даже не знаю... ну, пусть каждый понимает это по-своему, но... короче, так - я вдруг ощутил явственное желание обнять Путина. Чисто по-человечески. Вот и всё.  

Известно, что Путин на открытии моста дружески в плечо слегка подтолкнул Ротенберга - от радости. И правильно, тут толкнешь кого угодно! Вот я бы тоже... от радости... взял бы и так толканул... ой... что-то я не туда гребу, совсем заговорился!..  Кстати, какая там высота Крымского моста в районе арок? 35 метров? Да, долго лететь...

Приснится же, зараза такая!..

А позже мне снится сон, но почему-то не про Путина и Ротенберга...

Будто я съехал с Крымского моста, увеличил скорость и несусь по Краснодарскому краю в свое анапское стойбище. Проехав километров 60-70, упираюсь в колонну машин, плетущуюся за грузовиком.

Ну я и думаю себе во сне: почему они его не обгоняют, ведь разделительная - прерывистая, обгон разрешен, ограничений скорости нет? Короче, нажимаю на газ и обхожу все это дело, правда, маневр завершил уже через сплошную. Ну и тут как тут гаишник с жезлом!..

Взял мои документы, то есть водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, и говорит: «Вы понимаете, что такое нарушение подпадает под лишение прав? У нас на камере все зафиксировано. Проходите в машину». Помню, я даже во сне подумал, не снится ли мне это?

Подхожу к машине ДПС - на этот раз она была настоящая, а не фанерная. Кстати, на обочине меня тормознул капитан, а в машине сидел старлей (и что у них за разделение труда такое?), который, как мне показалось, заученно через открытое окно сразу начал долдонить: «Ваше нарушение подпадает под «лишение прав», оно зафиксировано на камере, а изъять его оттуда будет стоить 5 тысяч», - и показывает мне этот... как его... айфон-смартфон, на экране которого машинки бегают. Прям беда с этими айфонами!

Я говорю, да вы что, у меня столько денег нет, наверное, тысячи две осталось. И вообще, говорю, я с гаишниками в рейды хожу, пишу про них, а еще хохлов (не наших братьев, а скачущих зомби) обличаю! Старлей, услышав последние слова, прямо из окна проникновенно пожал мне руку и сказал: «Ну ладно, тогда давай две!»

Я похлопал себя по карманам, вспомнил, что бумажник лежит в машине и объяснил это гаишнику, а он, доверчиво отдав мне документы, говорит - неси.

Между моей машиной и автомобилем ДПС стоял длинный грузовик, у которого мужики меняли колесо. Иду вдоль него и думаю: права он мне отдал - смотаться, что ли? Но потом до меня дошло: включат «колокола», рванут за мной, и тогда будет гораздо хуже...

Открываю дверь машины и говорю жене - просили пять, сошлись на двух, но и их жалко ни за что отдавать! Жена говорит, конечно, жалко. А пес даже зевнул и в недоумении посмотрел на меня: мол, неужели отдашь?

Короче, я нашарил в кармане три сотни, подхожу к старлею (капитан, между прочим, стоял на обочине и из-за грузовика все время поглядывал в нашу сторону. Сечет фишку, служивый!) и говорю - слушай, у меня и двух нет. «Давай сколько есть». Я отдал 300р., и мы уехали. Такой вот сон рассказываю. Приснится же, зараза такая!

Ответ знает только ветер

А с айфонами этими и правда, беда! Может это случайно так совпало, но я заметил, что после того, как гендиректор этой распиаренной конторы Тим Кук совершил этот... как его... камминг-аут и заявил, что он банальное, старое дупло, то у айфонов, ну прям проблема за проблемой!..

Конечно, употребляя их американское выражение, можно сказать, что это действительно их проблемы. Но ведь и мой аппарат сюда примазался. Что такое? Да вот что!

Рассматривая ночью айфонные фото, я вдруг с изумлением обнаруживаю, что побывал на Украине! Вот смех! Ну и в «Автономной Республике Крым»...

А над несколькими фото и вовсе красовалась надпись - Азовское море. Видимо, моя машина какую-то часть пути действительно летела над морем, а я и не заметил. Но ответ знает только ветер, ну и Тим Кук...

С другой стороны, этот расчехлившийся товарищ, скорее всего, тут ни при чем, поскольку у него другие и понятные заботы. Это политика их «родины и партии», а не технические проблемы. Но все равно смешно.

