Как известно, в Винницкой области Украины упал самолет Су-27УБ, выполнявший учебно-боевой полет. Погибли двое пилотов, в том числе военнослужащий Национальной гвардии США. По сообщениям СМИ, самолет на Украине не ремонтировали 27 лет.

Командиром данного экипажа был полковник Иван Петренко, являвшийся замкомандующего авиации, начальником авиации воздушного командования «Восток» ВВС Украины. Имя второго пилота, гражданина США, не раскрывается.

Напомним, что с 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях проходят авиационные учения «Чистое небо - 2018». Наряду с Украиной в них принимают участие страны — члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Эстония.

Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке пригрозил России украинской авиацией, написав, что эти учения нужны для того, чтобы «показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой».

О том, как Порошенко угробил американца, размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ:

«Украину подталкивают к войне с Россией»

- Это авиапроисшествие в очередной раз говорит о техническом состоянии авиационной и другой техники на Украине, а также о профессиональных качествах летчика.

Это результат всего того, что произошло на Украине, всего этого антисоветизма и искусственно раздуваемой русофобии!

Сегодня Украину всячески подталкивают к войне с Россией и для этого проводят такие масштабные учения, но, по-моему, далеко не каждый украинский летчик готов воевать с нашей страной.

«Русофобия зашкаливает, но техническое состояние вооружений не зависит от политики»

За последнее время на Украине участились случаи отказа военной техники, потому что там уже нет такой достойной регламентной подготовки и обслуживания самолетов, танков, ракет и т.п.

Порошенко пыжится, дескать, Украина чуть ли не сильнее России, русофобия зашкаливает, а вот техническое состояние вооружений не зависит от политики и, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

В «независимой» Украине уже полностью разрушена система обслуживания военных самолетов, система подготовки летчиков, контроля и т.п.

«Американцы тоже паникуют»

Сам факт гибели на Украине не только гражданина этой страны, но и американца говорит о некоем духовном факторе, будто даже небеса выступают против этого нелогичного, сателлитного союза Украины и США!

Но ведь и американцы сегодня тоже паникуют, потому что Западная Европа отворачивается от США и уже встает вопрос о том, а зачем же вообще нужно НАТО?

Выход из Евросоюза Великобритании, ближайшего союзника США, сильно ослабляет в НАТО позиции обеих стран. Поэтому американцы теперь пытаются опираться на поляков, прибалтов, украинцев с тем, чтобы сохранить свой контроль над Европой и объяснить существование НАТО пресловутой «русской угрозой».

А ведь России Европа нужна только как спокойное безопасное пространство и надежный торговый партнер. Нам нет никакого смысла раздувать военные настроения.

НАША СПРАВКА: советский многоцелевой, высокоманевренный, всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработан в ОКБ им. Сухого.

Первый полет самолет совершил 20 мая 1977 года. Серийное производство было развернуто в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1984-м истребитель приняли на вооружение Советской армии.

ОТ АВТОРА: очень жаль уникальную, надежнейшую машину!