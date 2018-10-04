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«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»

4 октября 2018, 13:00 [«Аргументы Недели», Александр Саргин ]

«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»
Btvn.ru

В российском правительстве сообщили, что не планируют отказываться от доллара, но прорабатывается возможность снижения зависимости от него отечественной экономики.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что правительство готовит проект отказа от доллара российской экономики.

О рублях и долларах размышляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, член правления РСПП, кандидат экономических наук Анатолий АКСАКОВ:

 

«Искажаает суть решений»

- Конечно, не будет никакого отказа от доллара, ни запрета на его хождение. Я думаю, что кое-кто у нас по-своему переворачивает, искажает суть решений, которые мы сейчас пытаемся реализовать.

На самом деле у нас идет, скажем так, создание предпосылок и возможностей работать в любых условиях.

То есть если в США вдруг примут какие-то решения, то наша система будет функционировать спокойно, без сбоев и без нервов.

«Европейцы покупают нашу нефть за доллары»

Разговор о том, чтобы максимально переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, конечно, идет уже давно, и, с точки зрения конечного потребителя, такой подход обоснован.

Смотрите, европейцы сейчас покупают нашу нефть за доллары, хотя конечный потребитель в Европе приобретает и нефтепродукты, и даже нефть за евро...

По сути, получается, что надо хеджировать риски, связанные с волатильностью, с колебаниями в паре «евро-доллар», а это - дополнительные расходы, нагрузка, издержки и т.п.

А вот когда покупают в той валюте, в которой функционирует вся экономика и потребление населения, то это выгоднее для тех, кто покупает.

«Это не надо делать административно»

Переход на расчеты в национальных валютах, в той валюте, в которой население в конечном итоге будет оплачивать товары, конечно, экономически обоснованная вещь.

Понятно, что за один день подобное осуществить невозможно, и уж тем более это не надо делать административно.

Должны быть созданы соответствующие условия, которые благоприятствовали бы использованию национальных валют для расчетов, платежей и т.п. То есть должно быть комфортно всем - и покупателю, и продавцу.

Например, буквально минуту назад я подписал законопроект, который уже и внесен, о том, что системой финансовых сообщений России могут пользоваться не только резиденты, но и нерезиденты.

А ведь таким образом мы создаем возможности нерезидентам работать с рублями, оплачивать товары и услуги России, в том числе используя российскую систему передачи платежей, которая является аналогом SWIFT.

«Может, им выгоднее будет именно в рублях...»

У нас есть Товарно-сырьевая биржа, на которой продаются нефть, нефтепродукты, лес, металлы, и понятно, что мы заинтересованы в том, чтобы таких продаж было как можно больше.

А если осуществляются такие продажи, то мы могли бы предложить сервис, связанный с оплатой товаров в рублях.

Конечно, это не должно быть обязательно, но, может, им выгоднее будет именно в рублях - купить рубли и оплатить ими, скажем, нефть. Либо ценник может быть долларовый или в евро...

Все это регулируется через работу биржи. То есть сама биржа должна создавать условия или предлагать варианты, которые могут быть интересны тем, кто приобретает товары через биржу или на бирже работает.  

«Никто от этого не выиграет»

То есть надо развивать инфраструктуру, создавать законодательные, правовые и прочие условия. Но это совсем не означает, что мы должны административно решить, дескать, всё, с завтрашнего дня мы не работаем с долларом. Ни о чем подобном никто не думал, не думает и не собирается это реализовывать.

На самом деле мы заинтересованы в том, чтобы в сегодняшней ситуации все шло, как уже и сложилось.

Ведь такая масштабная перестройка торговых отношений выльется в существенные издержки, и никто от этого не выиграет. Поэтому и нет таких планов, чтобы что-то решать директивно.

«Появляется информация, что США отключат от долларовых расчетов некоторые наши госбанки»

Конечно, периодически появляется информация о том, что американцы собираются отключать от долларовых расчетов некоторые наши госбанки, но я, честно говоря, не верю в возможность таких решений.

Ведь если они предпримут такое странное решение, то на самом деле это будет против интересов самой Америки.

Зачем им рубить сук, на котором они сидят, ведь господство Америки определяется в том числе и господством доллара в мировом обороте?

 

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«Переход на расчеты в национальных валютах экономически обоснован»

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