И все же ни этот случай, ни сон про ДПС ничуть не испортили наше приподнятое настроение от поездки по Крымскому мосту, от посещения Керчи, Крыма. Это же было просто восхитительно! Это - в сердце! Наконец-то мы туда съездили и, конечно, поедем опять.

В Крыму есть что-то волшебное...

Интересно, как вспомню эту поездку, так опять праздничное настроение. Почему? Наверное, потому что в Крыму определенно есть что-то волшебное. И он наш. Навсегда, если кто не понял.

(поездка состоялась 11 сентября, текст написан чуть позже. До событий в Керчи)  

                                                                                                                  Александр САРГИН

 

«Это хороший, правильный знак!» - подумал я

 

Указатель правильный, но чего-то явно не хватает...

 

И все равно, названия, конечно, приятные!

 

Росавтодор ЖЖОТ!!!

 

Нужно топить на Сенной - не ошибешься!

 

Да, пока выезды с трассы в сторону Крымского моста под «кирпичами». Но работы идут. Видел сам!

 

Плакат достоин Третьяковки!

 

Свою территорию надо подтверждать! Это - Краснодарский край, но мы пометили и в Крыму, так что оппонентам просьба не беспокоиться!

 

Так буднично - и так празднично! Указатель уже показывает - Керчь...

 

Долгожданный Крымский мост, ты совсем рядом!

 

Въезжаем в сказку!

 

Красота-то какая! Лепота!

 

Велосипедисту главное крутить педали, ведь остановки на мосту запрещены! Здесь айфон над фото написал, что я в Керчи...  

 

Строительство железнодорожной части моста идет полным ходом! Здесь над айфонным фото была надпись - Украина. Тим Кук совсем, что ли, озверел?

 

Меж тем вдалеке забелели арки, а я парил себе над Азовским морем...

 

Арки становились все ближе и ближе...

 

Въезжаю под них! А по версии айфона, продолжаю парить над Азовским морем...

 

Именно под аркой меня обогнали как стоячего. Обидно, честное слово, обидно!

 

Крым уже не так далеко, и мы туда едем. Даже не верится!

 

 

И со стороны Крыма под железнодорожную часть моста устанавливаются мощные опоры!

 

Хёндай, что сзади, тоже ощущал себя на экскурсии. Плюс, вереница за ним...

 

У этих жителей Керчи, живущих в пятиэтажках, самый лучший вид из окна в мире!

 

Это магнетический указатель! Направо нельзя было не свернуть...

 

А вот и центр Керчи - почти наш Старый Арбат!

 

А вот и сквер, где мы отдохнули и слушали песни из мультиков. Выше виден Обелиск Славы

 

Собака - и то понимает! Пёс не скачет, а трепетно, уважая старину, стоит на булыжной мостовой - 1-м Митридатском переулке...

 

Памятная доска защитникам Керчи и Керченского полуострова. Памяти доблестных русских воинов! И почему-то ни слова об украинцах...  

                                                                                                                     Фото автора

 

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«И у Кокорина, и у Мамаева было немало таких случаев!»

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По факту драки в кафе с участием футболистов Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». О ситуации размышляет бывший вице-президент РФС Валерий ДРАГАНОВ...
«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

К моменту выхода на пенсию по теперь уже старой схеме (55 лет для женщин, 60 - для мужчин) у зарплатных клиентов Сбербанка остается немного накоплений: в среднем - 150 тысяч рублей. О пенсиях и пенсионерах - Валерий РЯЗАНСКИЙ...
«Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»

«Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»

Владимир Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и сказал, что гордится им. Напомним, что Конор Макгрегор, «делая шоу», перед боем неоднократно оскорблял нашего бойца и просто хамил. О ситуации размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...
«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»

«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»

Правительство не планирует отказываться от доллара, но прорабатывается возможность снижения зависимости от него. Ранее некоторые СМИ сообщали, что правительство готовит проект отказа. О рублях и долларах - Анатолий АКСАКОВ...

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«Правительство никуда не денется и профинансирует поправки президента!»

«Правительство никуда не денется и профинансирует поправки президента!»

Президент России Владимир Путин заявил, что президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета. О найденном источнике финансирования размышляет Анатолий АКСАКОВ...
«Кто видел, чтобы полицейский сделал замечание человеку, пьющему на улице пиво?»

«Кто видел, чтобы полицейский сделал замечание человеку, пьющему на улице пиво?»

Росалкогольрегулирование изучает возможность введения в России минимальной розничной цены на пиво. Ведомство создаст универсальную марку для пива, подходящую ко всем видам тары. Вопрос: «Пить надо меньше?»
«Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого!»

