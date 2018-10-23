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«Я аплодирую Трампу двумя руками!»

23 октября 2018, 21:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Я аплодирую Трампу двумя руками!»
Ru.sputniknewslv.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

Напомним, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в разговоре с Путиным сболтнул о том, что не привез в нашу страну оливковую ветвь. «Я так и думал», - ответил Путин.

О торжественном обещании Трампа размышляет дипломат, писатель, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, доктор исторических наук Николай ПЛАТОШКИН:

 

«Обама по сравнению с Трампом просто слабак!»

- У меня дико позитивное отношение к этому заявлению Трампа! Знаете, если бы американцы на самом деле хотели выйти из договора, то они, как в 2002 году, просто прислали бы нам ноту о выходе из договора по ПРО.

Тогда мы их спрашивали, в чем, собственно, дело? Может, это какое-то недоразумение или еще что? А американцы говорят - просто мы так решили, сейчас нам это не выгодно. Вот и все.

Так что если Трамп сказал, что он выйдет из договора по ракетам средней и меньшей дальности в случае, если русские не сядут за стол переговоров, это означает, что он приглашает нас сесть за стол переговоров.

Ну а то, что он сказал это, может, в несколько грубоватой форме... что ж, он обращался к своим избирателям в Америке, чтобы показать, какой он жесткий, что русские его не избирали и что Обама по сравнению с ним просто слабак!

То есть данное высказывание президента США рассчитано на внутреннюю публику. Ну и  бог с ним!

«ДРСМД гораздо выгодней нам, чем американцам!»

А ведь нам на самом деле надо очень серьезно обсудить с американцами целый комплекс проблем, связанный с договором по ПРО, без которого невозможно дальнейшее сокращение стратегических вооружений.

Я хотел бы подчеркнуть, что договор по ракетам средней и меньшей дальности гораздо выгодней нам, чем американцам. Поэтому они с ужасом про него и говорили.

Так что давайте поговорим с американцами по этому вопросу, и, кстати, у нас есть и другие темы. Вот и прекрасно: сядем за стол переговоров и поговорим.

«Юрий Андропов говорил, что...»

Думаю, ни у кого не вызывает сомнений то, что процесс ядерного разоружения выгоден абсолютно всем, причем даже чисто экономически, поэтому я удивлен, что мы не предлагаем подключить к нему и другие страны.

Кстати, Юрий Владимирович Андропов в 1983 году говорил, что мы должны подключить к процессу разоружений Англию и Францию, которые тоже обладают ядерным потенциалом, нацеленным на Советский Союз, но почему-то выводятся за скобки.

Но тогда у нас с американцами было по 35 тысяч зарядов, а у Англии и Франции примерно по 200. Казалось бы, какая-то ерунда, там 35 тысяч, а тут всего 200...

Напомню, что тогда шел разговор о сокращении до 12 тысяч зарядов, которых нам в любом случае хватило бы и на тех, и на других. А вот сейчас уже может не хватить...

«Мы будем разоружаться, а Китай вооружаться?»

Сейчас у нас с американцами по полторы тысячи зарядов, а вот сколько у китайцев, я не знаю, потому что они не раскрывают свою статистику.

Но я думаю, что зарядов 300 у них точно есть, а это уже серьезно, правда? Ну и что, мы и дальше будем так разоружаться, а Китай, наоборот, вооружаться?

Так что Трамп абсолютно логично предлагает, мол, давайте теперь сделаем новый договор, причем уже с участием Китая. По-моему, это прекрасно, и я аплодирую президенту США двумя руками! Ведь нам это тоже нужно.  

«Пока Трамп находится в Белом доме, мы договоримся!»

Так что теперь будет создана рабочая группа из военных специалистов высокого уровня, которые начнут рассматривать весь комплекс проблем ядерного разоружения...

Здесь речь идет о ракетах средней и меньшей дальности, системах ПРО, против которых, собственно говоря, мы и выступаем, и о дальнейшем сокращении стратегических вооружений, то есть тех, которые напрямую достигают территорий обеих сторон.

У меня нет абсолютно никаких сомнений, что пока Трамп находится в Белом доме, мы с ним договоримся! Другое дело, насколько долго он там протянет? Конечно, это важный вопрос.

И, конечно, обязательно надо подключать к этому процессу китайцев. Нам самим тоже надо им сказать, мол, ребята, садитесь за стол, ведь и вы должны об этом разговаривать!

«Зачем Израилю такие средства?»

Конечно, нам надо думать не только об Англии и Франции, да и, честно говоря, меня это сейчас волнует меньше всего...

Прежде всего, надо думать про Китай, а также подключать к этому процессу Израиль. По данным американской разведки, у него от 200 до 400 ядерных зарядов, и, между прочим, имеются средства межконтинентальной доставки, в том числе до Москвы...

Я не понимаю, зачем Израилю такие средства, если он воюет с соседними государствами, у которых вообще нет ядерного оружия и не предвидится в перспективе?

То есть всех их надо подключать к процессу переговоров. Напомню, что ни Израиль, ни Китай вообще не раскрывают статистику...

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