«Этот день - напряжение и для ребенка, и для взрослого!»

По сути, только сегодня, 3-го сентября, у подавляющего большинства школьников нашей страны начался новый учебный год. То есть хотя и не намного, но каникулы были продлены. Вопрос: «Каким вам запомнился первый учебный день в школе?»
«Я молился о том, чтобы Кобзон дожил до своего дня рождения!»

«Я молился о том, чтобы Кобзон дожил до своего дня рождения!»

Иосиф Кобзон, певец, народный артист России, депутат Госдумы скончался на 81-м году жизни. Он будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище рядом со своей матерью. О нем вспоминает врач-кардиолог и его друг Лео БОКЕРИЯ...
«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

«Вот если бы Путин сказал о необходимости смены экономического курса...»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решил выступить с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства, потому что эта тема важна для миллионов людей. Размышляет писатель Александр ПРОХАНОВ...
«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»

«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»

Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов. О предложении размышляет Николай РЫЖКОВ...
«Речь не идет о том, что это нужно сделать моментально»

«Речь не идет о том, что это нужно сделать моментально»

Министерство экономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов «для наилучшего раскрытия социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации этих регионов. Размышляет Валерий РЯЗАНСКИЙ...
«Они должны платить налоги по прогрессивной шкале!»

«Они должны платить налоги по прогрессивной шкале!»

Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что власти не намерены забирать у компаний их доходы и что бизнес будет увеличивать инвестиции в перспективные социальные проекты. О предложении Белоусова размышляет Геннадий ЗЮГАНОВ...
«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

Росалкогольрегулирование рекомендовало пересмотреть минимальные цены на бренди и коньяк, а также ввести минимальные цены на винодельческую продукцию. О том, нужно ли регулировать алкогольный рынок, размышляет Павел ШАПКИН...
«Служебная обязанность Шохина - защищать олигархов!»

«Служебная обязанность Шохина - защищать олигархов!»

Как известно, помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать в пользу государства часть сверхдоходов у некоторых предприятий. Говорят, Путин начертал «Согласен!» О судьбах бедных олигархов - Анатолий ВАССЕРМАН...
«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»

«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»

По сообщениям СМИ США, Россию невозможно завоевать из-за мощной армии и особенностей национального самосознания, «желающим захватить Россию придется сражаться с каждым русским». Вопрос: «Враг хитер и коварен?»
«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

«Жесткая конфронтация с Западом будет отвлекать наши ресурсы»

14 августа 1992 года в Абхазию вошли войска Государственного совета Грузии, по официальной версии Тбилиси, «для охраны железной дороги». Вопрос: «Почему ни Абхазии, ни Южной Осетии никак не помогает Европейский союз?»
Пенсионная система, которую нам в свое время навязали англичане, неверна в корне

Пенсионная система, которую нам в свое время навязали англичане, неверна в корне

Дмитрий Медведев заявил, что предложения, подготовленные правительством, сформулированы так, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту. О переходе - Владимир АБРАМОВ...
«Триллионы наших рублей куда-то уходят, а ведь могли бы пойти на те же пенсии!»

«Триллионы наших рублей куда-то уходят, а ведь могли бы пойти на те же пенсии!»

Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста - это необходимая мера, которую можно сравнить с горьким лекарством. О том, какое лекарство хочет пить сам человек, размышляет писатель-сатирик Анатолий ТРУШКИН...
«Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали!»

«Саакашвили стал непотопляемым потому, что мы его отпустили и не наказали!»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии «сорвался с поводка», признала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. О кровавых событиях, которые произошли 10 лет назад, размышляет Леонид ИВАШОВ...
«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

«Если человек говорит по-русски, то кто он?»

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. «Украине нужен внешний враг!» - заявил президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Размышляет Николай СТАРИКОВ...
«Надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении!»

«Надо очень серьезно поговорить с высшим руководством Армении!»

По сообщениям СМИ, преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей «раздражает» Москву. Об отношениях России и Армении - директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен БАГДАСАРОВ...
«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

«Хорошо всё то, что делается в пользу граждан!»

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает упрощение порядка получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Размышляет председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ:
«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

«Миллионеру не очень-то нравится в напряжении бегать за мячом»

Поскольку восьмое место, которое заняли наши футболисты, приравнивается к обладанию не менее, чем тремя золотыми наградами, добытыми на мундиалях, ребята были поощрены государством. Размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

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